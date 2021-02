Sensasjonelt norsk VM-gull på skøyter: – Helt uvirkelig

– Helt uvirkelig! Har ikke gått inn ennå, skriver Wiklund i en SMS til NRK.

Hun jublet allerede før gullet var sikret. Før siste par var hun garantert medalje, og viste fram det bredeste smilet i hele arenaen i Heerenveen.

Men hverken Iren Wüst eller Antoinette De Jong klarte å svare på Wiklunds tid. Da var gullet i boks.

Det er den første norske medaljen på kvinnesiden noensinne i VM i enkeltdistanser siden mesterskapet første gang ble arrangert i 1996.

– Jeg er helt tom, jeg vet ikke hva jeg skal si, sier Wiklund til V4.

– For en bombe! Er det mulig at det skjer? spurte Viasats kommentator Even Wetten.

HISTORIENS FØRSTE: Mange har prøvd, men ingen nordmenn har klart å ta gullet som Ragne Wiklund her har fått. Foto: Peter Dejong / AP

Første i historien

Ingen norske kvinner har tidligere tatt VM-gull på VM enkeltdistanser. Forrige kvinnelige VM-gull kom i 1938. Da vant Laila Schou Nilsen allround-VM.

Bjørg Eva Jensen tok OL-gull på 3000-meter i 1980.

Wiklund vant med 0,42 sekund ned til Brittany Bowe (USA).

– Dette er helt sykt! jeg trodde ikke dette skulle skje i det hele tatt, sier Wiklund.

Tiden ble 1.54,61. Og den norske 20-åringen var den eneste som kom seg under 1.55.

– Hun går enormt godt med en vanvittig timing på hvert skyv, meldte Vsport-ekspert Mikael Flygind Larsen.

– Svingene satt skikkelig bra. Nå tenkte jeg bare at det er å «gunne på».

– Hva er det som gjør at alt stemmer?

– Jeg har ingen aning. Tidligere har jeg vært litt svingete i formen, og jeg har egentlig bare ventet på at formen skal droppe.

VANT: Smilet gikk nesten rundt på Ragne Wiklund etter gullet. Foto: Peter Dejong / AP

Skal gå to distanser

Ifølge Vsport vurderte Wiklund å droppe 1500-meteren for å konsentrere seg om 5000 meteren, som går senere søndag.

– Nå skal jeg ut og kose meg på 5000 meter. Det blir en bonus, sier Wiklund.

Sofie Karoline Haugen sier at hun var litt rørt etter Ragne Wiklunds kjempeløp på personlig rekord. Haugen endte selv på 18.-plass.

– Dette var veldig moro.

Om sitt eget løp sa Haugen:

– Jeg er stabilt mye bedre enn tidligere i år, sa Haugen til Viasat 4.