Farevarsel om styrtregn og mye lyn på Østlandet

Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om styrtregn og mye lyn for deler av Østlandet.

Varselet gjelder for siste del av tirsdag.

Meteorologene melder at det vil være store lokale variasjoner i intensitet og mengde nedbør.

– Det er lokale variasjoner i intensitet og mengde, og været kan endres raskt. Nedbørens plassering er usikker og noen vil ikke få nedbør. Lokalt er nedbøren ventet å passere 20 mm/1t, skriver meteorologene på yr.no.

Nedbøren gjør at det er fare for overvann i tettbygde områder og lokale oversvømmelser. Det er fare for stengte veier og det kan bli lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.