Wiklund tok VM-gullet på 3000 meter med kun et halvt sekunds margin etter å ha gått inn til tiden 3.56,86.

Trolig sikret hun gullet på de to siste rundene. I gull-løpet gikk hun så fort som hun aldri har gjort før på avslutningen av en 3000 meter. Med tidene 31,09 og 31,60 slo hun sine tidligere bestenoteringer og berget gullet.

Det skjedde etter trøbbel i siste verdenscuprenn før verdensmesterskapet.

– I Polen, i det siste løpet jeg gikk der, så gikk jeg veldig jevnt, og der gikk jeg opp ett sekund på sisterunden. Målet i dag var å finjustere den sisterunden fra forrige helg, forklarer Wiklund.

Det måtte hun klare, for konkurrenten Irene Schouten fra Nederland, hadde avsluttet mesterlig kun noen få par før Wiklund. Det fikk det norske stjerneskuddet med seg.

– Jeg så rundetidene til Schouten før jeg gikk, så jeg visste at hvis jeg gikk opp så mye som jeg gjorde i Polen så ville jeg gå inn bak. Så jeg måtte bare skjerpe meg og gå ordentlig på skøyter hele veien inn, forteller Wiklund.

– Utklassing

Det klarte hun, og gikk i mål kun et halvt sekund foran Schouten.

– Det er utrolig deilig. Jeg tok meg sammen, og tenkte at jeg skulle prøve å holde meg sammen så godt som mulig og gå ordentlig på skøyter hele veien inn.

Bak henne klarte ingen av de neste parene å tukte tiden til Wiklund, som gikk sin raskeste tid på lavlandsbane i karrieren. Dermed kunne hun juble for Norges første VM-gull på 3000 meter noensinne.

– Dette er utklassing av Ragne Wiklund, mente Viaplay-ekspert og tidligere skøyteløper Marit Fjellanger Bøhm.

– Det er en historisk dag, slo Viaplay-ekspert Ida Njåtun fast.

Wiklund selv var storfornøyd med bragden.

– Det er noe av det største jeg har gjort. Da jeg vant 1500 meter for to år siden kom det som en veldig overraskelse. Nå var det veldig deilig å vise hva jeg har vært god for i hele år og faktisk vinne VM, sier hun.

GULLGLISET: Ragne Wiklund smilte fra øre til øre etter å ha gått inn til gulltiden 3.56,86 Foto: Peter Dejong / AP

Dermed slo hun nederlandske Irene Schouten, som har dominert på 3000 meter de siste årene. Schouten tok både EM-gull, OL-gull og distanseseier i allround-VM på distansen i fjor, men har slitt den siste tiden. Derfor stod hun av verdenscupen for å sikte seg inn til VM, men det holdt ikke til å vippe Wiklund av pinnen.

– Dette er et enormt levert løp av Ragne Wiklund. Hun slår banerekordholder Irene Schouten, som har vært hjemme og ladet opp til dette løpet, sa Viaplay-kommentator Njåtun.

– Det hjelper ikke være hjemme å lade opp når du møter Ragne Wiklund i mesterskap, istemte ekspertkollega Bøhm.

Sterk sesong

Wiklund har dominert 3000 meter i verdenscupen denne sesongen, og bar børen av favorittstempelet inn i VM i enkeltdistanser.

Denne sesongen har hun tatt sine første verdenscupseirer og har vunnet intet mindre enn fire av fem 3000-metere som er gått i verdenscupen. Den eneste hun ikke har vunnet var i nettopp Heerenveen i sesongens andre verdenscuprunde, hvor hun ble nummer tre bak Irene Schouten og Isabelle Weidemann.

Wiklund ble i 2021 den første norske kvinnen til å ta en medalje i VM enkeltdistanser, et mesterskap som har blitt arrangert totalt 21 ganger siden det første gang ble arrangert i 1996.

For to år siden vant hun overraskende 1500-meteren, noe som var hennes første pallplassering på toppnivå. På 3000-meteren lå hun lenge an til medalje, men avsluttet svakt og endte på fjerdeplass.

Aldri før har Norge tatt VM-gull på 3000 meter, men Bjørg Eva Jensen tok OL-gull på 3000 meter i 1980.