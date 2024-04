Oslo kommune trekker ikke anke etter stupeulykke

Oslo kommune trekker ikke ankesaken der Geir Kåre Nyland ble lam etter å ha stupt i Bjørvika i 2021.

Advokat Christian Lundin ba om dette etter at kommunen i forrige uke ble dømt i lagmannsretten i en lignende sak.

En lege ble skadet da han stupte for å hjelpe en livløs person ved Sørenga i 2018, og Lundin mener de to sakene har helt klare likheter.

I saken der legen skadet seg, måtte vedkommende i tillegg klatre over et gjerde før han hoppet ut i vannet.

– I Nyland sin sak var det ikke noe stengsel. Det var ikke noe gjerde, ingen skilting som var mulig å se.

– Summen av de forholdene gjør at det tilsier enda mer at i denne saken skal det ilegges et erstatningsansvar for kommunen, sier Lundin.

Geir Kåre Nyland selv tar beskjeden om at kommunen ikke trekker anken tungt, forteller bistandsadvokaten hans.

– Det er en gedigen nedtur for ham.

– Han har aldri hørt noe fra kommunen siden ulykken fant sted. Han har fått en kald skulder gjennom hele saken. Han opplever det selvfølgelig som en svært stor belastning og svært beklagelig, sier Lundin.