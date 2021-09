Warholm om NM-kritikken: – Jeg blir lei meg

– Jeg blir litt lei meg når jeg får kritikk, men jeg er i en rolle der jeg må tåle det. Jeg tror de som kjenner meg vet at jeg innerst inne har gode intensjoner, men det kan av og til straffe seg å prøve å være for snill også. Uansett hva du gjør, så vil ikke alle applaudere. Det er den verdenen jeg må leve i, sier Karsten Warholm.

Uken før NM, gikk debatten heftig for seg i Friidretts-Norge. Arrangøren hadde gjort endringer i programmet for at utøverne som skulle delta i Diamond League-finalen torsdag skulle få løpe NM-finaler.

Kort fortalt fikk Warholm lov til å stå over forsøksheatet tidligere på dagen og var direktekvalifisert til finalen. Det ble heftig kritisert.

– Kan ikke gjøre alle til lags

Blant dem som gikk lengst i kritikken var Øyvind Strømmen Kjerpeset. Han ble nummer fire på 400 meter flatt, øvelsen Warholm skulle løpe.

– Et av de mest sentrale prinsippene i idrett og friidrett er rettferdighet. Spesielt i et norsk mesterskap. I NM skal alle stille på like premisser. Noe som er fullstendig fraværende når forsøk og finale avholdes på samme dag, og noen utøvere skal stå over forsøksheatet, skrev Kjerpeset i en Facebook-gruppe der saken ble diskutert.

Warholm endte til slutt med å stå over øvelsen, men ikke før det hadde kommet en del kritikk i hans retning. At han stod over, hjalp naturligvis ikke.

– Jeg prøver å stå fjellstøtt i det. Jeg vet ikke, jeg er litt sånn... Jeg er et følelsesmenneske innerst inne. Jeg er en fyr som prøver å gjøre mitt aller beste, så er det kjipt om folk tror jeg stod over NM fordi jeg ikke ville løpe. Det er helt feil. Jeg hadde en kropp som strittet imot, sier Warholm til NRK etter årets siste 400 meter hekk på ISTAF-stevnet i Berlin.

En konkurransen Warholm for øvrig vant med tiden 48.08.

FØR START: Karsten Warholm under oppvarmingen til sesongens siste 400 meter hekk i Berlin. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Grunnen til at Warholm til slutt stod over i NM var at han var redd for skader da han kjente kroppen ikke var helt med fredag morgen.

– Av og til skulle jeg ønske at folk kunne være i min kropp og vite hvordan det fungerer. Selv om det går bra på banen og man vinner, så er det på en måte ting man må ta hensyn til med kroppen og det mentale som folk ikke ser, sier Warholm og fortsetter:

– Sånn er det med oss alle, vi har alle våre ting, man vil jo gjerne ble likt, men man kan ikke alltid gjøre alle til lags.

– Du må ha med de beste

Warholm får støtte av Karoline Bjerkeli Grøvdal. Også hun løp Diamond League-finalen. Grøvdal vant også 5000 meter fredag ettermiddag og ISTAF-stevnet søndag kveld.

KONGEPOKAL: Karoline Bjerkeli Grøvdal vant kongepokalen med sin 5000 meter fredag. Søndag løp hun 1500 meter i Berlin, men var et stykke bak sin personlige rekord. Foto: Norges Friidrottsförbund / NTB

– Nå tror jeg på en måte det er viktigst å prioritere helsa og beina. Det er utrolig kjipt å avslutte en sesong med en overbelastning eller en strekk fordi kroppen begynner å bli sliten. Jeg tror det er viktig å stå av litt og ikke velge så mange konkurranser, sier Grøvdal.

– Er det riktig å tilpasse NM-programmet?

– Ja, det mener jeg. De får syns hva de vil, men jeg syns det er bra at arrangøren har forståelse for at vi vil være med i NM, men også være med i andre konkurranser, sier den ferske kongepokalvinneren.

Også hekkeløper Vladimir Vukicevic støtter Warholm og avgjørelsen fra friidrettsforbundet.

– Jeg synes det er veldig fint at de store stjernene løper NM. Det er veldig viktig for grasrota og arrangørene og de nest beste at ikke NM blir en arena for de nest beste. Du må ha med de aller, aller beste, for å vinne et norsk mesterskap skal være gjevt, mener Vukicevic.