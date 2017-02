IMPONERT: Vebjørn Rodal har stor tro på Karsten Warholm. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

– Nå er han europeisk topp og han er helt der oppe internasjonalt, sier Vebjørn Rodal til NRK.

Norge leverte et skuffende OL med kun fire bronsemedaljer i Rio-lekene. Nå viser Karsten Warholm at han kan være med og bidra til norsk opptur allerede i VM i sommer.

I helgen sprang han inn til ny innendørsrekord på 400 meter i innendørs-NM i Ulsteinvik med tiden 45,96. Det er årsbeste i Europa og nest best i verden i 2017.

– Det var helt ubeskrivelig egentlig. Det var et energinivå som jeg aldri før har kjent, både i min egen kropp og atmosfæren i hallen generelt, sa Warholm til NRK etter at rekorden var et faktum.

– Norges fremste medaljehåp

Etter et skuffende OL i Rio har Norge et mål om å doble medaljefangsten og ta åtte medaljer i 2020. Vebjørn Rodal tror absolutt at Karsten Warholm kan være en av disse.

– Hvis vi overfører denne prestasjonen til hekk, så snakker vi om at han er den beste medaljekandidaten i internasjonale mesterskap. Da snakker jeg VM og OL også, sier OL-gullvinneren fra 1996.

Rodal gleder seg til å følge Warholms utvikling, som har vært oppadgående gjennom hele ungdomstiden og i starten av seniorkarrieren.

– Utfordringen er å holde seg frisk og skadefri og få lov til å bygge kontinuitet og trene hardt over god tid. Hvis han klarer det er han i hvert fall medaljekandidat på 400 meter hekk, og kanskje også på 400 meter uten hekk.

Overrasket over supertiden

SJOKKERTE: Karsten Warholm sprang inn til årsbeste i Europa i innendørs-NM i Ulsteinvik. Foto: Arne Flatin / NRK

Selv om Warholm har levert gode resultater og vist utvikling over tid, hadde ikke Rodal trodd at talentet fra Ulsteinvik skulle levere så godt allerede nå.

– Jeg ble overrasket over at han sprang på 45-tallet i første forsøk innendørs. Det er krevende å løpe innendørs.

Hovedpersonen selv håper å fortsette utviklingen frem mot sommeren. Hvor god tid han kan klare utendørs, er for tidlig å si noe om.

– Det er vanskelig å si. I dag ga jeg alt. Forhåpentligvis blir det bedre igjen til sommeren. Det er hardt å springe inne, litt hardere enn ute faktisk.