Mener Bærum kommune svikter sønnen: - Absurd

- Kristin Thoen, mor til en gutt med Aspergers og Tourettes syndrom, mener Bærum kommune svikter i omsorgen for barn med funksjonsnedsettelser.

- Thoen har søkt om avlastning fra kommunen, men mener hun har fått mindre hjelp enn hun trenger. Hun beskriver en lang og frustrerende prosess med kommunen.

- Organisasjonen Løvemammaene, som hjelper familier med barn med store oppfølgingsbehov, har sendt et varsel til Bærum kommune. De peker på lang saksbehandlingstid, uverdig behandling av familier og manglende hjelp.

- Bærum kommune sier de er overrasket over varselet, men tar det på alvor. De vil nå gå gjennom påstandene i varselet sammen med Løvemammaene.

Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.