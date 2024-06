I flere uker har Oslo-politiet forsøkt å få 21-åringen til å returnere frivillig til Norge.

De har hatt litt dialog med ham, men uten å lykkes.

– Når vi nå ser at det arbeidet ikke bærer frukter, er internasjonal etterlysning siste skritt, sier politiadvokat Johannes Hafsahl ved Oslo politidistrikt.

Natt til 28. april ble det avfyrt flere skudd mot Beirut Kebab på Grønland i Oslo.

Både ansatte og kunder var vitner til det som skjedde.

En mann i 20-årene ble alvorlig skadet.

I begynnelsen av mai ble to menn siktet i saken.

De skal ha forsvunnet ut av landet kort tid etter hendelsen.

Oppholder seg i Irak

Ifølge politiet oppholder den siktede 21-åringen seg i Irak.

Politiet mener det var han som skjøt.

Johannes Hafsahl er politijurist ved Oslo politidistrikt. Foto: Tom Balgaard / NRK

– Hypotesen om at han er skytteren, har styrket seg gjennom etterforskningen, sier Hafsahl.

Derfor mener de det er riktig med en internasjonal etterlysning.

Nå har statsadvokaten gitt grønt lys.

Kripos har trykket på knappen.

– Det betyr at 21-åringen risikerer pågripelse når han er ute og beveger seg i det offentlige.

– Han må vurdere hvor og når han skal reise, og hvilken risiko det medfører for ham hvis han reiser der han er, og ut av landet der han befinner seg.

Beirut Kebab ligger i en liten gågate på Grønland. Foto: Amanda Iversen Orlich / NRK

Tidligere vurdert utvist

Den siktede er født i Norge, men irakisk statsborger.

Han er tidligere dømt for befatning med våpen.

– I og med at han er utenlandsk statsborger, har UDI vurdert å utvise ham tidligere uten at det er blitt gjort.

Hafsahl mener den siktede vil styrke tilknytningen han har til Irak, når han nå velger å oppholde seg der.

– Når vi en dag pågriper ham og får iretteført denne saken, vil det være lettere for UDI å utvise ham.

Vet at han er etterlyst

21-åringen vet at han er etterlyst internasjonalt.

Det forteller forsvareren hans, Olle Nohlin.

Han kan ikke svare på hvorfor klienten hans ikke har returnert og meldt seg for politiet uten at han har fått klarsignal fra klienten sin til å svare på det.

Advokat Olle Nohlin er forsvarer for 21-åringen som er internasjonalt etterlyst. Foto: Matrix Advokater

– Hvis han da velger å ikke komme tilbake, så er det vel sannsynligvis en vurdering han har tatt på at det er det mest fornuftige å gjøre akkurat nå.

Nohlin har ikke snakket med sin klient om hvordan han stiller seg til siktelsen.

Han viser til at han ikke har lov til å sende dokumenter utenlands og at mesteparten av saken er klausulert.

– Det skal vi sette oss ned og snakke om den gangen han eventuelt kommer til Norge, sier Nohlin.

Medsiktet ikke etterlyst

En annen mann i 20-årene er siktet for medvirkning.

Politiet mener at han oppholder seg utenfor Schengen.

Han er etterlyst i Norge, men ikke internasjonalt.

– Han er norsk statsborger, og vi har større grunn til å tro at han vil returnere til landet på et eller annet tidspunkt, sier Hafsahl.

Våpenfunn

Politiet vet foreløpig ikke hva som var motivet for skytingen natt til 28. april.

– Vi har en del ulike hypoteser, men av hensyn til etterforskningen ønsker jeg ikke å gå så mye nærmere inn på dem.

Foruten de siktede, er heller ikke den fornærmede avhørt.

Men politiet mer de har funnet våpenet som ble brukt.

– Vi er rimelig trygge på, basert på tidspunkt, tid og sted for funnet og øvrige undersøkelser som er gjort på stedet, at dette er skytevåpen som er brukt under hendelsen, sier politiadvokat Johannes Hafsahl.