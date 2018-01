+ mer UNG: Praggnanandhaa Rameshbabu er bare 12 år gammel. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

+ mer 12-åringen som forbløffer en hel sjakkverden STOCKHOLM (NRK): Denne gutten er ikke engang tenåring, men er på vei til å knuse Magnus Carlsens rekorder og skrive sjakkhistorie. Men det haster.

Jørund Wessel Carlsen Journalist

Merk deg navnet: Praggnanandhaa Rameshbabu.

Hvis du klarer.

Praggnanandhaa er kanskje det største vidunderbarnet sjakken har sett. Han er faktisk langt bedre rangert enn Carlsen var på samme alder. De neste månedene skal det avgjøres om han skriver seg inn i sjakkhistorien som verdenshistoriens yngste stormester.

Nå jakter han på Sergej Karjakins rekord. Russeren var 12 år og syv måneder gammel da han tok stormestertittelen tilbake i 2002. Praggnanandhaa er 12 år og seks måneder gammel. Han har en drøy måned på seg til å slå Karjakin.

10. mars 2018 er siste mulighet.

Det er et vidunderbarn, men i sjakkarenaen i Stockholm fremstår han først og fremst som et barn. Han løper utålmodig rundt mellom stolene, som et barn i et litt stort familieselskap. Han krøller beina sammen under seg, og sitter på knærne foran sjakkbrettet. Det ser nesten dumt ut, men Praggnanandhaa virker ikke til å bry seg noe særlig.

Han er liten av vekst, stemmen er lys og uredd. Hvordan er det mulig at dette barnet er på vei til å bli historiens yngste sjakkgeni?

Begynte som toåring

Veien til stormestertittelen startet for ti år siden, da Praggnanandhaa kun var to år gammel.

– Da lærte jeg meg å sette opp brikkene og flytte dem rundt på brettet. Som fire- eller femåring spilte jeg mine første turneringer, sier han til NRK.

Hverken moren eller faren er særlig interessert i sjakk. Han kan takke Vaishali, storesøsteren, for at han fikk prøve seg som sjakkspiller i ung alder.

Som liten satt hun klistret til TV-skjermen. Foreldrene rev seg i håret, og gjorde alt for å få henne vekk fra «idiotboksen». Løsningen var å sette henne foran et sjakkbrett, og der gjorde hun det stort. Såpass stort at Praggnanandhaa fattet interesse.

Han utviklet seg raskt til å bli svært dyktig. Som tiåring ble han en IM – en internasjonal mester. Det er tittelen under stormester.

TREKK: Praggnanandhaa Rameshbabu i aksjon under Rilton cup i Stockholm. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

– Han er muligens den beste 12-åringen verden har sett. Han spiller på et nivå som jeg ikke har sett en 12-åring spille på tidligere, sier Atle Grønn.

Selv ikke Magnus Carlsen var på nivået Praggnanandhaa spiller på. Han er langt foran skjemaet til å bli verdens beste sjakkspiller.

– Det er ren matematikk. Hvis han fortsetter i samme spor, blir han mye bedre enn Magnus, sier Grønn.

– Han er mye bedre enn det Magnus var da han var 12 år gammel. Carlsen kom litt sent i gang; han var håpløs som åtteåring. Men så tok han seg kraftig opp fram til han ble 12. Da var han på norsk elitenivå. Praggnanandhaa er kanskje på et norsk landslagsnivå. Han er på nivå med de fire-fem beste i Norge, sier Grønn.

Men tiden begynner å renne ut for sjakkens nye stjerne.

Enorm interesse

– Praggnanandhaa har egentlig nivået inne, og det er bare et tidsspørsmål før han klarer det. Hvis han klarer det, er han den yngste gjennom tidende. Men han har få måneder på seg, så det blir et kappløp med tiden, sier NRKs sjakkekspert Atle Grønn.

Sjakkeksperten er ikke i tvil om at den indiske 12-åringen en gang vil bli en verdensstjerne, men rekorden kan på mange måter definere karrieren. Som tidenes yngste stormester skrives navnet ditt med gullskrift i historiebøkene.

– Karjakin har levd godt på dette, og fikk seg et stort navn på grunn av denne rekorden. Det handler mye om image. Dette er en lukrativ rekord, noe som legges merke til i hele verden. Hvis han tar rekorden, vil han få mange turneringsinvitasjoner, sier Grønn.

Presset på 12-åringen blir ikke mindre av at han er fra Chennai, den sjakkgale byen på Indias østkyst. Det sies at 80 millioner indere fulgte VM-kampen mellom Carlsen og Anand i 2013.

Praggnanandhaa snakker om hjembyen med en helt egen glød i øynene. Han omtaler Vishy Anand som en gud, og lyser opp hver gang stormesteren nevnes. Men nå er turen kommet til Praggnanandhaa.

Hjemme i India sitter millioner og følger med 12-åringens partier på andre siden av jordkloden. De har ett håp: Å få hjem en 12 år gammel stormester.

Praggnanandhaa får kjenne på presset, enten han vil det eller ei.

TENKER: Praggnanandhaa Rameshbabu tenker under et parti i Rilton cup i Stockholm forrige uke. Foto: Jørund Wessel Carlsen

To krav

For å bli stormester i sjakk må du oppfylle to kriterier:

Du må ha en rating på over 2500

Du må ha tre turneringsresultater på over 2600 poeng

Praggnanandhaa står nå med 2515 i rating, og har ett turneringsresultat på over 2600. Fram mot 10. mars er kalenderen tettpakket med turneringer. Han har ett mål for øye. Det er å sikre seg stormestertittelen.

– Jeg prøver ikke å tenke så mye på det. Jeg vil bare spille bra sjakk, sier Praggnanandhaa til NRK.

ILLUSTRASJON: Dette er kravene for å bli stormester i sjakk. Du trenger javascript for å se video. ILLUSTRASJON: Dette er kravene for å bli stormester i sjakk.

Det er ingen tvil om at han blir den nye verdenseneren – hvis han fortsetter utviklingen. Men det er nettopp det da.

Hvis.

Talentet

For et talent handler vel så mye om å forvalte talentet.

FAMILIE: Moren Nagalakshmi Nagarajan er med Praggnanandhaa over hele verden. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

– Det handler også om å foredle gavene du har fått, sier NRKs sjakkekspert og utdyper:

– Det finnes mange sånne historier. Mange har prøvd å komme opp på nivået til Carlsen, men det er ingen spillere som har klart det. Du har hatt spillere som har vært bedre. Kinesiske Wei Yi var et slikt talent, men han kom aldri helt til topps. Kineseren er fremdeles kjempestor, men han har stagnert, sier Atle Grønn.

Familien er klar over det. Moren, Nagalakshmi Nagarajan er med på alle reisene. Hun følger Praggnanandhaas partier, selv om hun ikke forstår stort. Hun er med og gir 12-åringen trygghet når han trenger det.

Det er han som tar seg av pratingen, mens moren gjør det praktiske. Hun kan kun et fåtall engelske ord, men klarer å stokke ordene sammen til slutt:

– Jeg er veldig glad for talentet han har fått. Han er veldig dyktig, sier hun til NRK

– Flaut!

Men som 12-åring støter du på noen andre problemer enn dine motstandere. Du får ikke legge deg når du vil, og det er stort sett mamma som trekker i trådene rundt Praggnanandhaa.

LITEN: Den indiske 12-åringen må ofte se opp til sine konkurrenter, i alle fall fysisk. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

Han er liten av vekst, kanskje 130 centimeter høy. Det byr på litt andre problemer enn dobbeltbønder, og tabber på kongefløyen.

– Når vi skal ta bilde etter kamp må motstanderen bøye seg ned veldig. Det blir veldig mange rare situasjoner, sier han og bryter ut i latter.

En herlig, barnslig latter.

– Føler du deg som et barn?

– Nei. jeg vet ikke helt. Jeg føler meg helt vanlig.

Men for motstanderne er og blir han et barn. Et barn som, uansett rating, ydmyker konkurrentene med sin alder. En liten knøtt som, for noen, kunne ha vært et barn eller barnebarn.

– Det er skikkelig flaut. Det vet jeg veldig godt. Jeg tapte mot en indisk 12-åring tidligere, og det er ikke noe gøy.

TAPTE: Jon Ludvig Hammer synes ikke det er stas å tape sjakkpartier mot 12-åringer. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

Det forteller Jon Ludvig Hammer til NRK. Han spilte samme turnering som Praggnanandhaa i Stockholm, og røk på et tap mot jevngamle Nihal Sarin.

Den prestisjetunge tittelen

Praggnanandhaa og familien prøver så godt de kan å dysse ned prestisjen.

– Vi prøver å hjelpe ham. Men kun gud vet om han vil klare det, sier moren Nagalakshmi.

– Jeg har en drøm om å bli stormester. Så vil jeg bli verdensmester, sier Praggnanandhaa.

– Kjenner du på presset?

– Nei, sier han og drar på det. Ser bort på moren, og svarer deretter: Det er ikke noe press.

Atle Grønn er ikke i tvil om hvor mye dette betyr, men det blir krevende.

– Han spiller for å skrive seg inn i historiebøkene. Magnus Carlsen har vunnet alt, og spiller for å være historiens største: Praggnanandhaa spiller også for historiebøkene, og det ligger enorm prestisje i det, sier Grønn.

Men først og fremst spiller han mot klokken. 10. mars går tiden ut.