Politiet fikk melding om en alvorlig hendelse på en adresse i Aurskog-Høland i Akershus rundt klokken 01.50 natt til søndag.

Politiet var på stedet etter kort tid.

– Der fant patruljen en person som var hardt skadd. Vedkommende ble etter hvert bekrefta død av helsepersonell på stedet, sier operasjonsleder ved Øst politidistrikt Atle Westorp til NRK.

Politiet har sperret av området. Foto: Nadir Alam / NRK

Det var flere personer til stede i boligen.

– Én av disse er nå pågrepet i saken, og er siktet for drap, sier Westorp.

Vedkommende er kjørt til arresten på Lillestrøm og vil bli avhørt i løpet av søndagen.

HØRTE LYDER: Nabo Lena Oppegård Sørlie sier hun hørte musikk som kom fra retningen hvor åstedsadressen ligger. Foto: Nadir Alam / NRK

Lena Oppegård Sørlie bor i nærheten av åstedet. Hun hørte mye lyd fra i området sent lørdag kveld, forteller hun.

– Jeg var ute med hundene 24-tiden, og da hørte jeg mye lyd. Det var musikk.

Hun kan ikke si med full sikkerhet at det var den adressen det gjaldt, men fastholder at lydene kom fra retning huset.

Hun beskriver nabolaget som et sted der alle kjenner alle, men samtidig veldig privat.

Da hun fikk melding om hva som hadde skjedd i dag tidlig grøsset hun.

– Jeg fikk sjokk, ble helt lamslått og fikk gåsehud. At det skal skje her... Det er så stille og rolig her, det er helt utenkelig.

Politi og krimteknikere gjør undersøkelser på adressen. Foto: Nadir Alam / NRK

Krimteknikere fra politiet gjennomfører åstedsundersøkelser på adressen.

Ved 10-tiden ble avdøde fraktet bort fra adressen av kriminalteknikere. Avdøde blir videre sendt til obduksjon.

Politiet vil ikke svare på om det er brukt våpen i hendelsen, eller om det er gjort beslag i saken.

– Det er det for tidlig å si noe om, sier jourhavende jurist Silje Lourens i Øst politidistrikt til NRK.

Hun bekrefter at det var personer på adressen som meldte fra om hendelsen til politiet.

Drapssaker i Norge i 2024 Ekspander/minimer faktaboks Norsk politi har så langt i 2024 satt i gang etterforskning av 21 drapssaker med i alt 26 ofre. Mai 26. mai: Like før klokken 2 natt til søndag 26. mai ble en person funnet alvorlig skadet på en adresse utenfor Bjørkelangen på Romerike. Personen ble senere bekreftet død. Flere personer var til stede på adressen da politiet ankom, og én av dem er pågrepet og siktet for drap. April 20. april: Sven Erik Næss (42) blir funnet død i en leilighet sentralt i Halden ved 22.30-tiden lørdag 20. april. Politiet har pågrepet og siktet en 31 år gammel polsk mann for drap. Han nekter straffskyld.

7. april: Geir-Arne Lervik (55) blir funnet knivdrept i Braskereidfoss i Våler kommune i Innlandet natt til 7. april. En jevnaldrende kvinne erkjenner straffskyld etter siktelsen for drap. Politiet sier siktede og avdøde har en relasjon, men det er ikke er snakk om et partnerdrap.

2. april: 35 år gamle Miriam Daniela Ayres Cea, svensk statsborger bosatt i Grimstad, blir funnet med stikkskader utenfor et apotek i Arendal sentrum ved 9-tiden om morgenen. Hun får livreddende førstehjelp, men livet står ikke til å redde. En 63 år gammel mann er siktet og varetektsfengslet.

1. april: Trine Wagelid (34) fra Honningsvåg blir funnet knivdrept i en leilighet på Grünerløkka i Oslo. En 28 år gammel mann er siktet og varetektsfengslet i saken. Han meldte selv fra om drapet og har erkjent straffskyld. Mars 23. mars: Fire personer i samme familie blir funnet døde i en enebolig på Torpo i Ål kommune i Hallingdal. Politiet tror at den 59 år gamle faren i familien drepte kona Ingunn Slaatten (53) og barna Sander (22) og Signe (18), før han tok sitt eget liv. Motivet er ukjent.

14. mars: Bård André Spildrejorde (44) blir funnet skutt i en fritidsbolig i Nord-Odal sent om kvelden. Offerets bror ble først pågrepet, men løslatt etter at mistanken mot ham ble svekket. 10 april ble en 54-åring pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap. Han erkjenner ikke straffskyld.

1. mars: En 26 år gammel mann blir funnet skutt og drept i en bolig på Finstadjordet i Lørenskog. En eldre bror av den drepte mannen er siktet for drapet og varetektsfengslet. Brødrene har somalisk bakgrunn. Februar 29. februar: En 82 år gammel mann blir funnet knivstukket og drept i en leilighet i Sandakerveien i Oslo. Mannens 43 år gamle datter ble pågrepet og siktet for drapet kort tid etter. Kvinnen er tvangsinnlagt på sykehus og har ikke tatt stilling til siktelsen.

24. februar: Oslo-legen John Tarald Haugen (63) dør på sykehus etter å ha blitt knivstukket i Vardø kvelden før. Mannens 64 år gamle ektefelle er siktet for drap. Kvinnen ble varetektsfengslet etter drapet, men senere løslatt.

4. februar: En 24 år gammel kvinne blir funnet med stikkskader i en leilighet i Fana i Bergen. Hun dør på vei til sykehus, og hennes 33 år gamle ektefelle siktes for å ha drept henne. Paret hadde tre felles barn i barnehagealder. Det var ett av barna som meldte fra om hendelsen til politiet. Paret kom til Norge som flyktninger fra Uganda i 2019. Januar 31. januar: 67 år gamle Jan Mikkelborg blir funnet knivdrept i en leilighet på Bragernes i Drammen. En 48-årig mann som blir funnet skadet i en naboleilighet, siktes for drapet.

27. januar: En 42 år gammel kvinne er siktet for drap etter at det ble funnet brente levninger etter Ole Andreas Sønstvedt (37) i en lavvo på gården hennes i Løten i Innlandet. 37-åringen som bodde på gården, ble meldt savnet 12. januar. Kvinnen nekter straffskyld.

26. januar: 75 år gamle Aina Hynne blir funnet hardt skadet i Kirkenær i Grue. Hun dør senere av skadene. En 31 år gammel mann er pågrepet og siktet for drap. Rettspsykiaterne mener 31-åringen var utilregnelig på gjerningstidspunktet.

23. januar: Politiet rykker ut til en hendelse i en bolig i Skogbygda i Nes på Romerike. Katrine Nordli Korslund (30), Victoria Nordli Korslund (24) og Emily Nordli Andresen (11 måneder) blir funnet døde, i tillegg til en 65 år gammel mann. Politiet tror 65-åringen drepte sine døtre og ene barnebarn før han tok sitt eget liv. En av de drepte var ansatt i Øst politidistrikt, noe som gjør at Oslo politidistrikt får ansvaret for etterforskningen.

9. januar: En 38 år gammel mann blir funnet livløs og med stikkskader på utsiden av en bolig i Laksevåg i Bergen. Han sendes til sykehus, men blir erklært død kort etter. En 31 år gammel mann er pågrepet og siktet for drap. Han erkjenner ikke straffskyld, men knytter seg til hendelsen.

7. januar: 33 år gamle Tina Milena Solberg blir funnet død i en utbrent bil på Blomøy i Øygarden kommune utenfor Bergen. En 33 år gammel mann hun har to barn med, blir pågrepet og siktet for drap. Han erkjenner straffskyld.

6. januar: Latviske Laura Putane (35) blir funnet død på Fefor Høyfjellshotell i Nord-Fron kommune i Gudbrandsdalen. En 32 år gammel mann fra Serbia er pågrepet og siktet for drap. Begge jobbet på hotellet.

2. januar: En 54 år gammel blir funnet død i en bolig i Stavern i Larvik kommune. Hans samboer, en 49 år gammel kvinne, siktes for drap og etterlyses internasjonalt. Etterlysningen blir senere trukket tilbake, og grunnlaget for siktelsen er svekket. Etter flere måneders søk blir kvinnen funnet død av en turgåer ved en sti i Larvik 13. mars.

2. januar: 30 år gamle Rahavy Varatharajan blir funnet skutt og drept i en bil i Elverum. En 32 år gammel mann, som kvinnen hadde et kortvarig forhold til, blir funnet svært alvorlig skadet i samme bil. Mannen dør senere av skadene, men er siktet for drapet. Spesialenheten for politisaker undersøker om Oslo politidistrikt brøt sin beskyttelsesplikt overfor kvinnen.

1. januar: Elin Nordhei Bordi (46), Terje Åsmund Nordhei (46) og en 19 år gammel mann blir funnet døde i en bolig i Sørfold i Nordland. Politiet tror tenåringen, som var henholdsvis sønn og stesønn av de to voksne, drepte dem før han tok sitt eget liv. Han er også siktet for drapsforsøk på sin elleve år gamle søster.

Politiet vil ikke opplyse om det var en relasjon mellom avdøde og siktede.

– Kan det komme nye siktelser i saken?

– Man må alltid ta høyde for ulike ting, men per nå er det en person som er pågrepet og sitter i arrest. Det er ikke andre som har status som siktet, sier politijuristen.

Les også: Drapsutviklingen i 2024 gjør Kripos bekymret

Per Ove Marthinsen i advokatfirmaet Fari er oppnevnt som forsvarer for den pågrepne i saken. Den siktede er en mann, opplyser han.

Klienten har ikke tatt stilling til siktelsen ennå.

– Vi har ikke gått gjennom det, så jeg har ingen kommentarer til det foreløpig, sier Marthinsen til NRK.

– Jeg kommer til å snakke med ham etterpå og skal ha en samtale med ham før avhøret.

Ifølge Marthinsen er mannen rolig, men har det vanskelig.

Foto: Nadir Alam / NRK

En nabo forteller til NRK hvordan det var å våkne til nyheten.

– Jeg ble perpleks da jeg våknet, så sperrebåndene og etter hvert fikk vite hva som hadde skjedd, sier naboen.

Vedkommende oppgir å ikke ha hørt noen lyder i natt.