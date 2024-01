Kulda i Oslo ble ikke like ille som varslet tidligere i uka, men fredag morgen viser gradestokken 15–20 minusgrader i byen. Det er nok til at dagen blir lang og kald for de som ikke har et sted å bo.

– Nei, hvor skal vi gå? Hvis vi går inn på Narvesen kan vi kjøpe en kopp kaffe, men vi må gå når vi har drukket den opp.

Vasile Tanase (59) slår oppgitt ut med armene mens han snakker med NRK i Oslo sentrum. Han og kona har et sted å sove, men tilbringer hele dagen ute.

Vasile Tanase (59) og kona har et sted å sove, men han sier det er vanskelig å takle kulda gjennom dagen. Foto: Live Marie Hagen Wold / NRK

– Halv åtte om morgenen må vi dra fra stedet vi sover. Familier får komme tilbake kl. 18, men de uten familie får komme inn først kl. 21.

– Det er veldig vanskelig å være ute så lenge med de temperaturene som er nå, sier Vasile.

Ingen vet nøyaktig hvor mange bostedsløse det er i Oslo, men en undersøkelse Kirkens Bymisjon gjorde forrige vinter kartla 209 personer.

Det finnes noen tilbud til bostedsløse også på dagtid. Mariana Sandu (44) er blant dem som trekker inn når kulda melder seg.

– Vi har en kantine som åpner kl. 9 og er åpen til kl. 12, men hvis det er kaldt til kl. 15. Hvis det er veldig, veldig kaldt er den åpen til kl. 18, forteller hun.

Mariana Sandu (44) er takknemlig for hjelpen hun får fra ulike organisasjoner. Foto: Live Marie Hagen Wold / NRK

– Nødhjelp

Frelsesarmeen, Røde Kors og Kirkens Bymisjon driver akuttovernatting for bostedsløse i Oslo, med støtte fra kommunen.

Geir Gustavsen i Frelsesarmeen sier ingen skal blir skadet eller fryse i hjel av å sove utendørs.

– Vi organiserer et tiltak som kalles Vinternatt, som er et tiltak som settes i verk når det er kaldere enn følte ti minusgrader. Når det er helsefarlig å sove ute, sier Gustavsen.

– Det er jo nødhjelp når det er sprengkulde.

Det er i utgangspunktet plass til 100 personer på Frelsesarmeens akuttovernatting for bostedsløse i Oslo sentrum. Tilbudet kan utvides hvis det trengs. Foto: Håvard Greger Hagen / NRK

I le, inne på Frelsesarmeen Tempelet i Oslo sentrum, holder folk vakt og passer på. Det er varm suppe og kaffe. Og ikke minst feltsenger.

Tilbud er åpent for de som ikke har lovlig opphold eller sosiale rettigheter i Norge. Inntil 100 personer får plass om gangen.

– Skulle det være noe helt spesielt, så kan vi øke kapasiteten, forteller Gustavsen.

Foto: Håvard Greger Hagen / NRK

Bane Nor åpner også for at det kan overnattes på Oslo S.

Det opplyser Bane Nor til Avisa Oslo.

– Alle som er inne når det nærmere seg stengetid, får tilbringe natta her, sier Harry Korslund, pressevakt i Bane Nor til avisa.

Dette er noe de har gjort i flere år.

– Så lenge vær og kjøreforhold gjør at det er uforsvarlig for hjemløse å sove ute, er dette noe vi opprettholder, sier han.

Oslo S har holdt åpent i natt og kommer til å ha åpent gjennom helga.

– De om ikke har en plass å bo, skal få lov til å være på stasjonen, selv om den er stengt, forteller pressevakta i Bane Nor. Foto: Zhilwan Manbari / NRK

Utvider tilbudet i helgen

Det er Oslo kommune som finansierer og bestemmer når akuttovernattingen skal være åpen.

På onsdag forsikret byrådet at tilbudet blir forlenget og utvidet gjennom de kalde dagene som kommer nå. De øker også innsatsen for å finne folk som sover ute og informere dem om tilbudene.

– Ingen må sove ute i Oslo når det er så kaldt at det medfører helsefare, sa byrådsleder Eirik Lae Solberg (H) til NTB på onsdag.

Byrådsleder Eirik Lae Solberg sier ingen i Oslo skal måtte sove ute i kulda. Foto: Bård Nafstad / NRK

– Nattpatruljen og uteseksjonen utvider tilstedeværelsen i Oslo både natt til fredag og gjennom helgen.

De vil gå gjennom natten og fram til kl. 6 på morgenen. I tillegg jobbes det med å få på plass en dagpatrulje søndag fra kl. 10–18.

– Vi har tett samarbeid med Frelsesarmeen og andre frivillige organisasjoner, og vi er trygge på at det finnes overnatting til dem som trenger det. Vi har ledig kapasitet, understreket byrådslederen.

Kaldeste på mange år

Statsmeteorolog John Smits sier fredag er den kaldeste dagen i Oslo og Akershus på flere år.

– Jeg tror vi må tilbake til januar 2010 for å finne liknende temperaturer.

Det er meldt kalde dager gjennom helgen over store deler av landet. Aller kaldest blir det på Østlandet, særlig i indre strøk.

– Det ser kaldt ut fortsatt, og holder seg på et godt antall kuldegrader i helga, sier Smits.

Kaldest blir det i dalstrøkene nord på østlandet, men også i sentrale strøk vil gradestokken krype nedover.

I Oslo blir det rundt 15–18 minusgrader på det kaldeste. Det er ikke noe å trakte etter å være ute over lengre perioder.

I Finnmark er temperaturene på vei oppover igjen etter torsdagens temperaturer langt nede på trettitallet. Men det skal snu ifølge Smith.

Nå kommer mildere luft innover.