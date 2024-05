Marius Hatlelid (31) og hans tre år gamle Shiba, Mikkel, er ute å nyter sommerværet tidlig tirsdag ettermiddag.

Det er ikke bare på Østlandet at varmen tar på. Også i Bergen viser gradestokken nærmere 30 grader, men cockeren Timian er heldigvis badeglad. Foto: Harpreet Kaur Nijjer / NRK

Men selv om varmen er deilig for mange tobeinte, kan den være krevende for de på fire.

Marius forteller at det er flere ting han passer på for at Mikkel skal ha det bra.

– Vi bruker en fettbasert krem på potene hans når det blir varmt.

Det hjelper også at det er mye grønt i nabolaget.

– Da får vi unngått den varme asfalten mest mulig.

Krøllet tunge, pesing og gaping

Et evigvarende problem er å få i hunden nok vann. Da kan det være lurt å finne alternative løsninger.

– Man har ikke alltid den skåla å drikke fra, men det finnes for eksempel en liten flaske som kommer med en liten skål.

– Mikkel er ikke så glad i å bade, så vi prøver å gjøre det gøy å være i vann. Vi kaster mye pinner som noen ganger blir henta, sier Marius og smiler mot en ivrig Mikkel. Foto: Harpreet Kaur Nijjer / nrk

I tillegg kan man få mye nytte av vannmeloner og agurker, for de som er så heldige å ha en hund som liker det.

– Mikkel er veldig skeptisk til det meste av frukt og grønt.

Hunden Millie tyr som både tobeinte og firbeinte til vannskåla når varmen tar på. Foto: Dag Aasdalen / NRK

Til gjengjeld er det lett å se på tunga til Mikkel når han må nedkjøles.

– Tunga krøller seg, han gaper litt mer og peser mer enn vanlig.

Også kan man bade hunden sin, hvis man er så heldig å ha en hund som liker det også.

– Mikkel vasser litt, men egentlig synes han vannet er ganske ekkelt.

Vannmelon, agurk og våte håndklær

Sigmund Karlseng er 28 år og sier at han og labradoodlen hans, Vilja, er mye i skyggen.

Vilja har heller ikke underpels slik som mange andre har, forteller Sigmund.

For å få Vilja til å drikke nok vann, sier Sigmund at han noen ganger er nødt til å dytte vannskåla i ansiktet hennes. Foto: Harpreet Kaur Nijjer / nrk Sigmund sier at vannmelon og agurk også funker bra for hydrering. Foto: Harpreet Kaur Nijjer / NRK

– Så hun blir ikke like varm. Likevel pleier vi å tvinge henne litt ut i vannet noen ganger.

Da blir hun i hvert fall våt på magen, om ikke på hele kroppen.

Det kan være en veldig god idé, sier veterinær Sasja Rygg. For å bare bli våt på magen, kan hjelpe hunden mer enn man tror.

Tips fra veterinæren: Foto: Privat Ekspander/minimer faktaboks Sasja Rygg er veterinær og jobber som kommunikasjonsansvarlig i AniCura. – Det er veldig varmt i sola og da kan det svi på labbene om man går på asfalt. – Hvordan kan man se at hunden har det ubehagelig? – Hunden letter kanskje på potene og vil ikke stå på samme sted for lenge. Men det som virkelig kan være farlig er overoppheting. – Hunder svetter ikke slik som mennesker gjør. De kan bare pese for å regulere temperaturen, så om de peser mer enn vanlig så kan det være et tegn på at den trenger skygge, sier Rygg. Da kan det være lurt å ha vann tilgjengelig, og det er mye man kan gjøre for å lure det i hunden. – Noen hunder har kanskje preferanser på temperaturen, om de vil ha stillestående eller rennende vann. Så kan man gi isbiter. Skal man være ekstra lur, kan man legge godbiter i isbitene, slik at godbitene stikker litt opp av isbiten. – Da ligger de og sleiker på det, så får i seg litt kjølende væske. – Så kan man ha vann i tørrfôret, men det skal fjerne tannsten og holde munnen ren, så det bør ikke være helt vått. – Hvordan kan man nedkjøle hunden på tur? – Da kan det være lurt å få hunden til å bade. Liker den ikke det, kan de vasse. Det er bedre enn ingenting. Får hunden en bløt mage, kan det nemlig bidra til å nedkjøle hele kroppen. – Det er mye blod og organer på innsiden som nedkjøles, og når det fraktes rundt i kroppen så blir resten av kroppen også nedkjølt. Eventuelt kan man ta et vått håndkle og legge det mot magen eller rundt hunden.

Heldigvis en badenymfe

Kristin Vestvatn (29) og corgien hennes på to og et halvt år er ute og går tur på gresset på Myraløkka i Oslo.

Hun sier det kan være lurt å være obs på potene nå når det begynner å bli varmt.

– Jeg har alltid med vann ut i parken, men så får hun drukket en del når hun bader også.

På Myraløkka løper en glad og litt varm corgi rundt. Foto: Harpreet Kaur Nijjer / NRK I tillegg til å være glad i pinner, er hun veldig glad i isbiter også. Foto: Harpreet Kaur Nijjer / nrk

Men corgien til Kristin liker ikke vannmelon eller agurk.

– Isbiter er hun derimot veldig glad i!

Leverpostei!

Hanne bor på Sagene med hunden Kira.

Som hundeeiere flest, forsøker Hanne å unngå asfalten så godt det lar seg gjøre.

– Vi går turer på formiddagen og har med oss mye å drikke, sier Hanne. Foto: Harpreet Kaur Nijjer / nrk Kira er glad og fornøyd når hun får traske blant blomster og andre hunder i sommersola. Foto: Harpreet Kaur Nijjer / nrk

Hun har noen gode tips til hvordan å få i Kira nok vann i sommerheten.

– Jeg blander ut fôret med litt vann, så tar jeg gjerne litt leverpostei og blander det ut i vannet.

I tillegg får Kira noen isbiter.