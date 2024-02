Forsinkelser, kaos og innstilte avganger.

Januar har vært en tøff måned for de som skulle reise med Ruter i Oslo og Akershus.

Det bør de reisende bli kompensert for, mener Forbrukerrådet.

Ikke bra nok

Siden Ruter ikke klarte å levere det kollektivtilbudet som de solgte billetter til, bør reisende få penger igjen.

Det sier Thomas Iversen, seniorrådgiver i Forbrukerrådet.

ØNSKER BEDRING: Forbrukerrådets Iversen håper Ruter rydder opp.

– Det er en grunnleggende regel i kontraktsretten at avtaler skal holdes. Hvis avtalen ikke holdes skal man kompenseres på et vis.

Men Ruters regler åpner ikke for dette.

De vil ikke gi tilbake penger for ukeskort, månedskort eller årskort til reisende som ikke var fornøyde.

Slik fungerer refusjon hos Ruter Ekspander/minimer faktaboks Ruter har to former for kompensasjon: Hva er Reisegarantien?

Blir du mer enn 20 minutter forsinket fordi Ruter ikke er i rute, refunderer de dokumenterte utlegg med inntil 750 kroner dersom vilkårene er oppfylt.

Ruter refunderer for dager frem i tid. Det vil si at hvis du for eksempel har hatt månedskortet i to uker og ikke vil ha det lenger så kan du søke om å få refundert antall resterende døgn. Da kan du få tilbake pengene for de fremtidige, ubrukte dagene på kortet.

Det finnes altså ingen mulighet for å klage i ettertid hos Ruter. Man kan ikke få kompensasjon fra dem for dårlig kollektivtilbud på dager som har vært.

Det er ikke bra nok, svarer Forbrukerrådet.

Det synes heller ikke folk vi møter i Oslo sentrum:

Ida Theresa Myklebost / NRK Isabel Elhirch – Jeg synes det er veldig dårlig service. Ruter burde uten tvil refundere hvis kunden ikke er fornøyd. Det har vært grusomme innstillinger i vinter, og det er ikke nok taxi til alle, så Reisegarantien fungerer bare til en viss grad. Ida Theresa Myklebost / NRK Ali Nough – Jeg føler at jeg blir stjålet fra, jeg får jo ikke det jeg har betalt for. Jeg skulle absolutt ønske at jeg hadde rett til å få penger tilbake for periodekortet. Ida Theresa Myklebost / NRK Ingjerd Oudenstad – Jeg er egentlig veldig fornøyd med Ruter, men akkurat det der var jeg ikke klar over. Det høres urimelig ut, og jeg hadde klaget på det.

Som en leilighet med skadedyr

Thomas Iversen i Forbrukerrådet sammenlikner dette med å leie en leilighet med skadedyr.

Eller hvis man kjøper klær som fort blir ødelagt.

Han forklarer at da skal de som leverer varen ordne opp i problemet, eller gi kompensasjon.

– Ordningen som finnes hos Ruter i dag er lite tilfredsstillende ved at den ikke gir noen kompensasjon for et dårligere tjenestetilbud enn det du ble forespeilet, sier Iversen.

Ruter vil ikke

Ruter bekrefter at de ikke gir penger tilbake for reiser eller dager som har vært.

Uansett om bussen kom eller ikke.

– Så det betyr at hvis man har kjøpt en vare av ruter, for eksempel et månedskort, og det er mange forsinkelser og innstillinger den måneden, så kan man ikke få tilbakebetalt for den varen man ikke har fått?

– Man får kun igjen dager man har igjen på kortet, ja, sier kommunikasjonssjef i Ruter, Cathrine Myhren.

– Selv om man ikke har fått varen på de dagene som har vært?

– Ja, refusjonskravene våre gjelder antall resterende døgn, det er bare de vi refunderer.

VIL IKKE REFUNDERE: Ruters regler er at de ikke refunderer periodekort, selv hvis tjenesten ikke er levert. Foto: Hallgeir Braastad

Alle pengene Ruter har går direkte tilbake til kollektivsystemet, sier Ruter.

– Hvis vi skal betale tilbake penger til de misfornøyde kundene vil det gå direkte utover tilbudet til passasjerene.

Vi har behov for ekstra bevillinger fra våre eiere i Oslo kommune og Akershus fylkeskommune dersom innbyggerne skal få penger tilbake eller en reduksjon i prisen, sier hun.

Andre selskaper gir refusjon

Men andre selskaper på Østlandet gir penger tilbake:

VY gir penger tilbake for den spesifikke avgangen som er innstilt eller forsinket.

Brakar i Buskerud sier de gir penger tilbake for hele dagen det har vært trøbbel med kollektivtransporten.

Østfold kollektivtrafikk gir refusjon for hele periodekortet hvis det har vært en periode med mange forsinkelser og innstillinger.

Problemer med Reisegarantien

Ruter har imidlertid betalt over to millioner i refusjon for januar-kaoset via Reisegarantien.

Men det er å jobbe i feil retning, mener Forbrukerrådet.

– Reisegarantien må være et tilleggstilbud i tillegg til vanlig refusjonsrett. Det bør ikke erstatte den grunnleggende og fleksible retten til å klage på en vare og å få refusjon, sier Iversen.

Han stusser over at Ruter gir refusjon for taxikjøring, men ikke for månedskortet.

– Vi vil jo ikke at folk skal kjøre mest mulig taxi for å få erstatning. Dette går helt feil vei, sier Iversen.

Dessuten fungerer ikke alltid Reisegarantien.

Når ting går så galt som i januar, og alle skal ha taxi samtidig, er det mange som ikke får. Da kan man ikke også ta vekk folks mulighet til å be om vanlig refusjon.

– I praksis risikerer man et totalt fravær av muligheten for å få refusjon for en vare som ikke blir levert.

Derfor har kunden ikke noen reell måte å klage på. De kan verken få pengene tilbake eller alternativ transport, mener han.

KOMMER BUSSEN? Mange har stått i kulden og ventet på buss den siste tiden. Foto: Mariam Eltervåg Cissé

– Bygger ikke opp tillit

Reisegarantien er fin å ha, men den holder ikke alene, avslutter Forbrukerrådet.

– Jeg sier som Ole Brumm: ja takk, begge deler. Ruter må ha plikt til å ordne alternativ transport, og hvis det er et vedvarende dårlig tilbud bør de gi prisavslag.

Det ville vært naturlig om Ruter har en refusjonsplikt til sine kunder, mener Forbrukerrådet.

– Etter den vinteren vi allerede har hatt hjelper det ikke Ruter å være vanskelige med dette. Det bygger ikke opp tilliten til kollektivsystemet, sier Iversen.