Artikkelen oppdateres

– Det er drøyt. Vi ville jakte på verdensrekorden, så det er utrolig kjekt å se at det gikk, sier Leif Olav Alnes, treneren til Warholm.

Warholm løp inn til tiden 34.92 i under landskampen i friidrett mellom Norge, Sverige, Island og Finland i Tampere.

Dermed deler han bestenoteringen med sør-afrikanske Llewellyn Herbert som løp på samme tid i 1999.

Warholm, ofte omtalt som et av verdens største friidrettstalenter, har vist en forrykende formutvikling etter at han bestemte seg for å satse mer på hekk.

– Det er ikke bare å bestille slike rekorder. Det er lov å prøve, og av og til lykkes man. Det gjorde vi i dag, sier en lykkelig trener.

Warholm selv skal snart løpe stafett, og var derfor ikke tilgjengelig for kommentar helt ennå.

– Karsten er jo kul når sånt skjer. Han brølte slik han pleier, og så var det rett videre til neste konkurranse og fullt fokus på det, sier Alnes og ler.