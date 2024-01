Det er kalde dagar i det langstrekte landet vårt, og i dag er den lågaste temperaturen målt i Kautokeino.

– Det går heilt fint. Vi veit jo kor vi bur, og har vakse opp med det her.

Det seier Marianne Isaksdatter Mikkelsen Triumf frå Kautokeino.

I dag tidleg vakna ho opp til ein gradestokk som viste minus 42,6 grader. Så kaldt har det ikkje vore sidan 1999.

Marianne Isaksdatter Mikkelsen Triumf er vand med at det kan bli veldig kaldt ute. Foto: Privat

Kaldt skal det også bli fleire stader i landet framover.

– Men kanskje ikkje fullt så kaldt som det først såg ut til, seier vakthavande meteorolog Marit Berger.

Det varsla høgtrykket som er på veg, fører som venta med seg kald luft frå Sibir. Men dei siste prognosane viser at kvikksølvet i gradestokken ikkje vil krype så lågt som frykta.

I Kautokeino viser gradestokken minus 42,6 grader. Foto: Marianne Isaksdatter Triumf

Viktig å kle seg godt

Øystein Wiggen er seniorforskar på Sintef i Trondheim. Han seier det er viktig å kle seg godt om ein skal ut i kulda.

– Det er viktig å beskytte heile menneske. Ein må ha gode sko, varm bukse, tjukk og god genser, jakke og hue – og ikkje minst gode vottar, seier han.

Om du har på deg for lite klede, kan det i verste fall få alvorlege konsekvensar.

– Konsekvensen kan i verste fall vere at du får frostskadar, og det er noko du vil ha med deg gjennom heile livet. Men for dei aller fleste er det at dei får ein ukomfortabel tur, som kan bli ganske smertefull om det er kaldt nok.

Kuldeforskar Øystein Wiggen kler seg godt når han skal ut i kulda. Det meiner han du og bør gjera. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Ungar må ha mange lag med klede

I Solemskogen naturbarnehage i Oslo leikar ungane ute uansett vêr. Då passar dei vakanse på å halde dei i aktivitet og kle dei godt.

– Ungane elskar å vere ute, og det er viktig å vere ute uansett. Vi vurderer alltid temperaturane opp mot vind, og at ungane har det bra når dei er i aktivitet. Da kortar vi heller litt ned på utetida.

Det seier styrar i barnehagen, Rigmor Bjerke Marcussen.

Josefine Hoftvedt (5) og Eira Grepstad Layfield (4) leikar ute i snøen i Solemskogen naturbarnehage. Foto: Mariam Eltervåg Cissé / NRK

For ungar er det ekstra viktig at dei har fleire lag med klede og ikkje er ute for lenge.

– Ungar blir raskare nedkjølt enn vaksne. Dei er mindre og har ei større overflate i forhold til kroppsmassen sin. Det gjer at dei avgjer varme meir effektivt, seier Wiggen.

Skal du ha med ungane ut, bør du halde dei i aktivitet, og ha låg terskel for å gå inn igjen og ta pausar frå kulda.

Rigmor Bjerke Marcussen er styrar i Solemskogen naturbarnehage i Oslo. Ho seier det er viktig at ungane har eit høgt aktivitetsnivå når dei er ute i kulda. Foto: Mariam Eltervåg Cissé / NRK

– Skal ungar vere i ro når det er så kaldt som det er no må dei ha på seg så utruleg mykje klede at dei nesten ikkje klarar å bevege seg, seier han.

– Det finst mykje gode barneklede, men når det blir såpass kaldt må dei ha på så mykje at dei nesten blir som ein liten ball.

– Tidleg å avlyse ekstremkulda

Ser ein på vêrtenesta yr.no, så fortel den om opp til ti grader mildare temperaturar fleire stader.

– Framleis er det moglegheit for veldig låge temperaturar. For Oslo sin del blir det mest truleg mellom 15 og 20 kuldegrader, men det kan framleis komme ned i 26 minusgrader, seier Berger og legg til at indre delar av Austlandet framleis kan få godt under 30 minusgrader.

– Det er litt tidleg å avlyse ekstremkulda, for fleire stader har moglegheit for skikkeleg låge temperaturar. Det kjem an på skylaget, legg meteorologen til.

For dei som likar kulde dårleg, så vil det vere noko trøyst i at det utover i neste veke blir mildare vêr. Kulda vil først sleppe taket i nord.

2024 får ein bitande kald start, men andre veka skal bli av det mildare slaget. Du trenger javascript for å se video. 2024 får ein bitande kald start, men andre veka skal bli av det mildare slaget.

Prisen på straum fyk i vêret

Sjølv om kulda ikkje blir så ille som frykta, fyk prisen på straum i vêret.

Slik blir straumprisane fredag utan avgifter og påslag:

I prisområda Trøndelag, Vestland, Møre-kysten og Austlandet vil snittprisen vere 2,13 øre gjennom fredagen. På det verste vil straumen koste 5,93 kroner mellom klokka 17.00 og 18.00.

I prisområdet Sør-Noreg vil snittprisen vere 1,02 kroner, medan i Troms og Finnmark er prisen 56 øre i snitt.

Det viser tal frå straumbørsen Nordpool. Til samanlikning kostar straumen om lag 1 krone i snitt torsdag, med unntak av i Troms og Finnmark. Der kostar straumen 52, 8 øre.

Private hushald får straumstøtte, og 90 prosent av alt over 73 øre vert dekka.

– Ikkje Spar på straumen

I Luster kommune i Vestland ber røyrleggjar Edin Hunshamar folk om å ikkje spare på straumen når det blir kaldt.

Han har allereie hatt sitt første oppdrag med frosne røyr hos ein bonde.

– Dei må berre halde varme i hus og hytter, så temperaturen held seg på minimum ti varmegrader. Det er som oftast dyrare å spare på straumen med dei skadane som kan følgje.