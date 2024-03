Kolonnekjøring på fjelloverganger. Trær i veien og flere trafikkulykker.

Sterk vind og snø skaper problemer flere steder i landet.

Ingen fly kan lande eller ta av fra Oslo lufthavn.

– Vi har vært nødt til å stenge rullebanen både for ankomster og avganger fra klokken 10.20 i dag, og vi regner med å holde stengt fram til klokken 14, sier pressevakt Øystein Løwer i Avinor.

Det var Aftenposten som først meldte det.

FOLKSOMT: Mange venter på at flyene skal kunne lette på Oslo lufthavn. Foto: Ivan Larsson / NRK

Ikke forsvarlig å ha normal drift

Årsaken er en kombinasjon av værforhold. Det har falt mye våt og tung snø. I tillegg til det blåser det kraftig i området rundt Gardermoen.

PRESSEVAKT: Øystein Løwer i Avinor sier det er uvanlig at de må stenge rullebanen så lenge. Foto: Avinor

– Det tredje er at regnet som falt i natt ligger som is under den snøen som faller. Kombinasjonen av de tre tingene gjør det rett og slett ikke forsvarlig å ha normal drift nå i noen timer, sier Løwer.

NRKs reporter på stedet opplyser at det er god stemning om bord i flyet på tross av ventetid.

STILLE: Flere passasjerer må vente før flyene kan ta av fra Oslo Lufthavn. Foto: ASTRID MIDTUN / NRK

Biler på glatta

Utfordrende kjøreforhold har allerede ført til flere trafikkulykker og uhell.

– Det er snø en del steder, men det er mannskap ute som gjør tiltak. Det kan også være glatt på de mindre veiene, og det blåser en god del på Østlandet, sier Gry Soli, trafikkoperatør i Vegvesenet.

GLATT: En bil snurret og traff en annen lørdag morgen, på E18 etter Gullitunnelen i Tønsberg. Ingen ble skadet. Foto: Vestfold Interkommunale Brannvesen

Vegtrafikksentralen opplyser at det er mye snø på veiene og en del vind flere steder i Øst og Vest-Norge.

To biler kolliderte på fylkesveg 770 i Årforbukta i Nærøysund like etter klokka 08 lørdag morgen. Det satt to voksne og tre barn i bilene. De er fløyet med luftambulanse til sykehus.

I 9-tiden kjørte en bil av vegen i Sør-Odal, og politiet oppfordrer bilister i område til å kjøre forsiktig. En time senere var det en ny ulykke i Sør-Ødal.

Nødetatene rykker ut på trafikkulykke på E18 ved Barkåker i Tønsberg like før kl. 10. To biler var involvert.

Rundt klokken ti rykket brannmannskap ut til E18 nordgående etter Gullitunnelen, Tønsberg. En bil hadde snurret og truffet en annen, det var ingen personskader.

Tre kjøretøy er involvert i en trafikkulykke på E18 ved Undrumsdal i Tønsberg kommune.

Riksvei 120 er delvis stengt etter en trafikkulykke i Enebakk. Det er svært glatt på stedet.

Stengt fjellovergang – pakk mat og pledd

Riksveg 7 Hardangervidda er stengt på grunn av uvær.

På E134 Haukelifjell er det kolonnekjøring mellom Vågslidtunnelen og Haukelitunnelen på grunn av været.

Det er også kolonnekjøring på fylkesvei 50 Hol-Aurland, første kolonne fra Nilsegarden mot Øyestølen 09:00.

– Skal man kjøre over fjellet, anbefaler jeg å pakke varme klær, pledd og rikelig med mat. Man kan bli stående en stund, sier Kjetil Gjøn, trafikkoperatør.

SNØ: Slik ser det ut i Vestredalen i Agder, på fylkesvei 50 i morgentimene. Foto: VEIKAMERA STATENS VEGVSEN

Tre falt over T-banelinje

Den sterke vinden har sendt flere trær i bakken, flere har falt over veier, opplyser Vegtrafikksentralen.

VIND: En uheldig bilist på Brekke i Oslo fikk et tre deisende ned i bilen lørdag formiddag. Flere steder på Østlandet har trær falt i veier grunnet mye vind. Foto: PhotoRunner AS

I Oslo falt et tre over skinnegangen på T-banen i halv ni-tiden. Det fører til at alle avganger mellom Majorstuen og Østerås er innstilt.

Sporveien opplyser at det settes opp buss for bane på strekningen lørdag morgen.

Det har også falt et tre i sporet mellom Gulleråsen og Vettakollen.

Det er buss for bane fra Majorstuen til Holmenkollen og minibusser fra Holmenkollen til Frognerseteren.

Et tre har også falt over en bil på Frogner i Oslo.

FROGNER: Et tre har falt over flere bilder ved Frogner i Oslo etter sterk vind 16. mars 2024. Du trenger javascript for å se video. FROGNER: Et tre har falt over flere bilder ved Frogner i Oslo etter sterk vind 16. mars 2024.

– Vi får meldinger om flere trær som er i ferd med å velte. Vi bistår brannvesenet med sperringer, opplyser Oslo-politiet på X.

Strømbrudd

Ifølge strømbruddskartet til Elvia er det strømbrudd i seks kommuner på Romerike som er rammet rundt klokka 11.30.

Til sammen skal over tusen innbyggere være rammet av strømbruddet etter snøvær og vind i området.

Trøbbel for historisk skirenn

Værmeldingen om kraftig vind og regn har også skapt trøbbel for idretten.

BLÅSER: Det blåser og snør i Vikersund foran lørdagens FIS worldcup skiflygingsrenn. Foto: Geir Olsen / NTB

Birkebeinerrennet skulle gå av staben lørdag, men er utsatt grunnet været.

Det historiske skiflygingsrennet FIS worldcup i Vikersund er også utsatt grunnet vind og snø.

Lørdag morgen skulle kvinnene ha prøveomgang, men denne er avlyst. Og rennet er foreløpig utsatt til 10:30.

Betydelig snøskredfare i nord

Det er også snøproblemer i nord. Varsom.no melder om økt snøskredfare i deler av Nord-Norge lørdag.

Varselet på oransje nivå, altså betydelig snøskredfare, gjelder for Vest-Finnmark, Lyngen, Sør-Troms og Lofoten og Vesterålen.