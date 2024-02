Politiadvokat Børge Enoksen i Oslo politidistrikt bekrefter at siktede Visar Avdyli er pågrepet.

Det gjør også hans forsvarer, Øyvind Bratlien.

– Jeg er informert om at han er pågrepet. Utover det har jeg ingen kommentar.

Politiet venter nå på mer informasjon om utleveringsprosessen.

De to drapssiktede mennene er brødrene Valon (35) og Visar (32) Avdyli fra Bærum. Nå er begge pågrepet for drapet på Hamse Hashi Adan i 2021. Foto: POLITIET

Den andre broren som er siktet for drapet, Valon Avdyli, ble pågrepet på Gardermoen i mars 2023. Han har vært varetektsfengslet siden.

En tredje siktet i saken ble løslatt fra varetektsfengsel sommeren 2022.

– Svært alvorlig sak

En torsdag tidlig i oktober 2021 var Hamse Hashi Adan utenfor Lofsrud skole på Mortensrud. Det var flere unge i området da Adan ble skutt.

Familien kom i dagene etter Adans død med en uttalelse via sin bistandsadvokat John Christian Elden.

Han uttalte da at familien følte det fullstendig meningsløst at deres sønn ble skutt og drept.

Utenfor Lofsrud skole ble det i dagene etter drapet lagt ned blomster og tent lys. Foto: Bård Nafstad

– Familien er helt knust over tapet, og skjønner ikke hvorfor han ble skutt, sa Elden.

Skolen fikk hjelp fra kommunens kriseteam for å ivareta elevene i dagene som kom. Politiet etterforsket saken med store ressurser.

– Dette er en svært alvorlig sak. Det er et drap på en ung mann i det offentlige rom utenfor en skole, uttalte politiadvokat Børge Enoksen under en pressekonferanse etter drapet.

Tidligere terrordømt

De to brødrene fra Bærum ble begge domfelt for terrorvirksomhet i 2016.

Valon (35) ble dømt for deltagelse i terrororganisasjon og dømt til fire år og seks måneder fengsel. Ifølge dommen har han vært kriger for IS.

Visar (32) ble dømt til fengsel i åtte måneder for å ha sendt penger til en terrororganisasjon. Han skal også være tidligere voldsdømt.

Begge har sonet sine dommer.

Politiet ser imidlertid ingen sammenheng mellom tidligere domfellelser og drapet på Mortensrud.

En tredje bror, Egzon Avdyli, var talsperson for Profetens Ummah før han sluttet seg til IS i Syria. Der døde han i kamp i april 2014.