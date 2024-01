– Dere som må ut i trafikken, må ta det veldig med ro.

Det sier politiet mandag morgen.

Politiet ber folk om å la bilen stå i store deler av østlandsområdet.

– Det er mye vann i veien og det er stor fare for vannplaning.

Klar tale fra trafikkoperatør Annie Serup i Statens vegvesen til NRK mandag morgen. Hun fortsetter:

– Det har regnet hele natta. Så det er mye smeltet vann ute i veibanen også, rundt forbi.

Serup ber folk kjøre forsiktig og være observante.

– Disse vanndammene som ligger ute på veien kan komme brått på.

I Tønsberg er det mandag morgen store mengder vann på veien. Foto: Philip Hofgaard / NRK I Drammen hoper vanndammene seg opp. Foto: Kate Barth-Nilsen / NRK Her på Bentsebrua er det også store vannmengder. Foto: Bård Nafstad / NRK

Rammer buss og ferge

For Oslo-området sier de at det er mye vann i veibanen på E6 både nordfra og sørfra: ved Alnabru er noen kjørefelt fulle av vann, men det går an å komme forbi i nabofeltet.

I Skulleruddumpa har folk fra veivesenet jobbet med å bryte opp brøytekantene så vannet kan renne ut. De har også dyttet vann ut av veibanen.

Flere bussruter er innstilt mandag morgen på grunn av de vriene føreforholdene. Dette kan du lese mer om her.

Væromslag i Drammen har ført til store vanndammer i gatene. Foto: Kate Barth-Nilsen / NRK

Fergestrekningen Horten-Moss er innstilt på grunn av uvær mandag morgen.

Mange tog er også forsinket eller innstilt på grunn av værforholdene. Klokken 6 meldte Bane Nor at dette gjelder hovedbanen mellom Lillestrøm og Asker.

Det berører svært mange lokaltogavganger.

Trikk og T-bane kjører nesten som normalt, ifølge Ruter - men ved 6.30-tiden melder de at det er forsinkelser på T-banen på grunn av problemer med en sporveksel på Tøyen.

Fra E6 ved Alnabru søndag kveld. Foto: Nadir Alam / NRK

Det er fare for svært mye is i deler av Agder og Østlandet. Det oransje farevarselet gjelder frem til mandag klokken 16. Grafikk: Meteorologisk institutt

Varierende vær utover i uka

Regnværet skal gi seg i formiddag.

– Så skal det gå over til oppholdsvær og kan hende at vi til og med får sett litt sol siste del av dagen.

Det statsmeteorolog Pernille Borander, som valgte gummistøvler med brodder på sin vei til jobb i dag.

– De vannmengdene som har begynt å samle seg opp vil det jo bare bli mer av, så det er godt det stopper å renne ned fra himmelen i løpet av formiddagen.

Statsmeteorolog Pernille Borander. Foto: Ole Kaland / NRK

Det blir vekslende vær utover i uka, med oppholdsvær på tirsdag.

– Det man skal være veldig obs på mot kvelden er jo at det kan begynne å bikke mot minussiden og da fryser det på igjen. På onsdag kan det komme litt nedbør igjen, og den kan få mange varierende former.

– Så det gjelder å både kjøre og gå forsiktig denne uka.