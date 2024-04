I forrige uke ble det klart at Subjekt-redaktør og forfatter Danby Choi skal holde tale i Oslo på 17. mai.

Det kom i stand etter invitasjon fra Oslo Høyres utnevnte i komiteen, Mehmet Kaan Inan.

Avgjørelsen har høstet kritikk i sosiale medier, og nå går diskusjonen høyt blant 17. mai-komiteens medlemmer i Oslo.

Når komiteen møtes igjen på torsdag ventes saken å bli et sentralt tema.

Komitémedlem Geir Lippestad, er kritisk til invitasjonen av Subjekt-redaktøren.

– Jeg forstår veldig godt at det skaper reaksjoner, sier partileder i Sentrum, Geir Lippestad til NRK.

STUSSER: Geir Lippestad forstår ikke Høyres valg av Subjekt-redaktøren som 17. mai-taler. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Han sier han stusser «veldig» på valget av Choi.

– 17. mai er en dag hvor vi feirer det som er samlende for oss som nasjon. Der vi står sammen om de grunnleggende tingene som følger av Grunnloven, og ikke trekker opp splittende og kontroversielle diskusjoner akkurat den dagen, sier Lippestad.

– Han ville ikke vært vår kandidat, legger den kjente advokaten til.

Skal diskuteres i komitéen

17. mai-komiteen består av representanter fra ni politiske partier, i tillegg til to representanter fra Utdanningsforbundet og Utdanningsetaten.

Tradisjonen er at hvert parti får ansvar for ett arrangement hver med kransenedleggelse og taler.

Høyre fikk i år ansvar for seremonien ved Vår Frelsers gravlund, ved Henrik Ibsens grav, hvor Danby Choi skal holde en tre minutters tale.

Bystyrerepresentant og medlem i 17. mai-komiteen i Oslo, Sulaksana Sivapatham (SV) Foto: Sturlason AS Polyfoto

Komitémedlem og bystyrerepresentant Sulaksana Sivapatham (SV) bekrefter at saken blir et tema i 17. mai-komiteen på torsdag.

– Det blir en diskusjon om han passer til rollen, sier Sivapatham til NRK.

– Hva mener du om det?

– Vi hadde ikke valgt ham. Det er en sammensetning av mange ting. Utover det ønsker jeg ikke å kommentere det ytterligere.

Hun legger til at det er Høyre som må ta avgjørelsen om hvem de vil invitere.

Kritiserer prosessen

Komitémedlem og bystyrerepresentant Tamina Sheriffdeen Rauf (Ap) er kritisk til prosessen som ledet til valget av Danby Choi

Hun sier de andre partiene flagget sine talere under forrige komitémøte for en måned siden, mens Høyres valg ble kunngjort i media for en uke siden.

Tamina Sheriffdeen Rauf (Ap) mener 17. mai-komiteen burde vært kjent med alle talere før de ble offentliggjort.

– I møtet på torsdag kommer jeg til å være tydelig på at det er en grunn til at vi har prosesser i denne tverrpolitiske komitéen. Jeg kommer også til å gi uttrykk for at jeg synes dette er fryktelig uheldig, sier Sheriffdeen Rauf til NRK.

– Hvorfor skulle Høyre flagget dette på forrige komitémøte – ville du ha frarådet dem å invitere Danby Choi?

– Ikke frarådet, men det handler om at vi er en konsensusbasert komité. Jeg skulle gjerne hatt muligheten til å diskutere alle appellantene i komitéen før det kom ut i media. Nå ser vi hvilken mediestorm det har skapt.

– Vår appellant blir artisten Amanda Delara. Jeg opplever henne som en samlende kvinne som er opptatt av urettferdighet og mangfold, og opptatt av kvinnekampen og likestillingskampen.

– Kunne du selv ha invitert Danby Choi?

– Jeg er fornøyd med appellanten jeg har valgt.

Startet underskriftskampanje

Den mest høylytte blant kritikerne av Danby Choi som 17. mai-taler er tiktoker Anine Olsen.

I forrige uke satte hun i gang en underskriftskampanje med navnet: «NEI til at dem som offentlig støtter voldtektsmenn skal holde tale på 17. mai i Oslo».

Kampanjen fikk 15.000 underskrifter før den ble avsluttet.

– Høyre er et politisk parti som skal representere folket. Når over 15.000 skriver under på kort tid, håper jeg at politikerne lytter, sier Anine Olsen til NRK.

HARDT UT: Tiktoker Anine Olsen reagerte så kraftig på nyheten om Danby Chois 17. mai-tale at hun startet en underskriftskampanje. Foto: Mari Tomine Solstad Roland

Bakgrunnen er at Subjekt-redaktøren november i fjor stilte opp på en TikTok-video med en mann som er dømt for seksuell omgang med mindreårig.

Videoen viser at han ringer på hjemme hos Choi, som spør «hva driver deg hit? Å ja, du har blitt kansellert?», og avslutter med at Choi stryker mannen på ryggen og sier «dette kommer til å gå bra».

Danby Choi beklaget i etterkant videoen og erkjente dårlig dømmekraft.

– Det skal jeg aldri etterkomme

NRK har vært i kontakt med Danby Choi, som ikke ønsker å kommentere underskriftskampanjen til Anine Olsen.

Han viser til en Facebook-oppdatering han publiserte tirsdag kveld.

– De – 15.000 signaturer – vil at jeg skal slutte å uttale meg i offentligheten. Det kravet skal jeg aldri etterkomme, skriver Choi og fortsetter:

– 15.000 signaturer er mange. Samtidig er jeg sikker på at nærmere 6 millioner nordmenn kunne underskrevet på at de var mot voldtekt. Ingen støtter voldtekt. Jeg kunne nesten skrevet under på kampanjen selv.

VIKER IKKE: Subjekt-redaktør Danby Choi har tenkt å gjennomføre som planlagt. Her fra Dagsnytt 18 tidligere i måneden. Foto: Amanda Iversen Orlich / NRK

Samtidig fastholder Subjekt-redaktøren at han er fast bestemt på holde 17. mai-talen, om enn enda mer motivert nå enn før.

– Det er helt topp om du mener det motsatte av meg, men å forsøke å stilne, tie og sensurere folk, er det totalt motsatte av hva vi feirer på 17. mai.

Forsvarer invitasjonen

Redaktøren får støtte av komitémedlem Mehmet Kaan Inan, som sto for invitasjonen av Choi.

– Jeg valgte Danby Choi fordi jeg mener det er viktig å velge en person som skiller seg ut og en som tør å kritisere etablerte sannheter. Det står jeg fortsatt for.

Han legger til at det er viktig at Danby Choi tidligere har lagt seg flat og beklaget TikTok-videoen.

I IBSENS ÅND: Mehmet Kaan Inan (H) mener Danby Choi lever opp til Ibsens ånd. Han kommer ikke til å revurdere invitasjonen til redaktøren. Foto: Tom Balgaard/NRK

På kritikken fra Arbeiderpartiets representant svarer han kort at det ikke er noe krav i komiteen om når en taler skal offentliggjøres.

Kaan Inan avviser at han kommer til å revurdere invitasjonen av Danby Choi etter kritikken.

– Jeg har fått både positive og negative tilbakemeldinger, men han er valgt fordi han er en kritisk redaktør. Når han skal holde tale ved Henrik Ibsens grav tenker jeg at det er i Ibsens ånd.