Krisen ved Oslo Nye: Alt unntatt Trikkestallen kan bli lagt ned

Det bekrefter kulturbyråd Anita Leirvik North (H) i et notat til Oslo bystyre mandag ettermiddag.

Hun skriver at teateret har fått i oppgave å utrede et alternativ der kun driften av Trikkestallen blir videreført.

Det betyr i så fall kroken på døra for hovedscenen i Rosenkrantz' gate og Centralteatret i Akersgata.

SLUTT?: Oslo Nye har hatt sin hovedscene i Rosenkrantz' gate siden teateret ble startet 26. februar 1929. Foto: Anders Fehn / RNK

– For byrådet er kulturtilbud til barn og unge spesielt viktig. Halvparten av Oslo Nye teaters publikum er barn og unge, og Trikkestallen er sentral for å nå disse, mener North.

Teateret sier selv at Trikkestallen ikke kan drives videre alene, men North mener det uansett er viktig å undersøke den muligheten.

– I praksis nedlegging

– Det er helt skandale, sier Eivor Evenrud, kulturpolitisk talsperson i Oslo Arbeiderparti.

– Det er i praksis å legge ned hele Oslo Nye. Det er helt useriøst og helt uforståelig, sier Eivor Evenrud.

REAGERER: Kulturpolitisk talsperson i Oslo Ap, Eivor Evenrud, langer ut mot den mulige nedleggelsen av flere scener ved Oslo Nye. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Hun har kalt byråden inn til krisemøte om situasjonen ved teateret i Kultur- og utdanningsutvalget onsdag.

– Vi har prøvd å få vite i flere måneder om byrådet vil beholde Oslo Nye som det er i dag eller ikke. Det er en slags seigpining og doble beskjeder hele veien, sier Evenrud.

– Jeg registrerer at Evenrud ønsker at jeg skal svare henne med en konklusjon før jeg har konkludert, svarer kulturbyråd North.

Hun sier teaterets ledelse har vist til god dialog med Oslo kommune i flere medieuttalelser.

– De er nok glad for at vi ikke forhaster oss.

VIL UTREDE: Kulturbyråd Anita Leirvik North (H) har bedt Oslo Nye undersøke flere mulige veier videre. Foto: Hallgeir Braastad / NRK

Må ha 30 mill. i juni

Oslo Nye teater er heleid av Oslo kommune. De må ha 30 millioner kroner fra kommunen før sommeren for å unngå konkurs.

De 30 millionene ble satt av i en egen pott i revidert Oslo-budsjett, som byrådet la fram i forrige uke.

Dette er penger som ikke blir bevilget før konkrete løsninger er på bordet.

– Det betyr ikke at vi tilfører teateret penger, men at vi har mulighet til å gjøre det. Det kommer en beslutning før sommeren, sa finansbyråd Hallstein Bjercke (V) til NRK.

ENESTE?: Trikkestallen på Torshov fra 1899 var opprinnelig verksted og vognhall, men gjenåpnet i 2003 som kulturhus og scene. Foto: Anders Nielsen

Halvert tilskudd

Anita Leirvik North (H) skriver i notatet mandag at hun har utfordret styret og teateret til å finne løsninger som kan få ned kostnadene på kort og lang sikt.

Hun skriver videre:

«Som ledd i denne dialogen har teateret fått i oppgave å utrede et alternativ der kun driften av Trikkestallen videreføres, samt å utrede et alternativ der teateret mottar et halvert tilskudd sammenlignet med det de mottar i dag.»

Oslo Nye får i år 90 millioner kroner i tilskudd fra kommunen.

Uansett hva som blir konklusjonen i saken ligger det an til store endringer for Oslo Nye, så lenge byrådet vil ha ned kostnadene ved teateret.

− Jeg har fått klar beskjed fra teaterets ledelse og fra fagforeningene om at de mener at det ikke er forsvarlig å drive videre som i dag uten å øke tilskuddsnivået betraktelig.