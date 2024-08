– Jeg kan ikke gå inn på detaljer. Men de har forklart at de har blitt utsatt for vold. Og at det har vært en del ytringer rundt voldsutøvelsen som gjør at vi tenker at det kan være hatkriminalitet, sier politiinspektør Marte Heggli til NRK.

– Hva slags type ytringer?

– Ytringer som går på deres legning.

Mandag opplyste politiet at hovedhypotesen i etterforskningen er at angrepet skyldes ofrenes seksuelle legning.

Nå bekrefter politiet at de unge gjerningsmennene kom med hatefulle ytringer mot det homofile paret.

Fire ungdommer overfalt to menn på Tjuvholmen natt til lørdag. Foto: Adnan Ayanle / PSP

Offer operert for ett knivstikk

Det var natt til lørdag at de to mennene, som er i 20-årene og fra Larvik i Vestfold, ble angrepet ved uteserveringen på Bølgen og Moi på Tjuvholmen i Oslo.

Bistandsadvokaten deres, Sigurd Ihlen, bekreftet tidligere tirsdag at det er snakk om et homofilt par.

De er fremdeles innlagt på sykehus. Ihlen besøkte dem tirsdag og sier at tilstanden deres er stabil.

– Han ene var utsatt for vold. Han andre også utsatt for vold og ett knivstikk, forteller Ihlen.

Fire unge gjerningsmenn siktet

Fire gutter i tenårene er siktet for grov kroppsskade. To av dem er 17 år, de to andre er 14 og 15 år gamle.

De to eldste er varetektsfengslet, mens de to yngste er tatt hånd om av barnevernet.

Politiet har tidligere sagt at de fire siktede er kjenninger av politiet.

De to eldste er også mistenkt for å ha ranet en 15 år gammel gutt under Norway Cup. Ranet skjedde på Karl Johans gate, midt i Oslo sentrum, tirsdag 30. juli.