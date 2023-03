7. oktober 2021 ble 20 år gamle Hamse Hashi Adan skutt på Mortensrud i Oslo. Dagen etter døde han av skadene på sykehus.

Brødrene Valon og Visar Avdyli ble siktet for drapet og har vært internasjonalt etterlyst siden. De forlot landet to dager etter at Adan ble skutt.

Tirsdag bekrefter bistandsadvokat Catharina Cecilie Gjesti til NRK at den eldste broren, Valon Avdyli (36), er pågrepet.

– Det er veldig fint at det er en utvikling i saken og at vi kanskje kommer videre i straffesaken og får den. De etterlatte har blitt informert om dette i dag. Jeg håper at den andre broren melder seg og blir pågrepet han også, sier hun til NRK.

Ifølge VG er eldstebror Avdyli på vei til Norge fra Tyrkia, hvor han har sittet fengslet på bakgrunn av ulovlig opphold.

Tirsdag ettermiddag holder politiet en pressekonferanse om drapet.

Politiet satte inn store ressurser i arbeidet med drapet på Hamse Hashi Adan i 2021. Foto: Fredrik Hagen / NTB

– Svært alvorlig sak

En torsdag tidlig i oktober 2021 var Hamse Hashi Adan utenfor Lofsrud skole på Mortensrud. Det var flere unge i området da Adan ble skutt.

Familien kom i dagene etter Adans død med en uttalelse via sin bistandsadvokat John Christian Elden.

Han uttalte da at familien følte det fullstendig meningsløst at deres sønn ble skutt og drept.

– Familien er helt knust over tapet, og skjønner ikke hvorfor han ble skutt, sa Elden.

Skolen fikk hjelp fra kommunens kriseteam for å ivareta elevene i dagene som kom. Politiet etterforsket saken med store ressurser.

– Dette er en svært alvorlig sak. Det er et drap på en ung mann i det offentlige rom utenfor en skole, uttalte politiadvokat Børge Enoksen i dagene etter drapet.

Utenfor Lofsrud skole ble det i dagene etter drapet lagt ned blomster og tent lys. Foto: Bård Nafstad

Tidligere dømt for terror

En mann i 40-årene ble kort tid etter drapet pågrepet for medvirkning.

Omtrent tre uker etter at Adan døde gikk politiet ut med navn og bilde på de to brødrene som er siktet for drapet.

Da fortalte de også at brødrene, som er fra Bærum, begge ble dømt for terror i 2016.

Valon (35) ble dømt for deltagelse i terrororganisasjon og dømt til fire år og seks måneder fengsel. Ifølge dommen har han vært kriger for IS.

Visar (32) ble dømt til fengsel i åtte måneder for å ha sendt penger til en terrororganisasjon. Han skal også være tidligere voldsdømt.

Begge har sonet sine dommer.