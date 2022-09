ME-syke Aurora (25) er tvunget til å bo på sykehjem

I e-posten til NRK skriver avdelingsdirektør for helse og mestring i Bydel Nordre Aker, Camilla Glasø:

Bydelen har ikke anledning til å kommentere enkeltsaker, men kan svare generelt på hvordan vi jobber med utmåling og revurdering av tjenester.

I tilfeller hvor Statsforvalteren opphever vedtak, går bydelen inn på nytt å vurderer om det foreligger ny informasjon, behov og omfang av nødvendig helsehjelp og fatter vedtak basert på ny vurdering.

Ullern helsehus er kommunens høyeste medisinske heldøgns omsorgstilbud. Her mottar innbyggere tverrfaglig behandling og pleie (ernæring, fysioterapi etc.), samt jevnlig medisinskfaglig tilsyn og oppfølging. Ullern Helsehus kan benytte seg av kompetanse fra Nasjonalt kompetansetjeneste for CFS/ME ved Oslo Universitetssykehus som er det fremste spesialistmiljøet for feltet i landet. Det er fastlegen som har anledning til å henvise innbyggere til behandlingstilbud for ME i Spesialisthelsetjenesten.

Bydelens oppgave er å vurdere innbyggers behov og avklare tjenestetilbud for nødvendig helsehjelp. Om man har behov for døgnkontinuerlig medisinskfaglig oppfølging er trolig ikke tjenester i hjemmet som f.eks. BPA en adekvat løsning. BPA er et tilbud om praktisk bistand i hjemmet og assistentene er hovedsakelig ufaglærte. Om innbyggere ønsker seg tiltak på et lavere omsorgsnivå, må bydelen uansett vurdere behov for nødvendig helsehjelp, følge gjeldende helselovgiving, forvaltningslov og nasjonale retningslinjer.

Bydelen er innstilt på å sette sammen fleksible tjenestetilbud, til det beste for innbyggeren, med utgangspunkt i de tjenestene bydelen er lovpålagt å tilby og er avhengig av dialog for å kunne gjøre det. Bydelen gjør løpende vurderinger av vedtak slik at behov (for nødvendig helsehjelp) og endringer ivaretas i nye vedtak. Innbyggere er også pliktige til å bidra til at saken opplyses. Dette gjør at vi får muligheten til å få saken godt opplyst og gjennom det gi rett tjeneste.