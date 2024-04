Alle talerne de ulike partiene har invitert, får holde 17. mai-taler.

Det er klart etter 17. mai-komiteen i Oslo bystyre har godkjent talerlisten.

Komiteen i Oslo møttes torsdag ettermiddag for å gjennomgå listen over talere på nasjonaldagen.

Vanligvis skjer dette uten kontroverser. I år har komiteen vært splittet.

Debatten har rast etter at det ble kjent at Høyre har pekt ut Subjekt-redaktør og forfatter Danby Choi til å holde tale ved Henrik Ibsens grav på Vår Frelsers Gravlund.

En uke senere kom det frem at Fremskrittspartiet har invitert Christian Mikkel Dobloug til å holde tale med Bjørnstjerne Bjørnsons grav.

Begge får tale

Dobloug er tidligere styremedlem og medeier i den innvandringskritiske nettavisen Resett.

RESETT: Christian Mikkel Dobloug er tidligere medeier og styremedlem av Resett. Foto: Harald Christian Eiken

Mens Choi har markert seg som motstander av «kanselleringskultur», og stilte i fjor opp på en TikTok-video med en mann som var dømt for seksuell omgang med en mindreårig.

Danby Choi har tidligere lagt seg flat og beklaget Tik-Tok-videoen.

Både Partiet Sentrum, Arbeiderpartiet og SV har vært kritiske til valget av Choi som 17. mai-taler.

Men under dagens møte sa Arbeiderpartiets representant, Tamina Sheriffdeen Rauf, at de vil la Høyre beholde sin kandidat.

– Så lenge Høyre står støtt i sitt valg av appellant og kan begrunne det så skal de selvfølgelig få lov til å beholde ham, sier hun.

Mener b arna har forsvunnet fra fokuset

– Vi har et ansvar for at de talerne som velges har et så inkluderende budskap som mulig, i tråd med 17. mai tradisjonen, sier KrFs representant i komiteen, Mathias Slettholm.

Han er bekymret for at media og befolkningen tror komiteen i fellesskap står bak alle invitasjonene.

– Det gjør vi jo ikke. Det er delegert til hvert parti, understreker KrF-representanten.

SVs representant, Sulaksana Sivapatham, mener barna har forsvunnet fra fokuset mens det har herjet rundt talerne.

– Jeg er redd for at fokuset denne 17. mai flyttes fra at det er barnas dag og at det er en festdag, til at det blir så mye krangel, sier hun.

Oppgitte over prosessen

Flere reagerer på at Høyres komitemedlem Mehmet Kaan Inan fortalte media om valget før komiteen.

MDGs representant i 17. mai-komiteen, Rauand Ismail, sier han respekterer Høyres valg av Danby Choi som taler og ikke vil blande seg inn i den avgjørelsen. Men han er skuffet over at Høyre gikk ut i media med det før de orienterte komiteen.

Høyres Mehmet Kaan Inan er ikke enig.

– Det valget kunne vi godt ha holdt hemmelig for den norske befolkningen inntil dette møtet her, men jeg så ingen grunn til legge skjul på at vi har tatt dette valget. Så har folk lov til å være uenige i hvordan prosedyrer skal være, sier Kaan Inan.

STÅR BAK: Det er Mehmet Kaan Inan fra Høyre som har valgt Danby Choi som taler til 17. mai. Foto: Bård Nafstad / NRK

MDGs Ismail mener alle medlemmene i 17. mai-komiteen blir felles avsender av budskapet fra komiteen, enten de vil eller ei.

– Og da er det ryddigst om informasjon om 17. mai-feiringen som vi i fellesskap har ansvar for orienteres om her før alle andre orienteres om det. Det handler ikke om å holde noe tilbake, men at vi sammen organiserer denne feiringen.

Partiene inviterer talere

Alle de ni partiene i Oslo bystyre er representert i 17. mai-komiteen. De har ansvaret for å invitere talere til hver sin bekransning.

I tillegg til partiene peker Utdanningsforbundet ut en taler. Dette er tradisjonelt en skoleelev.

Kriteriet er at taleren ikke skal være aktiv politiker.