12-åringer tar kontakt om treningsdop: – Villige til å gå langt

Lyden av pust, pes, stønn og klirrende metall.

Det frigjøres testosteron, endorfiner og svette i strie strømmer inne på treningssenteret Sats Colosseum i Oslo.

Mange skal få eller holde på gode vaner i det nye året.

Jonathan Borge Blystad (26) har vært trofast mot sin treningsrutine i snart 10 år.

Blystad blir i godt humør av å komme seg på trening, men ser ikke like blidt på at folk tar anabole steroider for å få resultater raskere. Foto: Adan Tassamma / NRK

Ingen snarveier skal tas.

– Å bruke steroider vil jeg kalle juks, sier en andpusten Blystad.

Men interessen for anabole steroider som en snarvei til større muskler øker.

12-åringer interessert i treningsdop

På Gaustad sykehus i Oslo mottar Christine Wisløff i Steroideprosjektet stadig flere telefoner fra brukere, pårørende og nysgjerrige.

De har aldri hatt større pågang.

NRK forklarer Hva er anabole steroider? Hva er anabole steroider? Anabole androgene steroider (AAS) Anabole androgene steroider er syntetisk testosteron. Menn produserer gjerne 7 til 15 milligram av det mannlige kjønnshormonet testosteron daglig, hovedsakelig i testiklene. Hormonet regulerer en rekke vevsoppbyggende (anabole) og mannlige (androgene) funksjoner og kjønnstrekk. Hva er anabole steroider? Hvorfor tar noen anabole steroider? Brukere opplever raskere muskelvekst, og får mindre behov for restitusjon. Dosene ved misbruk av AAS som treningsdop kan være 100 ganger større (opptil 2000 milligram per dag) enn ved medisinsk behandling av blant annet KOLS, beinskjørhet og testosteronmangel hos menn. Hva er anabole steroider? Hvordan tas anabole steroider? Anabole steroider finnes i mange ulike varianter med ulik styrke og virkning. Preparatene kan tas gjennom huden i form av krem eller plaster. Som treningsdop blir steroider som regel tatt oralt (gjennom munnen) eller injisert (med sprøyte). Hva er anabole steroider? Hva skjer med kroppen? Forskning viser at anabole steroider er avhengighetsskapende. Ved forlenget bruk øker risikoen for helsekonsekvenser: Fare for hjerteinfarkt

Fare for alvorlige leverskader

Unge som ikke har passert puberteten kan risikere å stoppe å vokse, noe som ikke kan reverseres Hva er anabole steroider? Hva skjer med kroppen? Kvinner kan få maskuline trekk som dyp stemme, mer kroppshår, menstruasjonsforstyrrelser og større klitoris

Menn kan utvikle bryst og få mindre testikler

Begge kjønn risikerer sterilitet

Skade på sener og senefeste

Kviser, hårtap, strekkmerker og pigmentflekker i huden Hva er anabole steroider? Hva skjer med hodet? Angst, humørsvingninger og irritabilitet er relativt vanlig

Man risikerer også alvorligere lidelser som psykoser (sinnssjukdom) og alvorlige depresjoner

Bruken er ofte knyttet til risikofylt atferd, annen type misbruk, kriminalitet og økt voldsbruk Forrige kort Neste kort

Før var det gjerne godt voksne menn som ringte og sendte e-post.

Men nå peker hun på én særlig urovekkende dreining.

De som tar kontakt blir stadig yngre.

– Det å begynne å tukle med den finstemte hormonbalansen i ung alder er jo ikke heldig. Man skal tross alt leve med de helsekonsekvensene man påfører seg selv, kanskje livet ut. Det kan skape store utfordringer, sier Wisløff. Foto: Mariam Eltervåg Cissé / NRK

– De yngste er nede i 12-årsalderen. Det er særdeles bekymringsverdig, sier Wisløff.

Hun forteller at de som tar kontakt ofte har begynt, eller ønsker å begynne med anabole steroider for å bygge muskler raskt.

Stadig flere beslag

Tall fra Kripos tyder også på at interessen for anabole steroider i Norge er større enn på lenge.

Emballasjen på treningsdopet som beslaglegges har gjerne innholdsliste, logoer, produsent- og produktnavn, men er ofte illegalt produsert. Det kan derfor være vanskelig å vite hva, og hvor mye, det er inni. Foto: Mariam Eltervåg Cissé / NRK

I 2023 økte nemlig antall beslag med drøye fem prosent sammenlignet med året før, til 1096.

Ikke siden 2019 har det blitt gjort flere beslag av anabole steroider.

Økningen de seneste to årene har vært på 23 prosent, fra 890 i 2021.

På treningssenteret ser William Engelstad (25) mørkt på trenden.

– Det er trist at folk tyr til sånne typer midler.

Rekordmåned hos Dopingkontakten

Beslagstallene overrasker verken Steroideprosjektet eller Marte Otterholm Fjeld.

– Januar har vært en rekordmåned hos oss, forteller Fjeld.

Hun leder Antidoping Norges anonyme samtale- og informasjonstjeneste, Dopingkontakten.

– Det er hovedsakelig gutter og unge menn i alderen 14 til 24 år som tar kontakt fordi de bruker, eller vurderer å bruke dopingmidler, forteller Fjeld. Foto: Erik Thallaug

– Folk forteller at de er villige til å gå langt for å få den drømmekroppen de har lyst på. De ønsker at det skal gå veldig raskt, sier Fjeld.

De lurer på hvordan de kan bruke anabole steroider tryggest mulig, hva bivirkningene er og hvorfor de eventuelt ikke bør begynne med det.

– Pågangen har vært enorm.

Dopingkontakten startet året med over 100 henvendelser. Fjoråret var også travelt, med et snitt på rundt 70 henvendelser i måneden.

Steroider i monitor

Både Fjeld og Wisløff tror at sosiale medier og netthandel har spilt en rolle i at flere unge nå introduseres for treningsdop.

Steroideprosjektets kampanje, Steroidelab, satser på å nå ut gjennom sosiale medier, influensere, en innbydende nettside og tidsriktige brosjyrer. Foto: Mariam Eltervåg Cissé / NRK

På plattformer som TikTok og YouTube finnes influensere med store følgerskarer som viser fram kropper som steroider har vært med på å bygge.

– Det er mange som er mye mer åpne om det enn tidligere, sier Martin Bjørnsrud (24) når NRK møter han på trening.

Også Blystad tror at sosiale medier har bidratt til den økte interessen.

– Hvis disse personene lyver om bruk av anabole steroider, så tenker de unge at «OK, dette er veien jeg må ta for å se sånn ut», men det er jo ikke det. Det er jo ikke lurt, mener han.

Wisløff i Steroideprosjektet forteller at de fleste de snakker med kjøper steroidene på nettet.

– Normalt sett selger man ikke det heftigste som er til en 13-åring, men på nettet er det ingen som spør deg hvor gammel du er.

– Det er bekymringsfullt at det stadig er så mange som bestiller disse stoffene hjem, skriver kommunikasjonsrådgiver i Tolletaten, Ina Therese Vistung Knutsen, til NRK. Foto: Tolletaten

Dermed trenger ikke folk å oppsøke såkalte «bolemiljøer» for å få tak i preparater.

– Helt vanlige folk

– 96 prosent av de som ringer driver verken med kroppsbygging eller er i fitnessmiljøer, sier Wisløff.

Gjennom Rent Senter-programmet til Antidoping Norge gjennomfører Sats flest dopingtester i bransjen.

– Vi leser også at beslagstallene stiger, så for oss er det viktig å opprettholde fokuset på antidopingarbeidet, forteller Vegard Ølstørn i Sats Norge.

– I og med at vi har ansatte på senter vil vi også ha gode muligheter til å se indikatorer for dopingbruk, sier Ølstørn. Foto: SATS

– Men det er mer utfordrende å se hvem som bruker det i dag, legger han til.

Det skyldes at kroppsidealet har endret seg de siste årene, forteller Rent Senter-ansvarlig, Kristoffer Lie Loftheim.

Det handler nemlig ikke lenger om å bli størst mulig.

– Dette gjør at det kan være vanskeligere å oppdage dopingbruk, særlig basert på fysiske forandringer, sier Loftheim.

Men hvis man er bekymret for noen i familien eller noen man kjenner, er det noen ting man kan se etter:

Dopingkontakten holder foredrag om hva som kjennetegner ungdom som tar kontakt med Dopingkontakten. Foto: Kjell Arne Jørgensen / Antidoping Norge

– Noen endrer adferd, mister energi på slutten av en kur, får depressive tanker og føler seg generelt dårlige, forklarer Fjeld i Dopingkontakten.

Hun er spesielt bekymret for ungdom, og oppfordrer foreldre til å ta en ekstra prat om doping hjemme.

– Det er helt vanlige folk som tar kontakt. De trener, går på skole eller er i arbeidslivet. Det er langt vanligere enn man skulle tro.