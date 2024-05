Sentrale politikere i Oslo og Akershus la i dag frem Oslopakke 3. Det tok ikke lang tid før skuffede og sinte reaksjoner kom – fra alle kanter:

Oslopakke 3 kritiseres fra både høyresiden og venstresiden.

Hva er egentlig Oslopakke 3? Ekspander/minimer faktaboks Oslopakkene er kombinerte trafikkutbyggingsprosjekter og finansieringsplaner for Oslo-området. Den første Oslopakken var en stor bompengefinansiert utbygging av hovedveisystemet i Oslo, påbegynt i 1980-årene. Denne Oslopakken omfattet blant annet tunnelanleggene Festningstunnelen, Granfostunnelen og Ekebergtunnelen, samt utbedring av ringveisystemet.



Oslopakke 2 kom etter initiativ fra Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Planen ble fremlagt 1997 og igangsatt i 2002.Mens Oslopakke 1 for størstedelen var en plan for veiutbygging, er Oslopakke 2 en plan for forsert utbygging av kollektivtrafikken i Oslo og Akershus.



Den tredje Oslopakken er en overordnet plan for veiutbygging, drift og utbygging av kollektivtrafikk i Oslo og Akershus. Tidshorisonten er 2008–2032. Pakken har en økonomisk ramme på 120 milliarder kroner for perioden 2017–2036. Målet er å utvikle et sikkert, miljøvennlig, effektivt og tilgjengelig transportsystem for en region i kraftig vekst.

Kilde: Store Norske Leksikon

Frp: – Staten må ta ansvar

I Oslopakke 3 står det at staten og kommunene skal dekke noe av utgiftene for å bygge vei, tunneler og kollektivtransport – men mesteparten av regningen går til bilistene i form av bompenger.

– Det er en for stor del av regningen som sendes til bilistene, sier Magnus Birkelund, gruppeleder i Oslo Frp.

SYND: Magnus Birkelund, gruppeleder i Oslo Frp, synes det er synd at bilistene får regningen. Foto: Nadir Alam / NRK

Frp mener staten skal ta hele regningen, og la bilistene slippe å betale noe bompenger i det hele tatt.

– Mange har dårlig råd for tiden, og jeg tror dette bærer bør til byrden for dem. Staten må på banen og ta et større ansvar for disse viktige samferdselsprosjektene i hovedstaden.

Hva går pengene i Oslopakke 3 til? Ekspander/minimer faktaboks 28,5 milliarder kroner til rehabilitering og vedlikehold av T-bane og trikk

Over 20 milliarder kroner til drift av kollektivtrafikken i Oslo og Akershus

Vedtatte prosjekter som Fornebubanen, nytt signalanlegg på T-banen, oppgradering av Majorstuen stasjon og nye T-banevogner

Lokale veitiltak i Oslo og Akershus, inkludert gang- og sykkelveier, trafikksikkerhet og framkommelighet for kollektivtrafikk

Røatunnelen

Trikk langs Rv. 4 Trondheimsveien

Ensjøsvingen, ny T-baneforbindelse mellom Ensjø og Carl Berner

Høystandard superbuss-trasé fra Oslo grense til Kjeller

Planlegging av T-baneforlengelse til Lørenskog (Visperud/Skårer)

Planlegging av ny T-baneinfrastruktur i Oslo

Planlegging av E6 Oslo Øst (Manglerudtunnelen)

Planlegging av ombygging av Rv.4 Trondheimsveien i Groruddalen til miljøvennlig bygate

– Jeg er bestyrtet

– Det kunne nesten ikke blitt verre.

Det sier Johan Kristian Bjerke som er regionsjef i Norges Lastebilforbund for Oslo, Akershus og Østfold.

– Vi ser en økning i bompenger som nærmer seg 100 prosent fra 2026. Jeg er egentlig litt bestyrtet.

Han reagerer kraftig på at Oslopakke 3 legger opp til at fossil-lastebiler skal byttes ut med fossilfrie biler i løpet av utgangen av 2025.

– Det anser jeg som ganske urealistisk. Problemet er at disse elvarebilene finnes ikke i stor nok grad. Det finnes ikke ladepunkter, ikke engang i Groruddalen.

Hvem som skal finansiere at alle lastebilene skal bli fossilfrie aner han ikke.

– Ut fra det vi har hørt her, så vil verken Oslo eller Akershus fylke gjøre det.

Mange lastebilsjåfører er bundet til kontrakter som gjør at de ikke kan øke prisene på frakt for å dekke utgiftene, forklarer han.

– Dette vil rive hardt i lommeboken.

OPPRØRT: Johan Kristian Bjerke er regionsjef i Norges Lastebilforbund. Foto: Nadir Alam / NRK

– Bompengesjokk

Lastebilforbundet får støtte av NAF.

– Dette blir en sjokkregning.

Det sier Ingunn Handagard, pressesjef i Norges Automobile Forbund.

– Politikerne har bestemt at bomstasjonene blir stående til 2045, og at takstene skal økes kraftig. Vi frykter at bomringene blir stående som en mur rundt byene i all fremtid, sier hun.

Dette skal pengene gå til

Hva er egentlig Oslopakke 3? Ekspander/minimer faktaboks Oslopakkene er kombinerte trafikkutbyggingsprosjekter og finansieringsplaner for Oslo-området. Den første Oslopakken var en stor bompengefinansiert utbygging av hovedveisystemet i Oslo, påbegynt i 1980-årene. Denne Oslopakken omfattet blant annet tunnelanleggene Festningstunnelen, Granfostunnelen og Ekebergtunnelen, samt utbedring av ringveisystemet.



Oslopakke 2 kom etter initiativ fra Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Planen ble fremlagt 1997 og igangsatt i 2002.Mens Oslopakke 1 for størstedelen var en plan for veiutbygging, er Oslopakke 2 en plan for forsert utbygging av kollektivtrafikken i Oslo og Akershus.



Den tredje Oslopakken er en overordnet plan for veiutbygging, drift og utbygging av kollektivtrafikk i Oslo og Akershus. Tidshorisonten er 2008–2032. Pakken har en økonomisk ramme på 120 milliarder kroner for perioden 2017–2036. Målet er å utvikle et sikkert, miljøvennlig, effektivt og tilgjengelig transportsystem for en region i kraftig vekst.

Kilde: Store Norske Leksikon

Drift av kollektivtransport, vedlikehold av T-bane og trikk, forbedring av lokale veier, Fornebubanen og sykkelstier er noen av tingene pengene skal brukes på.

Den skal også brukes på å bygge en helt ny tunnel vest i Oslo.

Det jubler folk på Røa for.

Andreas de Brito Jonassen / NRK Ventet lenge på tunnel Per Ottar Skaldebø sier beboerne på Røa har ventet lenge på en tunnel, men den så langt har det ikke kommet. – Jeg håper en ny tunnel kan avlaste trafikken her. Fotgjengere og små barn på vei til skolen må ha litt mer rom, da er det greit å få bort trafikken, sier han. Andreas de Brito Jonassen / NRK Positiv til ny tunnel Mona Høvset sier at de som bor på Røa har lenge ønsket en tunnel for å få bukt med trafikken – Jeg må være positiv og optimist. Det er bra at byrådet gir slike signaler. Nå må vi bare følge opp og sørge for at det skjer. Andreas de Brito Jonassen / NRK Bra for kollektivtrafikken med ny tunnel Nikolai Sevaldsen tror en ny tunnel vil bidra til at trafikksituasjonen på Røa blir bedre. Når arbeidet er ferdig. – Jeg tipper det blir mer trafikk i begynnelsen nå de jobber med tunnelen. Men når det står ferdig vil det bli mye bedre, i hvert fall for meg som tar bussen og den slipper å stå i kø.

– Meningsløs pengebruk

Men hos SV reagerer de kraftig på pengebruken på den nye Røa-tunnelen.

– Det er meningsløst å bruke penger vi ikke har på en tunnel vi ikke trenger. Dette er lite annet enn en hilsen hjem fra Vestkantbyrådet og har null samfunnsøkonomisk gevinst, sier Sunniva Holmås Eidsvoll, gruppeleder for Oslo SV.

MENINGSLØST: Sunniva Holmås Eidsvoll, gruppeleder for Oslo SV, reagerer på at pengene skal gå til å bygge en tunnel hun mener det ikke er behov for. Foto: Hallgeir Braastad / NRK

– Tydelig politisk skifte fra grønt til grått

MDGs gruppeleder, Sirin Stav, fortviler over hvor mye penger som skal brukes på motorvei fremover.

– Nok et motorveiprosjekt på vestkanten til milliarder av kroner, E18-vestkorridoren, Røatunnelen som vil rasere natur og undergrave klima- og trafikkmålene våre. Og millioner av kroner til å planlegge E6 Oslo-øst, som er en tolv-felts motorvei, ramser hun opp.

Hun mener hovedstaden nå tas i feil retning.

– Dette er et tydelig politisk skifte fra grønt til grått.