Ungdomskriminalitet: Vil ha strengere straff og legalisering av cannabis

Denne sommeren har det vært flere ran, knivstikkinger og vold begått av barn og ungdom i hovedstaden.

– Vi sliter, inrømmer politimester Ida Melbo Øystese til VG.

Flere politiske partier har den siste tiden kommet med flere forslag til hva som bør gjøres.

Men hva mener de unge som en dag kanskje får bestemme over politikken?

Hvis de unge satt med makta

NRK har snakket med ungdomspartiene.

Alle mener dagens regjering ikke gjør nok for å få kontroll.

Lederen i Unge Høyre, Ola Svenneby, tror mange blir redde når de hører om 15-åringer som ranes på høylys dag midt på Karl Johan.

– Mange politikere har vært mer opptatt av å fortelle befolkningen i Oslo at byen er trygg, enn de har vært på å faktisk bekjempe den kriminaliteten som skjer her.

Unge Høyre vil senke den kriminelle lavalderen til 13 år, og i større grad bruke fotlenke.

Ola Svenneby Jeg ville satt inn mer politi i Oslo og de byene hvor ungdomskriminalitet er et problem Sørge for at ungdomskriminelle som blir dømt, blir dømt fort Gjøre mer forebyggende arbeid



AUF: Vil fornye ruspolitikken

For tiden styrer Arbeiderpartiet landet, med statsminister Jonas Gahr Støre i spissen. Men det er særlig en ting ungdomspartiet er uenig med dem om.

– Vi vet at det er en del kriminalitet i forbindelse med rusmiljøene. Der er Arbeiderpartiet og AUF veldig uenige om retningen i for ruspolitikken, sier nestleder Gaute Børstad Skjervø.

Å senke kriminell lavalder.

– Hvis vi senker den, hva med tiåringen som begår grov vold i skolegården? Skal de også i fengsel? Å senke den er å gi opp forebyggingen.

Gaute Børstad Skjervø Sette i gang en storstilt innsats i miljøene der det er mer vold, som trygge voksne og bedre psykisk helsetilbud. Mer penger til forebygging. Gi unge konkrete muligheter, som sommerjobb og mulighet til å fullføre skolegang



Fremskrittspartiets Ungdom – Det skal svi når du blir tatt

Fremskrittspartiet peker ofte på strengere straffer og mer politi.

Det er leder i FPU, Simen Velle enig i.

– Det er ikke holdbart at folk under 18 år som både knivstikker og dreper, får lov til å gå fritt på gata fordi vi ikke har plass til dem i fengsel. Det skal svi når du blir tatt, sier Velle.

Han vil ha flere ungdomsfengselplasser, og vurdere å senke den kriminelle lavalderen til 14 år.

Simen Velle Jeg ville ringt hver eneste av de nye utdanna politifolka og tilbudt dem jobb i politiet Øke straffene for den mest voldelige kriminaliteten Sette i gang hurtigdomstol for gjengkriminelle



Det viktigste Unge Venstre vil gjøre er forebygging.

– Å sørge for at barn og unge mestrer skolen. Sørge for tilstrekkelig med fritidstilbud. Trygge og gode voksne, sier leder Ane Breivik.

Unge Venstre ville også legalisert cannabis.

– Vi ville legalisert og regulert markedet. Narkotikaomsetning er i dag en alt for stor inntektskilde til de organiserte kriminelle nettverkene.

Ane Breivik Vi ville gitt mye mer penger i barnetrygd og skattlagt den Vi ville legalisert og regulert cannabis Og vi ville laget en bedre kriminalomsorg



Også ungdomspartiet til KRF mener det er på tide å vurdere å senke den kriminelle lavalderen.

– Kyniske bakmenn utnytter ungdom som i dag er under kriminell lavalder. Politiet må ha flere verktøy for å kunne pågripe yngre lovbrytere, sier leder Hadle Rasmus Bjuland.

Internt i ungdomspartiet er det nå diskusjoner om hvor lav grensen burde være. Foreløpig foreslås det 14 år.

Hadle Rasmus Bjuland Vurdere å senke kriminell lavalder Gi politiet flere verktøy til å avdekke kriminelle bakmenn når det gjelder f.eks narkotikakriminalitet Innføre ting som fritidskortet, sånn at alle barn og unge kan delta i fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes økonomi



Sosialistisk ungdom: – Vi må gi dem jobber

Sosialistisk Ungdom mener forebygging er det aller viktigste, og at straff ikke løser problemene.

– Stort sett er det ungdommer fra fattige kår, som kommer fra familier med lav sosioøkonomisk status, som ender opp i kriminalitet. Da må vi gi dem penger og arbeid, sier leder Audun Hammer Hovda.

Audun Hammer Hovda Gitt mer penger til forebyggende tiltak, som fritidsaktiviteter Skaffet flere sommerjobber til unge Sørget for å få en hurtigdomstol



Rød Ungdom: – Vi trenger ikke mer politi

Leder Amrit Kaur tror ungdomskriminaliteten skyldes økende forskjeller i samfunnet.

– Vi trenger ikke mer politi, men flere miljøarbeidere og støttekontakter. Disse barna blir liksom ikke satsa på, det er ingen som viser at det er noe håp for dem.

Hun tror heller ikke mer synlig politi i belasta områder vil hjelpe.

– Der er vi uenige med moderpartiet.

Amrit Kaur Øke barnetrygden og gitt bedre kunnskapsformidling til fattige familier Flere miljøarbeidere og støttekontakter Mer forebygging gjennom fritidsklubber og flere lærere i skolen



Grønn Ungdom: – Forebygging er det viktigste

Hvis Grønn Ungdom hadde styrt landet, hadde de startet med dem som fortsatt ikke er kriminelle - men en dag kanskje blir det.

– En bedre skole, med bedre oppfølging og mer individuelt tilpasset undervisning. Og mer fritidstilbud, sånn at unge har et sted å gå, sier leder Tobias Stokkeland.

Å senke den kriminelle lavalderen er ikke noe de ville vurdert.

Tobias Stokkeland Med en gang bedre tilpasset undervisning og bedre oppfølging av de som faller bakpå Fått mer synlig politi i gatene Legalisert og regulert salg av cannabis, som er den klart største kriminelle inntektskilden til kriminelle miljøer



Senterungdommen : – Slutt å romantiser narkotika

Senterungdommens nestleder, Nils Forren, synes kriminalitetsutviklingen er både forferdelig og skremmende.

Han sier det aller viktigste er å ha en felles dugnad mot bruk av narkotika.

– Jeg blir oppgitt over blant annet Unge Høyre og Venstre, som diskuterer og ønsker å legalisere. Det vil være en pådriver for mer gjengkriminalitet.

Nils Forren Narkotika skal fortsatt være ulovlig og vi må få ned bruken i samfunnet Mer penger til politiet, mer folk i uniform synlig i bybildet Ungdommer må få noe annet å gjøre enn å holde på med kriminalitet. Fotballbaner, fritidstilbud og bedre skole i hele landet.