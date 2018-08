Warholm om Norge-suksessen: – Et helt sykt EM

– Jeg føler meg mye mer hjemme når det er rotete. Sånn sett er alt som det skal her, sier Karsten Warholm.

Europamesteren møter NRK på hotellrommet som han og trener Leif Olav Alnes har delt under mesterskapet i Berlin. De er i ferd med å rydde ut før de skal dra hjem til Norge. En jobb som ser ut til å ville ta litt tid...

– Det blir godt å komme hjem nå. Jeg har hatt litt brakkesyka, sier Warholm.

– Har gode samtaler

22-åringen nådde målet om å ta EM-gull på 400 meter hekk. Men vel så mye gleder han seg over at det andre på det norske laget har oppnådd, sier han.

– Det har vært et helt sykt EM. Først og fremst for Norge, og også for min del. Det har vært helt fantastisk å se først og fremst Ingebrigtsene, og også de andre her. Det har vært et EM for historiebøkene, slik jeg ser det, sier Warholm, som har skværet opp med Henrik Ingebrigtsen etter at de hadde en liten disputt etter NM i fjor.

Warholm og Alnes forteller at de blant annet har brukt hotellkjelleren til å trene. Slik unngikk de den aller verste varmen som har vært i Berlin. Foto: Yasmin Sunde Hoel / NRK

– Kan dere lære av hverandre?

– Vi driver med veldig forskjellige ting, og trener derfor ganske ulikt. Men vi begynner å få et veldig godt lag, og vi har gode samtaler og ting vi kan lære av hverandre likevel, sier Warholm.

– Helt vilt

Jakob Ingebrigtsen vant både 1500 meter og 5000 meter, og i tillegg tok Henrik Ingebrigtsen sølv på sistnevnte øvelse.

– Det er ikke så ofte vi får med oss såpass mange medaljer fra internasjonale mesterskap, fastslår Warholm, og legger til:

– Jeg må bare hylle Jakob. Han er helt klart EM-kongen med sine to gull. Det er helt sykt å kunne levere sånn. Det er helt vilt.

Trener Leif Olav Alnes og treningspartner Amalie Iuel pakker ned og gjør seg klare til å dra hjem fra Berlin. Foto: Yasmin Sunde Hoel / NRK

Selv er Warholm fornøyd med sitt EM, men allerede nå er han klar på at neste år må han levere enda bedre.

Da er det VM i Qatar, og der møter Warholm de aller beste konkurrentene sine. Den aller beste blir trolig Abderrahman Samba, som løper for nettopp Qatar.

– Neste år må vi ta enda et steg. Han kommer til å være grisepreppa før VM på hjemmebane. Det vil bli tøft, men man kan banne på at vi skal prøve, sier Warholm.

«Drøye» resultat på 400 meter hekk

I år har han løpt nesten et sekund raskere enn tiden han vant VM med i fjor, men selv ikke det ser ut til å være nok i lengden.

I 400 meter hekk har det nemlig vært et slags generasjonsskifte, og det er stadig flere som løper godt nede på 47-tallet.

– Det er klart at når resultatene er så drøye som nå, også historisk, så blir det mer oppmerksomhet. Det er mange som løper fortere enn folk har gjort på flere tiår, og man merker at det kommer et dragsug. Til og med Copello (nr. to i EM, red. anm) løper jo et halvsekund fortere enn han har gjort nå. Det er veldig gøy å få være med på, sier Warholm.