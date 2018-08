– Det er ingen som savner Usain Bolt her nå

– Han er et fenomen som denne sesongen har vokst fram til å bli friidrettsverdens største stjerne. Han kom inn som en frelser. Det føles som han kan fylle luken etter tomrommet Usain Bolt etterlot seg.

Slik beskrives Ingebrigtsen av Aftonbladet-kommentator Mats Wennerholm.

– Han ble EM-kongen da han løp inn til gull på 5000-meter, skriver Wennerholm videre.

PROFIL: Usain Bolt har vært den store stjerna i friidrett i en årrekke. Foto: Lucy Nicholson / Reuters

– Går berserk for en gutt fra Norge

– Hvor skal man starte? spør Anders Junge Ernst i danske Ekstra Bladet, og forklarer:

– Han er ingen ny stjerne i friidrett, men han er en av dem som blinker aller sterkest akkurat nå.

– Jeg er tom for ord. Jeg vet faktisk ikke hva jeg skal si. Det er en av de største historiene i friidrett, sier Steve Cram i BBC.

Ingebrigtsen tok to EM-gull på et døgn med seier på både 1500 og 5000-meter. Han er den første som tar gull på de to distansene i samme mesterskap i EM-historien. Da trekker flere linjene til Usain Bolt etter den magiske kvelden i Berlin lørdag.

– Her er det en enorm konkurranse, og de gjør det på den største aftenen noensinne. Det er ingen her som savner Usain Bolt nå. Det er 65.000 mennesker her, og de går berserk på grunn av en gutt fra Norge. han har virkelig løpt seg inn i historien, sier Svein Arne Hansen.

Han er president i det europeiske friidrettsforbundet (EAAF), og han var en stolt mann etter norsk dobbeltseier på 5000-meteren.

– Når du ser en 17-åring leke på den måten, og at halve feltet forsøker å slå en gutt, det er utrolig. Som president i EAAF er jeg utrolig stolt, sa Hansen.

GULL OG SØLV: Henrik Ingebrigtsen (til venstre) med lillebror Jakob etter 5000-meteren lørdag. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Gjert klarer ikke å holde følge

Paula Radcliffe tar også frem store ord for å beskrive 17-åringen fra Sandnes.

– Han gjør som han vil, og ingen tør å løpe forbi ham, selv om han bare er 17 år. Å være kapabel til å løpe på den måten er helt utrolig, sier Radcliffe ifølge BBC.

STOLT: Gjert Ingebrigtsen. Foto: NRK

Gjert Ingebrigtsen var minst like stolt. Med to gull på to dager får han lønn for strevet som er gjort de siste årene. Nå føler han seg klar for VM neste år, og OL om to år.

– Det er vanskelig å sette ord på det. Vi har jobbet målbevisst med Jakob i mange år. Vi hadde ikke sett at det skulle gå så fort. Han tar voldsomme steg, og vi klarer ikke å holde følge, sier Gjert Ingebrigtsen.