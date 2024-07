En 15 år gammel gutt som er deltaker på Norway Cup, ble tirsdag ettermiddag ranet av ti unge gutter i Oslo sentrum.

Én av ranerne skal ha truet 15-åringen med kniv, ifølge vitner.

Politiet har anholdt seks gutter som de mener kan stå bak ranet, som nå er sluppet løs.

De ønsket ikke å forklare seg for politiet.

– Det er ingen grunn til å tro at det er noe kjennskap mellom fornærmede og de anholdte, sier operasjonsleder Bjarne Pedersen.

Videre vil politiet undersøke om det er flere personer som står bak.

Foreldrene til de seks personene er varslet. De skal være mellom 13 og 17 år.

Alle er kjente for politiet fra før.

Gutten ble slått i ansiktet i forbindelse med ranet. Han ble kjørt til legevakt med ambulanse.

– Vanvittig unødvendig

Daglig leder i Elverum fotball, Georg Flatgård forteller at 15-åringen var i byen med to andre spillere da ranet skjedde.

– Det jeg har blitt fortalt, er at tre av våre spillere har fått stjålet en mobiltelefon og noen solbriller. En ble overfalt og sendt til legevakta som sier det er en mild hjernerystelse.

– Vi må passe på at dette skal ikke legge en demper på den fine aktiviteten fotball er, sier daglig leder i Elverum fotball. Foto: Østlendingen

Flatgård forteller at foresatte er på vei for å hente gutten.

Han får spilt ikke spilt kamper med det første.

– Det skulle egentlig blitt spilt en kamp klokka sju i kveld, som han ikke får være med på.

Den daglige lederen forteller at det legger en demper på en fantastisk uke med fotball.

– Dette er ufattelig kjedelig, og vanvittig unødvendig.

– Litt s kummelt

Ifølge politiet skal fornærmede være i Oslo i forbindelse med Norway Cup.

15-åringene Håvard, Ludvik, Lasse og Jakob fra Førde har alle tatt turen til Oslo for å være med på Norway Cup.

– Det er jo litt skummelt at det kunne skjedd med oss, da. Men vi går aldri alene, så da har vi alltid noen rundt oss, sier Håvard.

15-åringene Håvard, Ludvig, Lasse og Jakob har tatt dratt fra Førde til Oslo for å være med på Norway Cup. Foto: Harpreet Kaur Nijjer / NRK

Ludvik synes det er dumt at en av deltakerne på Norway Cup har blitt ranet. Han sier at Norway Cup og Oslo skal være en god plass for alle ungdommer.

– Gjør det at dere blir litt skeptiske til Oslo?

– Det påvirker jo en litt, men det er liten sjanse for at det skal skje med oss, tenker jeg. Så tenker jeg ikke så veldig masse på det, sier Jakob.

Daglig leder for Norway Cup Øystein Sundelin synes det er trist at en av deltakerne ble ranet.

– Det er utrolig leit og trist å høre om. Det å komme til Oslo skal være helt trygt.

Sundelin sier at gutten nå bli fulgt opp fra politiet, men at også de vil stille opp hvis det blir behov.

– Om det er vi som skal følge opp, så kommer vi til å gjøre det i tett dialog med nødetatene.

Slått i ansiktet

Vitner på stedet forteller til NRK at fornærmede kom på en sparkesykkel med en pose.

En gutt tar ifølge vitnet posen og sparkesykkelen og stikker fra stedet. Etter en stund kommer han tilbake til stedet med sparkesykkelen, men uten posen.

Det skal ha skjedd utenfor Paleet i Karl Johans gate.

– Det er oppsiktsvekkende at dette skjer på Karl Johans gate midt på dagen, sier innsatsleder Brian Skotnes til Aftenposten.

Operasjonsleder Pedersen forteller at ranerne skal ha fått med seg et par solbriller.

Politiet har nå avsluttet søket etter personene som sto bak ranet i Karl Johans gate. Foto: Emilie Holtet / NTB

– Trygg by for unge

Mette Tron er teamleder for Uteseksjonen i Oslo. Hun forteller at de jobber med ungdom gjennom hele året.

Under Norway Cup har bydelsutekontakter og Velferdsetaten en stor tilstedeværelse på Ekebergsletta og områdene rundt.

– Generelt sett er Oslo en trygg by for unge og voksne, sier Tron.

Teamleder i uteseksjonen Mette Tron forteller at de har en stor tilstedeværelse på Ekebergsletta under Norway Cup. Foto: Nadir Alam / NRK

I sentrum, hvor ranet skjedde, har Uteseksjonen patruljerer ute som normalt.

Tron understreker at de alltid har en patrulje i sentrum som har et ekstra fokus på ungdommer.