Politiet stengte «Cannabiskafé» i Oslo: hundrevis møtte opp

– Det er veldig gledelig at så mange har tatt turen hit i stedet for å dra til Akerselva. De virker fornøyd med varene og tilbudet, sier Roar Mikalsen.

Han er leder for Alliansen for rettighetsorientert ruspolitikk (AROD). Og initativtaker til lørdagens cannabiskafé. Hvor Mikalsen selv sto bak disken og solgte ulike sorter cannabis til kundene lørdag.

Kaféens adresse ble offentliggjort på åpningsdagen, lørdag. Da samla hundrevis seg utenfor lokalet på Bislett.

– Det sender et signal om at norske borgere følger Europa og verden ellers, og ikke norske politikere, og begynner å bli klare for at vi skal diskutere om vi skal regulere dette markedet og ikke la kriminelle styre det, sier Mikalsen.

For hensikten med å åpne kaféen er å skape debatt rundt ruspolitikken i landet.

Roar Mikalsen snakker med politiet. Han forteller at han sa fra til politiet før han åpnet utsalget. Foto: NRK

Lørdag formiddag kom politiet og stengte kafeen. Det var Mikalsen forberedt på. Han hadde på forhånd sagt at han håpa de ville komme.

Mikalsen sier han har solgt en halv kilo, og at han hadde regnet med at politiet skulle komme tidligere.

– Jeg oppfordra dem til å følge opp salgsleddet, ikke kjøp.

Og det sier politiet de vil gjøre.

– Det blir ikke noen prioritet fra oss å følge opp de som har kjøpt eller brukt narkotika, sier innsatsleder Stian Bjerke.

Politiet var på plass lørdag formiddag og stengte i «cannabiskaféen». Foto: Zhilwan Manbari / NRK

En demonstrasjon

– Jeg har slutta å røyke selv, men ville være med, fordi det er på en måte en viktig slags sivil ulydighetsaksjon, sier en av de frammøtte.

– Jeg synes at alle rusmidler burde kunne fås tak i i trygge rammer, inkludert for eksempel heroin fra fastlege for de som er avhengige av det. Og at de på en måte milde rusmidlene burde kunne selges lovlig, regulert av staten og at staten kunne tjene penger på det.

Han tror de som har møtt opp utenfor lokalet kunne fått tak i cannabisen uansett.

– Så de har møtt opp her for å fremme denne saken da, så det er en slags demonstrasjon selv om de ikke har skilt og paroler.

Hundrevis møtte opp foran kaféen til Mikalsen. Foto: NRK

Prioriterte å stoppe salget

– Politiet var kjent med at det kunne bli et oppdrag i dag, vedkommende som åpna kaféen varsla politiet om at det kunne bli en markering og åpning av kafe for salg av cannabis, sier innsatsleder Steinar Bjerke i politiet.

Politiet visste ikke hvor dette skulle skje.

Han forteller at politiet fikk melding litt etter klokken 10 fra beboere i området Mauritz hansens gate om at det var masse folk på utsida.

– De trodde det var salg av narkotika på stedet.

Politiet tok kontakt med kafeen og Mikalsen klokken 11.

– Vi forklarte ham at det måtte opphøre straks, noe han forholdt seg til med en gang. Vi beordra at kafeen måtte tømmes for folk. Samtlige gikk etter hvert ut. Det ble ingen hendelser i etterkant. Han som drev kafeen ble anmeldt og avhørt på stedet, sier Bjerke.

Innsatsleder Steinar Bjerke i politiet Foto: Zhilwan Manbari / NRK

Han sier at det ble tatt beslag i det de mener er cannabis og noe penger.

– Det vil bli oppretta en straffesak, så må påtaleansvarlig ta stilling til påtale.

Han sier at politiet ikke har kapasitet til å følge opp bruk og besittelse, fordi det var veldig mange på stedet. Politiet må prioritere arbeidsoppgavene.

– Da må vi velge én ting, og da ble det salget, å stoppe det. Det er fortsatt straffbart å selge, kjøpe, erverve, bruke og besitte narkotika. Det prioriterer politiet. Men så prioriterer vi særlig det å selge som en kriminell handling.