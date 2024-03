Ser opp mot sin største supporter: – Du skulle sett det her

Akkurat slik hun gjorde da hun stod på andre siden av verden i fjor sommer.

Eden Park på New Zealand. Åpningskampen i VM. Det gikk opp for 27-åringen hva hun faktisk hadde oppnådd.

Hun løftet blikket opp mot skyene. Tankene gikk til et forblåst Kristiansund på tidlig 2000-tall.

ØYEÅPNER: Her - under åpningskampen i fotball-VM -gikk det opp for Mikalsen hva hun hadde fått til. Foto: DAVID ROWLAND / Reuters

En grusbane nedenfor huset til hennes første – og kanskje største – støttespiller.

– Jeg tenkte «du skulle sett det her» liksom, sier hun om oldemoren.

De to hadde et unikt bånd.

– Skulle ønske jeg kunne delt dette med hun Du trenger javascript for å se video.

– Så du henne, så du meg, forteller Mikalsen.

– Hun var kanskje den første som bidro til at jeg er her jeg er i dag. Det var en grusbane utenfor der hun bodde. Jeg var der hele tiden etter skolen helt til hun hentet meg til middag. Så var det ned dit igjen og holde på fram til det var kveldsmat.

Hun drar seg gjennom håret. Kikker ut mot bølgene som slår mot slitte steiner. På en litt finurlig måte er det ikke så ulikt hjembygda.

Det er rundt 20 år siden grusbanen i havgapet på Nordmøre.

Ett cupgull, to seriegull, VM-kamper for Norge og et Mesterliga-eventyr med Brann er nå under beltet.

– Også da vi tok dobbelen med Brann i 2022 skulle jeg ønske at jeg kunne delt det med henne.

Nå venter en ny historisk kveld for Aurora Mikalsen: stormakten Barcelona i Mesterligaens kvartfinale. Brann kan bli første norske lag i en semifinale på nesten 20 år.

Eller, et nytt «øyeblikk» som hun kaller det.

– Kvartfinale mot Barcelona er nok enda et sånt øyeblikk. Det har vært mange av dem de siste årene.

Det er ikke sånn at hun dveler ved alle minnene til enhver tid.

– Men det er mange korte øyeblikk hvor jeg tenker på det.

Når hun skal stenge buret mot noen av verdens beste spillere i onsdagens NRK-sendte kvartfinale, blir det atter et blikk opp mot skyene.

Når fløytesignalet går, er det tilbake i bobla. Alt glemmes. Fokuset hennes er alltid på fotballen.

– Og hukommelsen er bare sånn passe, ler hun.

Da er det godt å ha en mormor hjemme som passer på å minne henne på hvor langt hun har kommet. En annen sterk dame bak landslagskeeperens suksess.

Også der stod en ung Aurora Mikalsen time etter time i oppveksten og sparket ballen mot husveggen. Mormor fant seg i det. Og lot henne holde på.

DEN ANDRE STØTTESPILLEREN: Mormor har vært med Branns keeper på det meste. Foto: Privat

Hjemme på loftet i det samme huset står en minneboks i dag.

– Hun er jo så søt. Hun har klippet ut alt av avisartikler og sånt. Hver jul er det hjem og se på alt hun har tatt vare på hele året. Alt går i minneboksen.

MINNEBOKS: Her lagres det viktigste fra Mikalsens liv. Foto: Privat

Der ligger det meste som har tatt henne hele veien til Mesterligaen:

VM-drakten fra New Zealand

Gullmedaljen fra cupen 2022

To x seriemestermedaljer med Brann

Gullet i Dale-cup fra barndommen

Alt annet av diplomer og medaljer fra barndommen

Men i mormors boks kan ingenting måle seg med det som er av aller størst betydning.

– Det håndskrevne brevet fra oldemor. Hun skrev det til meg fra Rikshospitalet noen måneder før hun døde. Det er det beste minnet. Hun skrev om ting vi pleide å gjøre i lag. Vi hadde det veldig hyggelig sammen.

Hun kan vinne så mye hun vil. Overgå egne prestasjoner. Innfri drømmer. 27-åringen er klokkeklar.

– Fotball er jo bare fotball. Oldemor og jeg var veldig nære.

LIGGER I MINNEBOKSEN: Drakten Aurora Mikalsen hadde på seg under VM-kampen mot New Zealand har fått plass i minneboksen på loftet til mormor. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Sist gang hun så gjennom boksen med mormor fant hun noe spesielt. En lapp hun hadde skrevet sitt store mål på da hun var liten:

«Spille VM for Norge»

Målet ble oppnådd i juli 2023.

På oppfordring fra NRK skriver hun en ny lapp.

«Slå Barca i CL»

– Jeg er overbevist. Naiv? Ja. Overbevist? Ja. Kommer det til å skje? Ja.

– Så får vi satse på at det faktisk blir et minne. Fram til nå er jo dette bare en ønskeboks. Minneboksen er jo full av ting som har skjedd, smiler hun lurt.

Og fullere kan den bli. Allerede i hjemmekampen på Åsane Arena. Og under returoppgjøret i den katalanske hovedstaden.

– Jeg tror nok at vi bør kjøpe en ny en etter denne sesongen. Det må bli en del to. Det er nye ting vi ønsker å putte inn der.

I framtiden kan hun ta oldemor – og mormor – sin rolle: inspirere og tilrettelegge.

– En dag kan jeg vise alt til mine barn og barnebarn.

Før den tid skal boksen fylles opp med mer. Og når nervene er i høyspenn før den største kampen i Brann Kvinners historie, vendes blikket opp igjen.

– Jeg vet jo at oldemor hadde vært kjempestolt og kjempeglad. Det er noe vi sammen har jobbet for siden jeg var liten.

Kvartfinalen mellom Brann og Barcelona kan du se og følge på NRK TV og NRK Sport fra klokken 21.00.