Fra solnedgang søndag kveld starter høytiden ramadan og kommunen har for første gang pyntet med ramadan-lys.

Inspirasjonen kommer fra London. Hvor det settes opp lignende lys for å markere starten på ramadan.

Ramadan-lyssettingen skal lyse fram til 8. april når den hellige fastemåneden avsluttes.

Byrådsleder Eirik Lae Solberg er positiv til lysene.

– Det er et viktig symbol på at Oslo står for fellesskap, inkludering og mangfold. Dere er en svært viktig del av det mangfoldet som gjør Oslo til Oslo, sa Solberg i talen sin.

Solberg sier at dette er ekstra viktig når det er mer polarisering i samfunnet.

Flere hundre hadde tatt turen til rådhuset i Oslo for å være med på seremonien hvor lysene ble tent.

Mange møtte opp utenfor rådhuset da lysene ble tent. Foto: Terje Pedersen / NTB

Lysene ble satt opp i slutten av februar og kostet opp mot halvannen million kroner. Regningen er det Oslo kommune som tar.

Også Massom Zubair fra Islamsk Råd Norge holdt tale utenfor rådhuset. Han sier at dette er et historisk øyeblikk.

– Det er med stor glede og takknemlighet at jeg står her i dag for å markere det faktum at Oslo kommune ønsker å markere og feire ramadan sammen med oss alle, sa Zubair i talen sin.

Det er disse lysene som ble tent søndag kveld. Foto: Terje Pedersen / NTB

Frp er kritiske

Men hos Fremskrittspartiet er tonen for lysene en annen.

Gruppeleder i Oslo Frp, Magnus Birkelund sier partiet er motstander av at Oslo kommune skal ta regningen for å pynte til ramadan.

– Jeg stiller spørsmål ved at hvis man nå sier man skal pynte for ramadan, skal man da gjøre det for alle andre religiøse høytider også. Det sa Birkelund til NRK da lysene ble satt opp.

– Men blir ikke det som å pynte til jul?

– Vi har en julegate i Karl Johans gate hvert år, men det er jo ikke noe Oslo kommune finansierer.