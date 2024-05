Bunadskledd og festglad får Kristine knekt en finger og blir slått bevisstløs.

Nå er hun sykmeldt.

Alt hun ville var å beskytte kompisen sin som ble slått og sparket mens han lå på bakken.

Politiet mener det var fullstendig uprovosert.

Både Kristine og kompisen er fornærmet i saken. Foto: Glenn Aaseby / NRK

– Dumme meg trodde de ikke ville slå en jente

Rett før midnatt på 17. mai hører Kristine og kompisen hennes at en ukjent jente får ufine kommentarer fra en gutt.

Når kompisen til Kristine sier ifra, bryter krangelen ut.

– En krangel gikk fort over til å bli en slåsskamp, og det kom bare flere og flere.

Kristine synes det virket som at flere bare ble med fordi det virket gøy.

– Det burde vært flere pågrepne.

Kvinnen er anonym og heter ikke Kristine i virkeligheten.

Kristine sier hun er veldig takknemlig for sykepleierne som hjalp henne og kompisen. Hun sier at det var høyt trykk på legevakta og at flere var utsatt for vold. Foto: Glenn Aaseby / NRK

– Det var ikke noe fint syn å se kompisen min ligge der og bli tråkket på.

Kristine forsøkte å legge seg over han.

– Men de dro ham opp og slo ham igjen.

– Og dumme meg trodde de ikke ville slå en jente. Så jeg ble bare skadet selv.

Angrep på St. Hanshaugen 17. mai Du trenger javascript for å se video.

I tillegg til den psykiske belastningen, fikk Kristine skrubbsår over hele kroppen og skader i hånden. Den andre fornærmede i saken fikk blant annet kutt i ansiktet, et øre og ribbeina.

Likevel hadde hun lagt seg over ham hvis det hadde skjedd igjen.

– Både hvis det var en kompis eller en ukjent, for ingen fortjener å gå igjennom det.

Dette er en av flere voldshendelser som skjedde i Oslo etter årets 17. maifeiring.

Fremstilles for varetektsfengsling

Da politiet kom frem var det mange personer som hadde blitt slått til, ifølge politiadvokat Harald Holmsen.

– Det var omtrent 20 stykker der og personene var i 20-årene.

Holmsen sier at det raskt var en person som ble pekt ut som gjerningsmann.

– Han ble pågrepet på stedet.

Den andre personen ble pågrepet klokken 06 søndag morgen.

Politiadvokat Harald Holmsen sier at slik skal vi ikke ha det i Oslo. Foto: Glenn Aaseby / NRK

– Det er mennesker som er utsatt for fullstendig uprovosert vold.

– Vi kan ikke ha det slik at folk blir overfalt i åpent rom uten grunn, sier Holmsen og legger til at politiet legger mye ressurser i etterforskningen.

Nekter straffskyld

Advokat Christian Nordgaard er forsvarer for en av de to mennene.

– Jeg har akkurat vært og pratet med ham nå. Han nekter straffskyld, sier han.

Den andre mannens forsvarer er advokat Gunhild Bergan.

– Jeg har ikke snakket inngående med min klient enda, så foreløpig har vi ingen kommentar, sier hun søndag ettermiddag.

Begge de to mennene blir fremstilt for varetektsfengsling mandag.

Strafferammen er på seks år.

– Åpenbart mye aggresjon i sving

Hanna Bekkevold (30) er anestesisykepleier og hørte masse bråk utenfor leiligheten sin sent på kvelden 17. mai.

Hun fikk slåsskampen på film.

– Det var en som ble liggende på bakken og ble sparket i hodet og overalt.

– Det så jo stygt ut og det eskalerte veldig. Det er ikke så lett å gå ned og bryte opp noe sånt, sier Bekkevold. Foto: Knut Are Tornås / NRK

Som anestesisykepleier har Bekkevold sett konsekvensene av voldshendelser inne på sykehuset.

– Jeg synes det var kjempeskummelt og vurderte om jeg skulle gå ned selv.

Hun sier at det åpenbart var mye aggresjon i sving.

Naturlig å etterforske om de har en relasjon

Politiet har startet etterforskning og avhører vitner.

Politiadvokat Holmsen forteller at et vitne har sagt at det virket som om de involverte kun var ute etter å skape trøbbel.

– Det var de, og det fikk de, sier Holmsen.

Han opplyser at de to er pågrepet for straffelovens § 273, altså for å ha skadet en annen persons kropp, gjort vedkommende fysisk maktesløs eller bevisstløs.

Politiet etterforsker nå om det er en relasjon mellom de to pågrepne mennene.