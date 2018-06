Denne saken er en del av et samarbeid mellom Danmarks Radio og NRK.

En engelskmann kravler på alle fire. Han har på shorts, bar overkropp og vil bare bort.

Han er nettopp dyttet over ende av en russer. T-skjorten er blitt revet av ham, han er blitt sparket og slått. Nå prøver han å kravle i sikkerhet, gjemme seg ved siden av et sikringsskap som står opp mot butikkfasaden.

Det lykkes ikke.

En annen russer med gul shorts ser ham, løper mot ham og sparker med all kraft. Høyrefoten treffer engelskmannen i ansiktet.

En tredje mann kommer til og stiller seg foran butikken, foran mannen på alle fire. En fjerde stiller seg på den andre siden av engelskmannens hode. De sparker ham fra hver sin side. De treffer hodet hans samtidig.

Det hele tar i underkant av syv sekunder, og så forsvinner de. Engelskmannen ligger urørlig igjen på fortauet.

Koma

I juni 2016 ble fotball-EM rystet av urolighetene i middelhavsbyen Marseille, der en rekke av kampene ble spilt.

Først var det engelskmennene. I dagene før kampen mellom Russland og England 11. juni holdt ca 2000 engelskmenn til i området rundt den gamle havna. Stort sett nøyde de seg med å bråke, grise til, drikke øl og synge kampsanger, men de røyk også i tottene på fransk politi og kastet flasker på dem.

De verste urolighetene foregikk likevel først da en gruppe på 200 russiske hooligans kom til Marseille dagen før kampen mellom Russland og England. I mer enn to døgn gikk de løs på engelskmennene.

30 engelskmenn havnet på sykehus. Fem personer – hvorav to endte i koma – mistet nesten livet i de verste urolighetene i et sluttspill siden EM i 2000.

To år senere skal fotball-VM arrangeres i Russland. Mange frykter derfor hva som kan skje. For når 200 russere kan banke opp 2000 engelskmenn, hva kan skje i hjemlandet til russiske hooligans?

For russiske hooligans er ikke bare fulle fotballfans som spontant og uoverveid slår løs på folk. For dem er fotballvold nøye planlagt. Det er en livsstil.

Tannbeskyttelse og kampsporthansker Få timer før overfallet på denne engelskmannen i rød T-skjorte fløy en gruppe russiske hooligans til Barcelona. Russerne identifiserte hverandre ved å synge punkrocksanger og gikk sammen om bord i busser på vei til Marseille. Der ventet flere av deres landsmenn med samme formål: å banke opp engelske fotballsupportere.

I samlet flokk gikk de ca 200 russerne mot havna i Marseille. Der hadde de engelske supporterne i opptil tre dager forberedt seg til Englands første EM-kamp med øl og sang. Mange av russerne hadde på seg kampsporthansker, tannbeskyttelse og GoPro-kameraer på brystet, som skulle dokumentere volden og redselen de snart skulle utsette de 2000 berusede engelskmennene for.

Ikke nok politi

Russernes ankomst førte til opptøyer. På et øyeblikk ble området rundt havna endret til en slagmark. I grupper på opptil 20 personer angrep russerne engelske supportere.

Det var ikke nok fransk politi til å stanse volden, som lynraskt spredte seg i Marseilles gater. Flere ble lagt i bakken og slått fordervet med knyttnever, spark, stoler, flasker og murstein til de ikke klarte å reise seg. Akkurat som engelskmannen i shorts og bar overkropp.

Da fransk politi omsider fikk kontroll ved å bruke tåregass, lå flere engelskmenn bevisstløse i Marseilles gater.

Politiets kontroll over situasjonen ble likevel kortvarig.

– Lever og ånder for fotballvold Russiske hooligans er engasjerte. De trener hardt, og mange av dem drikker ikke alkohol. De er inspirert av Vladimir Putin, som med sin fortid i KGB og sin interesse for kampsport er et forbilde for dem.

I treningslokaler rundt omkring i hele Russland møtes hooligans og bokser, bryter og perfeksjonerer teknikker fra kampsporten mixed martial arts.

– Det er folk som lever og ånder for fotballvold, derfor tar de det så ekstremt seriøst. Det er ikke folk som belmer seks øl før fotballkampen og deretter kommer på kant med loven, sier Toke Møller Theilade, redaktør for russianfootballnews.com.

For de mest ekstreme er hooliganisme blitt en sport. En sport hvor de, utenfor russiske myndigheters søkelys, møtes i skogen utenfor større og mindre byer for å slåss med bare nevene i planlagte kamper. Og reglene? Man slår motstanderen bevisstløs. Så lenge ingen dør, er alt tillatt.

Ordet hooliganisme skriver seg fra England på 1960-tallet, der man for første gang trakk en linje mellom fotballsupportere og vold. Fenomenet ble stadig tydeligere og ble en virkelig plage på 80-tallet, da den fikk navnet «engelsk syke».

Hooligans-tronen

Hooligan-grupper over hele verden bruker ord som «firm», «ultra»eller «crew» for å betegne seg selv – og russerne er intet unntak. Ordene vitner om den fascinasjonen russiske hooligans særlig tidligere hadde for fenomenets bakmenn: engelskmennene.

I dag har russiske hooligans imidlertid vendt seg mot engelskmennene. Målet med angrepene i Marseille var å etablere en ny orden med russerne som den dominerende makten.

– Engelskmennene dannet en skole for oss. Men nå har vi mistet våre fedre – vi har tatt dem igjen, uttalte en hooligan ved navn Jevgenij Malinkin til New York Times etter urolighetene i Frankrike.

Den måten som russiske hooligans nettopp vender seg mot engelskmennene på og dyrker en russisk egenrådighet på, tas godt imot hos flere i Kreml. For eksempel tvitret parlamentsmedlem Igor Lebedec sin begeistring etter urolighetene i Marseille:

Bra jobba, gutta. – Parlamentsmedlem Igor Lebedec

President Putin tok offisielt avstand fra sine landsmenns vold, men kunne samtidig ikke dy seg for en dårlig skjult hyllest av de russiske fotballpøblene:

– Men jeg skjønner virkelig ikke hvordan 200 russere klarte å banke opp flere tusen briter, uttalte han under en konferanse i St. Petersburg i juni i fjor.

Jaget på tribunen Noen timer etter uroen på havna i Marseille ble kampen mellom Russland og England spilt på Stade Vélodrome. På overtid utlignet russerne til 1-1, og det ble startskuddet for andre runde av fotballvolden i middelhavsbyen. Russiske hooligans klatret over gjerdet som skilte engelskmennene fra russerne på stadion. Med slag og spark jaget de engelskmennene som førsøkte å flykte fra volden.

Senere fortsatte uroen i Marseilles gater. Først sent på kvelden fikk fransk politi stanset volden med tåregass og vannkanoner. 35 personer kom til skade i urolighetene på stadion og i Marseilles gater om kvelden. Deretter ble 50 russiske hooligans utvist fra Frankrike, mens det russiske fotballforbundet fikk en bot på i underkant av en million kroner av Det europeiske fotballforbundet (UEFA).

Pakt Nå to år etter uroen i Marseille er det ikke godt å si om russerne vil ty til vold igjen. Russiske hooligans har nemlig inngått en pakt før VM. En pakt om ikke å lage uro før VM og samtidig være utilgjengelig for pressen.

Russiske myndigheter har likevel forsøkt å ta sine forholdsregler. Før VM har de laget et register over landets verste hooligans og utelukket dem fra kampene under sluttspillet.

Samtidig signerte president Putin i april i fjor en ny hooligan-lov: Bøtene for fotballvold ble fordoblet til knapt 1700 kroner, mens bannlyste fotballbøller risikerer opptil 15 dager i fengsel for å vise seg ved stadion.

Russiske myndigheter har i snart et år systematisk arrestert de voldeligste supporterne og lederne av russiske hooligans-grupper, som er knyttet til store og små fotballklubber rundt omkring i landet.

Overvåker verstingene før VM

Politiet må også sies å ha vært proaktive. De har ringt til de verste bøllene med beskjed om at de blir overvåket, og boligen deres er blitt ransaket. Metoder man normalt kun ser fra antiterrorbekjempelse, er blitt brukt i kampen for å innprente myndighetenes klare budskap hos de russiske bøllene: Vold under VM vil få alvorlige konsekvenser.

Det klareste signalet ble sendt da lederen for landslagets offisielle fanklubb, Aleksandr Sjprygin, ble pågrepet i september i fjor etter at han hadde vært innblandet i et større slagsmål mellom to av Russlands største hooligans-grupper.

Sjprygin, som etter urolighetene i Marseille ble utvist fra Frankrike to ganger etter at han klarte å snike seg inn i landet igjen etter sin første utestengelse, skal ha vært en av arkitektene bak urolighetene i Marseille. Ved arrestasjonen ble landslagets offisielle fanklubb stengt, og Sjprygins bil ble satt i brann dagen etter. Slike hendelser tolker de fleste som straff for den rollen Sjprygin hadde i opptøyene i Marseille.

– Det som skjedde i Frankrike skjer ikke igjen Men vil myndighetenes strenge håndtering overfor bøllene få den effekten Putin ønsker? Vil vi få et fredelig VM – eller vil urolighetene fra Marseille gjenta seg?

– Det som skjedde i Frankrike, var helt utenom det vanlige. Det kommer ikke til å skje i Russland, sier Toke Møller Theilade og utdyper:

– Politiets tilstedeværelse på fotballkamper i Russland er svært omfattende sammenlignet med resten av Europa. Derfor er problemer i og rundt de forskjellige stadioner nesten utryddet. Som vanlig tilhenger kan man derfor helt fint dra på kamp.

– Regn med å få juling

Det er likevel ingen tvil om at lysten til å gi tilreisende supportere en real omgang juling som i Marseille, er til stede hos de verste russiske bøllene.

– For noen blir det en fotballfest, for andre blir det en voldsfest, sier en maskert hooligan i BBC-dokumentaren «Den russiske hooliganhæren», som hadde premiere i februar i fjor.

En annen likesinnet legger til:

Hvis man vil unngå å få bank, bør man være sammen med familien eller barn. Hvis man bare kommer sammen med en venn, må man regne med å få juling. – Russisk hooligan

På russernes alternativ til Facebook, vk.com, skriver da også flere i gruppen «Russiske hooligans» om planer om å la helvete bryte løs over de engelske supporterne.

Mens andre har en klar forventning om at myndighetenes tidlige håndtering av russiske hooligans allerede har uskadeliggjort dem før sluttspillet begynner.

– Jeg tror faktisk at det er større sjanser for at vanlige patriotiske russere skaper spontane problemer hvis resultatene ikke blir så bra, sier Toke Møller Theilade.

14. juni spiller Russland åpningskampen i VM mot Saudi-Arabia.