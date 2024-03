Slår alarm om barnehagekrise: Få fagfolk, høyt sykefravær og mangel på vikarer

Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Tillitsvalgte og foreldre advarer om bemanningskrise i barnehagene i Stor-Oslo, med få fagfolk, høyt sykefravær og mangel på vikarer.

Det er krav til bemanning i barnehager, men disse brytes ofte i praksis.

Oslo og Akershus har flere ufaglærte enn resten av landet og en lav andel barnehager som oppfyller pedagog-krav.

Barnehagebyråd i Oslo erkjenner problemet, men sier at det er et nasjonalt problem som krever tiltak fra regjeringa.

Foreldre er bekymret for barnas sikkerhet på grunn av lav bemanning.

– Hvor mange perler mangler du nå, da, Milka?

Den snart seks år gamle jenta er konsentrert. Hun teller på fingrene. Én, to...

– Du skulle ha syv. Nå har du fem. Hvor mange mangler du?

– To, sier jenta og holder opp to fingre.

Perling er ikke bare perling, forklarer barnehageansatt Anne-Lise Knutsen.

– Vi driver litt med matematikk. Telling. Man kan perle etter et bilde. Men da må man også kunne telle, sier hun.

Kunst og matematikk forenes på perlebrettet. Fra venstre: Milka (5 år) med lærling Kamille, og Anne-Lise Knutsen med Shammy (5 år). Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Knutsen har jobba i barnehage i 31 år. Hun skulle gjerne hatt flere øyeblikk som det hun har rundt perlebordet når NRK er på besøk i Solfjellet barnehage i Oslo.

Men i hverdagen er det ofte bare tid til det aller nødvendigste: bleieskift, mat, soving, å passe på at barn ikke skader seg ute. Å megle i en krangel samtidig som du skal kle på vinterdressen. Løping fra ett sted til et annet på sekunder.

– Jeg skal ikke være nødt til å være brannslokker hver eneste dag, sier Knutsen.

– Krisesituasjon

– Nå har det vært krisetilstand veldig lenge, sier leder Berit Tevik i Fagforbundet Barn og oppvekst i Oslo.

De organiserer 3500 barnehageansatte i hovedstaden.

Og nå slår forbundet alarm.

Om høyt sykefravær, mangel på vikarer, og lite folk. Samtidig som stadig flere barn trenger mer oppfølging.

– Folk er kjempeslitne, sier hun.

Berit Tevik leder forbundet for barnehageansatte i Fagforbundet. Foto: Nadir Mohammad Alam / NRK

Knutsen kjenner seg igjen.

– Når du kommer på jobb klokka halv åtte, så kan telefonen ringe. Det er førstemann som sier at de ikke kommer.

Eller det er møter, kurs eller annet som tar voksne ut av avdelinga.

– Det sliter på deg mentalt når du vet at nå skal noen være borte i 14 dager. Og vi har ingen vikar, sier Knutsen.

Det blir mer løping, mer jobb på de som er igjen. For barna skal ha det bra, uansett.

– Og da strekker vi strikken så langt den går. Men den ryker en dag.

Anne-Lise Knutsen elsker barna. For dem gjør hun sitt beste hver dag. Selv når det går på helsa løs. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Tall skjuler sannheten

Det er nasjonale, lovfesta krav til hvor stor bemanning en barnehage må ha:

Minst én ansatt per tre barn under tre år, og per seks barn over tre år. Kravet kalles bemanningsnormen.

På papiret er det få barnehager som bryter kravet. I snitt er det 5,7 barn per voksen i norske barnehager.

Men tallene pynter på sannheten, mener forbundsleder Tevik.

For det de måler, er antallet barn i barnehagen fordelt på antall årsverk. Tallene sier ingenting om hvor mange som faktisk møter opp på jobb.

De viser ikke hvor ofte noen er syke. Når det ikke settes inn vikar. Hvor mye tid som brukes på møter. Eller når på dagen det er folk på jobb.

– Vi har egentlig ikke reelle tall, sier foreningslederen.

Og: normen tar ikke hensyn til at behovene ikke er like i hele landet.

– Kanskje normen burde vært annerledes i Oslo. Særlig i de mest utsatte bydelene, sier Knutsen i Solfjellet barnehage.

Perling én dag, språkopplæring eller sosial trening den neste. Hverdagen er variert, og flere barn i Solfjellet trenger ekstra oppfølging. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Den delte byen

I noen bydeler Oslo er det for eksempel mange flere barn som trenger spesialpedagogisk hjelp. Eller en høy andel barn med et annet morsmål.

Som Alna, hvor Knutsen selv jobber.

– Her burde situasjonen vært en helt annen når det gjelder bemanning, sier hun.

Språk og levekår Ekspander/minimer faktaboks Oslo er en veldig delt by når det gjelder for eksempel levekår og språk. Det er også synlig i barnehagetallene. For eksempel er nesten 1 av 3 barn i Oslo minoritetsspråklige. Men det varierer kraftig mellom bydelene: Nesten 80 prosent av barna i bydel Stovner er minoritetsspråklige

av barna i er minoritetsspråklige Mens det samme gjelder bare 9 prosent av barna i Vestre Aker.

av barna i Alle fire bydelene der over halvparten er minoritetsspråkelige er på østkanten, tre av dem i Groruddalen. Det er også forskjeller når det gjelder barn med spesielle behov. I hele Norge er snittet 3,65 prosent, og Oslo ligger litt over med 3,76 prosent. Men også her er det forskjeller mellom bydelene. I én bydel har nesten 10 prosent av barna spesialpedagogisk hjelp

av barna spesialpedagogisk hjelp Mens i de to bydelene med færrest barn med spesielle behov gjelder det 2 prosent

For å prøve å utjevne forskjellene, har ca. 25 barnehager i sju bydeler fått penger til ekstra ansatte de siste årene.

Men prosjektet er ferdig i løpet av året. Og hva som skjer da, kan ingen svare på.

For selv med styrking i noen barnehager er det krise, ifølge Tevik.

– Vi har sagt i veldig mange år at bemanninga er for lav. Det er ikke nok folk.

Barnehage-versting

Særlig er det mangel på fagfolk. Sånne som Anne-Lise, som er utdanna førskolelærer - eller barnehagelærer, som det heter i dag.

I februar kom det nye barnehagetall. De viser at Oslo og nabofylket Akershus er verstinger:

Bare Finnmark har lavere andel barnehagelærere enn Akershus

1 av 3 barnehageansatte i Oslo har ingen utdanning

Akershus har flest barn per barnehagelærer

Oslo og Akershus har lavest andel barnehager som oppfyller krav til pedagogisk ansatte

Oslo og Akershus har altså flere ufaglærte i barnehagene enn resten av landet.

Det betyr også flere barn per barnehagelærer. I hele landet er snittet 13,5.

Bare to kommuner i Akershus og én bydel i Oslo ligger under det.

Oslo er verst av storbyene. Her kan du se tallene for Norges største kommuner:

– Dyrt å bo her

Oslos barnehagebyråd Julie Remen Midtgarden (H) erkjenner at de har et problem:

– Nei, det er ikke godt nok, sier hun.

Målene er mange: barnehager med høy kvalitet. At over halvparten av de som jobber i barnehager er barnehagelærere.

Og flere barne- og ungdomsarbeidere. Derfor vil byrådet satse på yrkesfag, sier hun.

Barnehagebyråd Julie Remen Midtgarden har store mål, men få tiltak. Foto: Nadir Alam / NRK

Mangel på barnehagelærere er et nasjonalt problem, mener byråden.

– Her må regjeringa på banen for å løfte attraktiviteten til utdanningene og at vi har nok studieplasser.

Men hva byrådet selv vil gjøre, er litt uklart:

– Vi må sørge for at Oslo barnehagene er en attraktiv arbeidsplass, sier Midtgarden. Som ellers peker på bydelene.

Det er de som eier og drifter barnehagene i Oslo. Noen av dem tilbyr for eksempel høyere lønn, eller tilrettelegger for videreutdanning, sier byråden

Det hun kan love er en kvalitetsstrategi som kommer til våren.

Anne-Lise tror mange barnehagelærere velger bort Oslo. Det er for dyrt å bo her, tror hun. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Knutsen i Solfjellet barnehage tror én ting er avgjørende: lønn.

– Det er dyrt å bo her. Det kan være en av tingene som gjør at vi ikke får barnehagelærere.

For du blir ikke rik av å jobbe i barnehage. Da får du mer for pengene i andre deler av landet.

Bekymra foreldre

Mangelen på fagfolk gjør at også folk ansatt som pedagoger mangler utdanning.

Under halvparten av barnehagene i Oslo og Akershus oppfyller pedagognormen.

NRK forklarer Hva er pedagognormen? Hva er pedagognormen? Krav til utdanning Loven stiller krav om at barnehagen skal ha minst én pedagogisk leder per syv barn under tre år og én pedagogisk leder per 14 barn over tre år .

per og én pedagogisk leder . Loven stiller krav om at pedagogiske ledere og barnehagestyrere må ha utdanning som barnehagelærer, eller annen likeverdig pedagogisk utdanning. Hva er pedagognormen? Kan få dispensasjon 65 prosent av alle norske barnehager oppfyller disse kravene uten problem. Mens rundt en fjerdedel oppfyller dem med dispensasjon. Det betyr at barnehagen har fått lov til å la noen som ikke har den utdanninga være styrer eller pedagogisk leder. Hva er pedagognormen? Kommunen bestemmer Det er kommunene som kan innvilge dispensasjon fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder for inntil ett år om gangen. Et krav er at stillingen det søkes dispensasjon for har vært offentlig utlyst og det ikke har meldt seg kvalifisert søker.

– Flere ufaglærte og barnehager som driver på disp fører til at barna ikke får den hverdagen i barnehagen som de har krav på, sier leder Tor Eirik Rasmussen i Foreldreutvalget for barnehagene (FUB).

Også her er Oslo og Akershus verre enn resten av landet:

I Akershus driver over halvparten på dispensasjon. I Oslo over 43 prosent.

Og ting ser ikke ut til å bli bedre. Barnehagelærerutdanninga sliter med lave søkertall.

Færre fagfolk og høyt sykefravær begynner å merkes også av foreldrene.

En undersøkelse FUB gjorde viser at 4 av 10 foreldre bekymrer seg for barnas sikkerhet på grunn av lav bemanning. Også foreldreundersøkelsen viser at foreldre er mer bekymra.

– Dette er en varsla krise som vi ser begynnelsen på nå, sier Rasmussen.

NRK forklarer Hva viser barnehage­tallene? Hva viser barnehage­tallene? Antall barn per voksen Barnehagetallene oppdateres hvert år, og sier blant annet noe om antallet barn per ansatt. I snitt er det 5,7. De sier også noe om antall barn per barnehagelærer. Barnehagelærere utgjør ca. 42 prosent av alle barnehageansatte på landsbasis. Hva viser barnehage­tallene? Akershus på topp I snitt er det 13,5 barn per barnehagelærer i Norge. Av fylkene troner Akershus på topp - der er det i snitt 15,7 barn per barnehagelærer ansatt. Om du ser på de store byene, er det Stavanger som har flest barn per barnehagelærer - fulgt av Oslo. Mens både Trondheim, Tromsø, Kristiansand og Bergen ligger under landssnittet. Hva viser barnehage­tallene? Variasjoner internt Men det kan være store forskjeller internt i en kommune eller et fylke. I Oslo er det for eksempel 17,6 barn per barnehagelærer i Vestre Aker, mot 13 per barnehagelærer i Gamle Oslo. Generelt har de private barnehagene flere barn per barnehagelærer enn de kommunale. Hva viser barnehage­tallene? Nedgang i barnehage­lærere Regjeringa har et mål om at 60 prosent av de som jobber i barnehager skal være barnehagelærere innen 2030. Men i fjor var tallet 42 prosent. En nedgang fra året før. Finnmark, Akershus og Oslo er fylkene med lavest andel barnehagelærere. Oslo har også lavest andel barne- og ungdomsarbeidere, under 17 prosent. Hva viser barnehage­tallene? Flere ufaglærte Oslo har også størst andel ufaglærte ansatte. Barnehagetallene viser at 1 av 3 ansatte i barnehagene i Oslo ikke har noen form for fagarbeiderutdanning eller høyere utdanning. Det er ganske stor forskjell på private og offentlige barnehager. Private barnehager har flere ufaglærte i snitt. Hva viser barnehage­tallene? Foreldre stort sett fornøyd I tillegg til statistikk fra barnehagene kommer det også tall fra foreldreundersøkelsen hvert år. Foreldre rangerer på en skala fra 1-5 hvor fornøyd de er med forskjellige ting i barnehagen. I snitt er foreldre i Norge fornøyde med barnehagen sin, og med de ansatte. Hva viser barnehage­tallene? Vil ha flere ansatte Men i fjor økte andelen foreldre som ikke var fornøyd med bemanningstettheten i barnehagene kraftig. Nå sier 1 av 5 foreldre at de er misfornøyde med dette. Tallene er ganske like for hele landet. Forrige kort Neste kort