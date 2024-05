Ble skadet for livet etter stupeulykke – i dag starter ankesaken

Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Tidligere MMA-utøver Geir Kåre Nyland ble lam etter en stupeulykke i Bjørvika i Oslo for tre år siden, og saksøkte kommunen for dårlig skilting.

I tingretten vant Nyland, og kommunen ble dømt til erstatningsansvar og til å betale Nylands saksomkostninger på 781.250 kroner.

Oslo kommune anket dommen, og ankesaken starter nå i Borgarting lagmannsrett.

Bistandsadvokaten til Nyland mener at en nylig dom i lagmannsretten i en lignende sak har betydning for denne saken.

Oslo kommune mener det var etablert nødvendige og tilstrekkelige sikringstiltak på ulykkesstedet, og vil legge frem nye bevis i ankesaken.

Nyland gruer seg til rettssaken, og sier at livet hans fortsatt er satt på pause. Han håper på erstatning for å kunne leve et bedre liv.

– Jeg er veldig lei. Jeg skulle ønske dette var ferdig for lenge siden, sier Geir Kåre Nyland (33)

Den tidligere MMA-utøveren ble lam fra brystet og ned etter en stupeulykke fra bryggen ved Munchmuseet i mai for tre år siden.

Han gikk til sak mot kommunen fordi han mente det var for dårlig skiltet.

I tingretten vant han. Retten mente kommunen hadde erstatningsansvar.

Geir Kåre Nyland var veldig glad da NRK møtte ham i juni i fjor etter seieren mot Oslo kommune i tingretten. Foto: Jenny Dahl Bakken / NRK

Men kommunen anket.

Nå starter ankesaken i Borgarting lagmannsrett.

Dårlig skilting

Borgarting lagmannsrett skal nå ta stilling til om Oslo kommune skal holdes erstatningsansvarlig for skadene Nyland fikk da han traff betong under vannet.

Ikke et eventuelt erstatningsbeløp.

Bistandsadvokaten hans, Christian Lundin, sier det blir viktig for dem å få belyst manglende skilting i området.

– Tingretten la til grunn at det var skiltet altfor dårlig. Og kommunen hadde informasjon om at det foregikk bading, hopping og stuping fra denne bryggen.

– Da burde man på en enkel måte skiltet dette området bedre og varslet farene på en mye bedre og enklere måte.

Det var riktignok satt opp varselskilt på kaikanten med 10 til 14 meters mellomrom da ulykken skjedde.

Slike skilt var satt opp på bryggekanten med flere meters mellomrom. Foto: Anders Fehn / NRK

– Etter en samlet vurdering har retten kommet til at de eksisterende sikringstiltakene på stedet ikke var tilstrekkelige på ulykkestidspunktet. Dommen fra Oslo tingrett

Kommunen ble også dømt til å betale Nylands saksomkostninger på 781.250 kroner.

– Oppsiktsvekkende

Tidligere i år ble Oslo kommune dømt i Borgarting lagmannsrett i en annen sak der en person ble skadet på Sørenga i 2018.

En lege fikk et komplisert ankelbrudd etter at han hoppet i vannet for å redde en livløs person.

Lundin mener denne saken har store likheter med Geir Kåre Nyland sin sak.

Og at den har betydning.

– Oslo kommune flagget at det var viktig med en prinsipiell avklaring. Den avklaringen fikk kommunen i den dommen, sier Lundin.

Da dommen i Sørenga-saken kom, ba bistandsadvokaten Oslo kommune trekke anken mot Nyland, men kommunen nektet.

– Tvert imot så vil de fastholde den og bruker enormt med ressurser på å føre en sak mot min klient som er kvestet i denne ulykken.

Og kommunen har anket saken der legen ble skadet, til Høyesterett.

– Det er oppsiktsvekkende hvor langt kommunen vil drive de som er hardt skadet i slike ulykker, oppover i rettsapparatet.

Ber om frifinnelse

Ifølge Oslo kommune har anken etter Sørenga-ulykken ingen direkte sammenheng med saken som starter nå, ut over at det gjelder hopp og stup fra bryggekanter som Oslo kommune eier.

– Det er derimot både noen likhetstrekk og klare forskjeller i disse to sakene, sier kommunikasjonsdirektør Arve Rosland i Bymiljøetaten.

I Nyland-saken står det sentralt for Oslo kommune å avklare hvor grensen skal settes for kommunens ansvar for sikringstiltak langs bryggekanter.

– Kommune mener at det var etablert nødvendige og tilstrekkelige sikringstiltak på ulykkesstedet.

Oslo kommunen varsler at de vil legge frem nye bevis i ankesaken, men ønsker ikke å utdype dette før hovedforhandlingen starter.

Allerede i fjor høst sa kommunen at den kommer til å nedlegge påstand om frifinnelse i lagmannsretten.

Gruer seg til ny runde

Geir Kåre gruer seg til rettssaken.

Det blir tungt å gå gjennom alle detaljene på nytt fra ulykken.

– Det er en utrolig påkjenning å bli presset gjennom en ny rettssak.

FØR ULYKKEN: Dette bildet av Geir Kåre Nyland ble tatt fem dager før ulykken som har endret livet hans. Foto: Erik Waage

I tillegg til å aldri kunne gå igjen, fikk han en hodeskade og varig nedsettelse av synet.

– I dag snart tre år etter er ingenting blitt bedre funksjonelt. Jeg har ikke følelse i kroppen fra brystet og ned.

Geir Kåre Nyland opplever at livet hans fortsatt er satt på pause.

– Jeg kan bli økonomisk ruinert om jeg må betale tilbake alt for saksomkostningene og så videre slik Oslo kommune ønsker.

Hvis han vinner og får erstatning, kan han leve et bedre liv.

– Det har jo alt å si for framtiden.

Og ikke bare det.

– Jeg håper også at Oslo kommune tar seg sammen og faktisk sjekker badestedene sine og sikrer det.

Det er satt av fire dager til ankesaken i Borgarting lagmannsrett.