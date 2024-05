Styrtregn, torden og lyn. Mandag åpnet himmelen seg for fullt på Østlandet, skapte trøbbel både i kjellere, veier og i fjorden.

I Oslo falt det på 20 minutter like mye vann som man regner med å få på en halv måned i mai.

Mandag var det store oversvømmelser i Oslo.

Tirsdag har meteorologene sendt ut et nytt farevarsel om styrtregn og lyn på Østlandet.

– Det er heftige byger på gang i dag og de kan treffe godt, ifølge statsmeteorolog Siri Wiberg.

Hun sier at det kan komme 20 til 30 millimeter med regn og torden på en time.

Farevarselet for styrtregn tirsdag gjelder for store deler av Østlandet. Grafikk: Meteorologisk institutt

Brannvesenet med oppfordring

Mandag ble en travel dag for brannvesenet i Oslo.

Så mange ba om hjelp at brannvesenet måtte si nei til flere, og prioritere kritisk infrastruktur, viktige bygg og saker der det sto om liv og helse.

– Ikke ring oss om det ikke er veldig alvorlig. Vi kan dessverre ikke hjelpe alle.

KØ: Sigurd Folgerø Dalen i Oslo brann- og redningsetat sier de har stor forståelse for at vann i kjelleren er uønskelig, men ber folk være bevisste på at de tar opp dyrebar tid når de ringer brannvesenet. Foto: Lars Magne Hovtun

OBRE har 5–6 personer som svarer når folk ringer nødnummeret. Om 1000 personer slår 110 samtidig blir køen lang.

– Tenk over at hvis du ringer kan det føre til at noen som trenger hjelp mer enn deg må vente. Det kan handle om liv og død, og ende med at vi ikke kommer frem i tide, sier Dalen.

Han oppfordrer folk til å heller be om hjelp fra forsikringsselskapet sitt eller fra naboer, venner og familie.

– På slike dager må man først og fremst ordne opp selv, sier Dalen.

Dette er brannvesenets ønske: Ekspander/minimer faktaboks Vi håper alle kan rense takrenner og sluk for løv, kvist og annet. Slik at vannet får renne så fritt som mulig der det naturlig skal renne. Dette er god forebygging.

Hent opp ting fra kjellere om du vet det kan bli eksponert for vann. Gjerne løft det opp eller sett det på noe slik at du unngår skader.

Gjør deg kjent med forsikringsselskapet ditt. De har samarbeidspartnere og vet hva du skal foreta deg når det kommer et sånt vær. Tenk at det er forsikringsbransjen som først og fremst må hjelpe deg nå, nettopp fordi brannvesenet må prioritere liv og helse.

Om det ikke er kritisk ta kontakt med forskingsselskapet fremfor 110.

Hjelp hverandre. Gå sammen med fellesskapet rundt deg også, for å se hvordan det er i gata deres. Får vannet renne dit det skal? Blir det drenert der det skal, eller er det hindringer i veien som gjør at ikke vannet renner den naturlige veien og tar nye veier? Forsøk å gjør all forebygging dere kan.

– Fosset ut av toalettene som en geysir

På Det norske teatret meldte regnet mandag seg da informasjonssjef Ida Michaelsen hørte et voldsomt brak inne på toalettet.

– Under karmen på toalettdøra fosset det ut vann.

– Vannet fosset ut av toalettene som en geysir, forteller Michaelsen. Foto: HALLGEIR BRAASTAD / NRK

– Det var jo oversvømt hele området. Vi måtte flytte møblene og få sugd opp vannet og gjort det rent. Det var ikke vann vi ville ha liggende i kontorlandskap.

I rommet hvor besetningen til Hedda Gabler hadde prøver og i garasjen, kom det vann fra taket.

– Vi var heldige med at dette skjedde mens det var folk på huset og ikke midt på natta, sier Michaelsen.

I et forsøk på å få tørket bort vannet har de satt ut flere vifter på Det norske teateret. Foto: HALLGEIR BRAASTAD / NRK

Kan ende med en massiv regning

If har tirsdag formiddag fått noen titall skadesaker, men regner med flere i løpet av dagen. De fleste sakene er fra områder rundt Oslofjorden og på Sørlandet.

Råd fra forsikringsselskapet: Ekspander/minimer faktaboks Det er store lokale variasjoner hva gjelder nedbørsmengde, så følg godt med på Yr. Hvis det blir meldt mye regnvær, burde man ta grep på forhånd.

Fjern gjenstander, og kanskje møbler også, fra kjellere som man vet kan bli utsatt for vanninntrengning. Mange har opplevd dette tidligere og vet at de bor i et område hvor dette kan skje. De har nok en rutine på å fjerne dette fra kjelleren dersom man har fått vann inn i kjelleren mange ganger tidligere.

Når det også kommer lyn er det aller beste og enkleste å gjøre det man lærer som barn – å trekke ut stikkontakten fra støpselet på ting som kan bli ødelagt. Men husk på ruter, kabel-TV og internettforbindelse også.

Det er særlig finelektronikk som blir ødelagt når det er lyd og torden. Disse tåler veldig lite spenningsforandringer i nettet. Kjøleskap og fryser, komfyr – la det stå. Det er ikke så veldig ofte at det blir ødelagt. Men hvis ting blir ødelagt, så er det dekket på innboforsikringen din.

Én ting jeg anbefaler, er å få installert et overspenningsvern i sikringsskapet. Hvis du har en nyre bolig, så har du sikkert dette fra før. Men hvis boligen din er fra før 2011, så var det ikke noe påbud om å ha overspenningsvern i sikringsskapet. Så få det installert. Men det er sjelden at lynet slår ned i et hus.

Og til slutt om du bor et sted hvor det pleier å samle seg mye vann når det regner, ta kontakt med kommunen for å høre om det kan være tiltak i nærheten der du bor som kan bidra til å minke denne vannansamlingen. De fleste kommuner arbeider aktivt med dette. Kilde: Sigmund Clementz, kommunikasjonssjef i If.

Sigmund Clementz, kommunikasjonssjef i forsikringsselskapet If. Foto: Tom Balgaard / NRK

– Noen har fått skikkelig mye vann inn i boligen sin, i kjelleren eller i forretningslokalet. Og de får hjelp fra oss med å fjerne vannet, sier Sigmund Clementz, kommunikasjonssjef i If.

Han understreker at man aldri kan vite akkurat hvor vannet faller og samler seg.