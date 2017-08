Mens Rosenborg-spillerne reiser fornøyde hjem fra Amsterdam, murrer det kraftig i storklubben Ajax etter det forsmedelige tapet mot trønderne.

– Vi venter på forsterkninger. Det er synd vi ikke har lært noe fra fjoråret, sier Hakim Ziyech til den nederlandske TV-kanalen NOS.

Ajax har etter fire kamper i den nye sesongen til gode å gå seirende av banen. Nå kritiserer altså lagets nummer ti mangelen på spillerkjøp.

Ziyech ble selv hentet til klubben etter at hovedstadslaget røk ut i fjorårets Mesterligakvalifisering mot FC Rostov. I år har de heller ikke hentet større forsterkninger før de viktige kvalifiseringskampene.

– Det skal ikke jeg blande meg inn i. Vi har fokus på oss selv, sier Yann-Erik de Lanlay til NRK før avreise fra Amsterdam, men innrømmer at det kan være en fordel for trønderne.

– Det kan godt være, men det er vanvittig gode spillere vi møter og det er et veldig godt lag. Så jeg tror vi skal fokusere bare på oss selv, sier venstrevingen.

De Lanlay var en av dem som bommet på store sjanser da Rosenborg røk ut av Mesterligakvalifiseringen mot Celtic. Han mener laget har god selvtillit før returoppgjøret mot Ajax torsdag.

– Vi vet vi er gode, vi har god selvtillit og lærte mye av kampene mot Celtic.

KRISE: «Det lukter krise i Amsterdam», skriver Nieuwsblad etter gårsdagens nederlag for Rosenborg. Foto: Johannes Børstad / NRK

NRK-ekspert tror på Rosenborg

– Jeg mener Rosenborgs muligheter er nesten 50-50, sier NRKs fotballekspert, Karl Petter Løken om trøndernes muligheter for Europaliga-avansement.

Han tror ikke at de indre urolighetene øker Rosenborgs muligheter.

– Jeg er ikke sikker på hvor mye man skal legge i det. Normalt er det slik at en spillergruppe klarer fint å mobilisere inn mot viktige kamper, sier Løken som var overrasket over et energiløst Ajax-lag.

GOD TRO: NRKs fotballekspert, Karl Petter Løken, har stor tro på at Rosenborg vil kunne ryste Ajax også på hjemmebane. Foto: NRK

Løken mener likevel at Ajax er et bedre lag enn det de viste på Amsterdam Arena, men har stor tro på at Rosenborg kan sette kjepper i hjulene for fjorårets Europaliga-finalister også i Trondheim.

– Jeg tror Rosenborg kommer til å score også på hjemmebane. Det betyr at da må Ajax i hvert fall score to, sier Løken som selv scoret 64 mål for RBK på 80- og 90-tallet.

Presset Ajax-trener ikke bekymret

– Vi var bedre enn dem og hadde mange flere sjanser. Selvfølgelig var vi bedre, alle vet det, sier Ajax-trener, Marcel Keizer, til klubbens egen Youtube-kanal.

FRUSTRERT: Det ble en frustrerende aften på sidelinjen for Ajax-trener, Marcel Keizer. Foto: MICHAEL KOOREN / Reuters

Keizer ble etter at suksesstrener Peter Bosz signerte for Borussia Dortmund hentet opp som hovedtrener fra Ajax ungdomsavdeling. Fire kamper inn i årets sesong har Keizers mannskap enda ikke gått seirende av banen. Han er likevel ikke bekymret før returoppgjøret.

– Denne kampen var en bagatell. Det er dumt, men ufarlig. Nå må vi bare komme oss på beina igjen og skjerpe oss til neste kamp, mener Keizer.