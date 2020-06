Det klarte han så til de grader. Warholm løp fort – veldig fort.

Over målstreken noterte han seg for tiden 33,79 sekunder. Det er 69 hundredeler bedre enn Chris Rawlinson, briten som hadde «verdensrekorden» med 34,48 sekunder.

– Det er fryktelig fort, det kan jeg fortelle, sier en svært imponert NRK-kommentator, Jann Post.

Warholm var åpenbart imponert selv.

– Det er sjukt. Det var litt morsomt fordi Leif Olav (treneren) sa «kanskje du kan slå rekorden med over et halvt sekund» og jeg sa «nei, er du syk i hodet». Men jeg har trent bra og da han sa det hadde jeg litt trua, og så satt den da. Det er så nydelig, sier hovedpersonen selv – før han legger til:

– Jeg føler meg veldig bra. De er så fint å kjenne på det adrenalinet igjen og vise hva jeg er god for. Jeg savner jo litt folk her, men jeg vet mange sitter hjemme og heier.

STRÅLENDE FORNØYD: Karsten Warholm, var strålende fornøyd etter å ha løpt over målstreken. Foto: Vidar Ruud / Vidar Ruud

Krasjet i hekk før start

Warholm står riktignok notert med tiden 34,26 sekunder på denne distansen fra et innendørsstevne for noen år tilbake. Men i anledning «Impossible Games» på Bislett torsdag kveld, hadde han før løpet uttalt at han kom til å gå for bestenotering i verden på øvelsen.

For selv om publikum uteble som følge av norske myndigheters restriksjoner, må det ha vært motivasjon i seg selv at stevnet i hovedstaden har blitt solgt til over 100 land.

Om det var overtenning eller noe annet, er foreløpig usikkert, men Warholm presterte faktisk å krasje med en hekk på oppvarmingen. Han forteller til NRK at han følte seg selvsikker før hendelsen, ble kanskje litt preget, men at adrenalinet gjorde at han glemte det meste før start.

MÅTTE TEIPE ETTER HEKK-KRASJ: Karsten Warholm, her i samtale med pressen etter løpet på Bislett torsdag. Tåen hadde fått seg en liten trøkk. Foto: Hanne Skjellum Mueller / NRK

For Warholm «peppet» seg opp i kjent stil. Det ble en del brøl foran de tomme tribunene. Han benyttet naturligvis sin favorittbane nummer syv i løpet og gikk lynraskt ut fra start. Akkurat slik han er vant til.

De siste 200 meterne gikk like raskt. Dermed ble det ny bestenotering i verden på mannen fra Ulsteinvik.

Iuel slått med bare to hundredeler

På samme øvelse på damesiden, var det knyttet spenning til Warholms teampartner, Amalie Iuel. Hun skulle løpe mot sveitsiske Lea Sprunger og danske Sara Slott Petersen.

Det endte med å bli en ren dansk-norsk duell.

For inn på de siste hundre meterne var det Slott Petersen og Iuel seieren stod mellom. Der var det Slott Petersen som trakk det lengste strået og vant med tiden 39,42 sekunder.

Iuel var bare to fattige hundredeler dårligere enn sin danske rival.

En svært andpusten Iuel sa til NRK at opplevelsen av å løpe på Bislett var deilig, men la til at det var litt rart med stillheten.

– Man er vant til å høre publikum rope og brøle med en gang startskuddet har gått. Det var nesten så jeg følte noe manglet. Men det var gøy, sier hun.