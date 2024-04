Dansk løsning kan redde Norge fra streik

Et skolebygg utenfor København. Niklas Greiseger Nilsson sitter i en simulator for å ta lappen for lastebil.

– Jeg jobber med å merke gatene i København. Hvis noen er syke, kan det hende jeg må kjøre bilen, forteller han til NRK.

Niklas er en av mange som nå kan kreve etterutdanning med full lønn i Danmark, både i det offentlige og i det private. Han har rett til to uker hvert år. Han kan også spare opp til seks uker.

Danmark = Norge?

Akkurat nå sitter Fellesforbundet og Norsk Industri hos Riksmekleren i Norge. Lønnstillegget de forhandler fram setter standard for alle bransjer. Det andre store stridsspørsmålet er etterutdanning. Fellesforbundet krever det søsteren Dansk Metall har fått: rett til etterutdanning skrevet i tariffavtalene.

– Det krevde hard forhandling der også vi måtte gi noe. Men nå tror jeg alle er fornøyd med dette, også arbeidsgiverne, sier Kasper Palm i arbeidstakerorganisasjonen Dansk Metall til NRK.

Kasper Palm i arbeidstakerorganisasjonen Dansk Metall. Foto: William Jobling Foto: William Jobling / NRK

Han viser til en stille revolusjon i dansk arbeidsliv etter 2009. Med små steg har staten, bedriftene og ansatte blitt enige om et system som gir rett til 100 prosent lønn under utdanning. De ansatte får lønn fra et fond. Og sjefene har plikt til å gi dem fri.

Etterutdanning i Danmark Ekspander/minimer faktaboks Fra 2023 har de med tarfiffavtale rett til etterutdanning med full lønn Ansatte har normalt rett til to uker etterutdanning og kan spare opp til seks uker Pengene kommer fra en kombinasjon at statlig ordning, trepartssamarbeid og tariffavtaler Partene betaler inn til kompetansefond som igjen betaler lønn under utdanning Bedriftene i Dansk Industri betaler rundt 520 danske kroner per ansatt inn til fondet i året

Mer fleksibel

I et annet rom på skolesenteret Tec utenfor København øver Søren Creweck på å stroppe fast last på bil. Han jobber i et privat eventbyrå.

– Jeg trengte denne etterutdanningen for å kunne kjøre mer av utstyret vårt rundt. Det er en fantastisk ordning som kanskje også kan gi muligheten til høyere lønn etter hvert, sier han til NRK.

Søren Creweck jobber i et eventbyrå og er på etterutdanning. Foto: William Jobling NRK Foto: William Jobling / NRK

I industrien var det 12000 personer som søkte om etterutdanning på denne måten i fjor. Men flere bransjer sliter med at for få søker etterutdanning.

Inngikk avtale

Arbeidsgiverne i Dansk Industri gikk med på en avtale selv om det var intern diskusjon. De mener det var viktig at staten er med å betale. Ordningen i Danmark er et trepartssamarbeid mellom bedrifter, ansatte og staten.

– Vi er glade for at ordningen fungerer og at den ivaretar den enkelte bransje. Den utvikler bedriftens stab på nye ferdigheter, kunstig intelligens blant annet, sier Signe Tychsen Philip i Dansk Industri til NRK.

Underdirektør for erverv- og arbeidsmarkedsutdannelse, Signe Tychsen Philip i Dansk Industri. Foto: William Jobling Foto: William Jobling / NRK

Et stort tilbud

I Danmark tilbyr både offentlige og private etterutdanning. På et enormt område i Hvidovre utenfor København ligger Tec, som er offentlig eid. De gir etterutdanning blant annet for flyteknikere og transportbransjen. Andre steder foregår det kurs i programmering og automatisering.

– Konsekvensene av dette systemet er at den ansatte er motivert. De vet at de får betalte og at de kan være her i deres normale arbeidstid. Vi tror også systemet gjør hele arbeidslivet mer oppdatert, sier Malene Hovmand, ansvarlig for transportundervisningen i Tec til NRK.

Malene Hovmand er Utdanningsleder hos Tec i Danmark. Foto: William Jobling Foto: William Jobling / NRK

Avtale i Norge?

I Norge er en etter- og videreutdanningsreform noe av det vanskeligste under meklingen, i tillegg til lønn. Fellesforbundet mener den danske modellen er interessant. Motparten Norsk Industri har sagt de er villig til å se på en løsning, men at temaet er komplisert. Fristen for å bli enige i meklingen er natt til søndag 7. april.

Dansk Metall har denne hilsenen til Norge:

– Det er bare å komme i gang, sier Kasper Palm.