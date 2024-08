– Vi har et mye klarere bilde av det som har skjedd etter siste dagers etterforskning. Vi har fått video av hendelsen blant annet, sier politiadvokat Mari Steen Habbestad.

Natt til lørdag ble to menn i 20-årene angrepet ved uteserveringen på Bølgen og Moi på Tjuvholmen i Oslo.

De ble også utsatt for homofientlige ytringer.

Den yngste er 14 år

Fire gutter i tenårene er siktet for grov kroppsskade. To av dem er 17 år, de to andre er 14 og 15 år gamle.

De to eldste er varetektsfengslet i to uker, mens de yngste er tatt hånd om av barnevernet.

17-åringene er begge siktet for drapsforsøk, grov kroppsskade og hatefulle ytringer.

Begge nekter straffskyld.

Under fredagens fengslingsmøte for den ene 17-åringen sa politiadvokaten at det er stor fare for at han vil gjenta lovbrudd hvis han slippes ut.

– Vi ønsker å varetektsfengsle siktede i dag, fordi vi mener at det fortsatt er bevisforspillelsefare i saken. Også mener vi at det er stor sannsynlighet hvis han slippes ut i dag så vil han gå ut og begå ny kriminalitet.

Politiadvokat Marie Steen Habberstad. Foto: Nadir Alam / NRK

Politiet har tidligere sagt at de fire siktede er kjenninger av politiet.

De to eldste er også mistenkt for å ha ranet en 15 år gammel gutt under Norway Cup. Ranet skjedde på Karl Johans gate, midt i Oslo sentrum, tirsdag 30. juli.

– Åpenbart en påkjenning

17-åringens forsvarer, Thomas Øiseth, har begjært at hans klient ikke skal holdes fengslet.

– Han holdes nå i et voksenfengsel i strid med barnekonvensjonens regler om fengsling av barn, og vi da har da under henvisning til forholdsmessighet bedt om at han løslates, sier forsvareren.

– Hvordan har han det nå?

– Han er en ung mann som er fengslet for første gang. Han sitter i et høysikkerhetsfengsel sammen med andre voksne. Det er åpenbart en påkjenning, sier han.

Forsvarer Thomas Øiseth under fredagens fengslingsmøte. Foto: Nadir Alam / NRK

– Preget

Det unge paret som ble angrepet har vært innlagt på sykehus siden knivstikkingen. En av mennene måtte opereres etter knivstikkingen.

Bistandsadvokaten deres, Sigurd Ihlen, bekreftet tidligere denne uken at det er snakk om et homofilt par.



– De fornærmede er stabile, og vil utskrives fra sykehus i løpet av uken. Men de er preget, sier politiadvokat Habberstad.