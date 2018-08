Det gikk såpass sent at trener Leif Olav Alnes fryktet at Warholm hadde pådratt seg en skade.

– Det var den store bekymringen min, for han er tøff og pleier ikke å gi seg. Men det viste seg bare at han ikke hadde noe å kjøre med. Det er jo et umenneskelig kjør han har vært igjennom, så det er veldig smart at han gav seg hvis han kjenner noe, sier Alnes til NRK etter å ha sett nordmannen løpe inn til sisteplass.

– Kjenner det i hele kroppen

Warholm selv kan forsikre om at det er så enkelt som at han er sliten etter jakten på gull både på 400 meter hekk og 400 meter flatt.

–Jeg kjenner det i hele kroppen, jeg er helt ødelagt. Jeg kan ikke huske å ha løpt så sakte på 400 meter, sier han til NRK.

Gullmedaljevinneren fra 400 meter hekk torsdag forklarer det med det knalltøffe opplegget han har satset på ved å prøve seg på begge distanser.

– Denne dobbelen er steinhard. Det er dobbelt så mye, og jeg kjenner det nå. Å nullstille seg etter en dag som i går er vanskelig, og jeg klarte det sikkert ikke. Det var en av mine største dager i går, sier han.

– Glad jeg gjorde det

– Er det galskap å prøve seg på begge?

– Galskap? Ja ja, for all del. Det er jeg som har doblet opp, men jeg er glad for at jeg gjorde. Plutselig prøver jeg igjen, hvem vet?

Fra kommentatorboksen så også NRK-ekspert Vebjørn Rodal at Warholm var helt sluttkjørt.

– Jeg hadde faktisk sett for meg at han sto for to medaljer her, men det var slutt på krefter, til og med for Karsten Warholm, sa han.