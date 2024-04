I helgen er Fellesforbundet og Norsk Industri i tvungen mekling hos Riksmekleren. Fristen gikk ut natt til søndag, men søndag ettermiddag sitter partene fortsatt i forhandlinger.

Uten enighet, blir det storstreik. Inntil lørdag hadde Fellesforbundet varslet at 14.000 medlemmer kan bli tatt ut i streik mandag.

Men lørdag varslet forbundet at streikeuttaket kunne bli doblet med ytterligere 15.000 medlemmer fra 596 bedrifter. Om det blir streik, vil disse først bli tatt ut fra torsdag 11. april klokken 06:00.

Om det blir streik, vil nesten alle store industribedrifter bli berørt.

Medlemmer tatt ut til det andre streikeuttaket Ekspander/minimer faktaboks Uttaket som er varslet lørdag omfatter 597 bedrifter og 14 904 medlemmer. NRK har gått gjennom listene til Fellesforbundet for det andre uttaket: Nexans Norway AS i Halden er bedriften der desidert flest medlemmer kan bli tatt ut til streik: 425 medlemmer.

er bedriften der desidert flest medlemmer kan bli tatt ut til streik: 425 medlemmer. Her er stedene hvor det er flest bedrifter som kan bli berørt av en eventuell streik: Trondheim (13 bedrifter, 220 medlemmer) Raufoss (11 bedrifter, 1074 medlemmer) Ålesund (9 bedrifter, 143 medlemmer) Drammen (8 bedrifter, 249 medlemmer Kristiansand (8 bedrifter, 131 medlemmer) Mandal (8 bedrifter, 253 medlemmer) Mo i Rana (8 bedrifter, 520 medlemmer)

– Det signaliserer at de mener alvor. Her kan det bli streik. Og hvis det blir en streik, så kommer det til å ramme hardt. Det er signalet, sier Fafo-forsker Kristine Nergaard til NRK. Lønnsoppgjøret 2024

Rett før meklefristen gikk ut, opplyste Riksmekler Mats Ruland at partene i frontfaget var formelt enige om å fortsette meklingen på overtid.

– Det er grunnlag for å fortsette meklinga, men det er en del temaer som gjenstår, så vi må bruke de kommende timene på å prøve å løse det, sa Ruland til NRK, like etter midnatt.

Blir det streik eller reallønnsvekst? Du trenger javascript for å se video.

Et uventet trekk

Det er svært uvanlig at en opptrapping med andre uttak blir varslet mens meklingen pågår, ifølge Nergaard.

– Det er normalt å trappe opp, men uventet at de gjør det under meklingen, sier Fafo-forskeren.

Kristine Nergaard er forsker i Fafo og arbeider med temaer knyttet til arbeidsliv og kollektive partsforhold Foto: Fafo

Det er spesielt to viktige slag som står i årets oppgjør. Først og fremst vil Fellesforbundet at medlemmene skal få økt kjøpekraft etter flere år med nedgang.

Partene forhandler lønn med et utgangspunkt om at prisene vil stige med 4,1 prosent i år. De fleste økonomer mener lønnsoppgjøret vil ende på rundt 5 prosent, mens Norges Bank anslår at lønningene vil øke med 4,9 prosent i år.

I tillegg krever Fellesforbundet en kostbar etterutdanning for medlemmene, etter dansk modell.

Ifølge Nergaard kan det være taktiske sider ved å vente til siste innspurt.

– Da lar man alvoret synke inn hos dem på den andre siden av bordet, ikke sant. Hva vil skje med medlemsbedriftene i norsk industri hvis du får en tilnærma fullskala streik i industrien, sier forskeren.

Meklingen går på overtid

Over et halvt døgn på overtid har partene ennå ikke greid å komme til enighet. Fellesforbundet varsler at de vil komme med oppdatert informasjon om status i meklingen innen søndag klokken 18.00.

Den tvungne meklingen har pågått siden onsdag formiddag etter en erkjennelse hos begge parter om at de ikke kom til å bli enige uten riksmeklerens hjelp.

Riksmekler Mats Ruland erkjenner at situasjonen i årets oppgjør er krevende.

Riksmekler Mats Ruland forventer at meklingen vil gå på overtid. Foto: NTB

Det blir ingen streik så lenge meklingen pågår. Fellesforbundet ber ansatte møte på jobb som vanlig, med mindre annen beskjed blir gitt.