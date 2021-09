Warholm var sjanseløs på 400 meter flatt i Lausanne for to uker siden, og stod over stevnet i Brussel for å spare krefter. Men i den første 400 meter hekk-konkurransen etter OL-triumfen, gikk det bedre – etter at starten faktisk ble utsatt grunnet to tjuvstarter.

– Jeg kan ikke huske sist jeg så det på 400 meter hekk, kommenterte Jann Post.

Men 25-åringen klarte likevel å holde hodet kaldt, hadde full kontroll og vant på 47,35.

– Det er selvfølgelig aldri ideelt. Men det jeg egentlig tenker når sånt skjer, er at det her er til min fordel. Jeg kan stå i det. Det er også sånn at noen kan bli litt psyket ut av det. Da gjelder det egentlig bare å fokusere på det du skal gjøre og være tøff og stå i det, forklarer Warholm om omstartene til NRK.

SE LØPET: Karsten Warholm ble historisk da han som første nordmenn tok to Diamond League-troféer. Du trenger javascript for å se video. SE LØPET: Karsten Warholm ble historisk da han som første nordmenn tok to Diamond League-troféer.

– Sniker det seg inn noen nerver for din del?

– Selvfølgelig. Nerver er det du vil ha for at du skal klare å ta ut det lille ekstra, svarer han.

– Det er jo alltid litt nervepirrende det. Det har en tendens til å ødelegge løpet. Det blir vanligvis dårligere tid når det har vært sånn. Og det kan jo hende at det innvirket litt på sluttiden i dag også, tror trener Leif Olav Alnes.

Ble historisk

Tiden var neppe noe fokus i løpet hvor Warholm ble første nordmann til å sikre to Diamond League-troféer.

– Han tar ingen sjanser her, men er likevel offensiv, sa Vebjørn Rodal.

OVERLEGEN: Karsten Warholm gjorde som han har gjort hele sesongen – og vant i Zürich. Foto: Ennio Leanza / AP

– Jeg har sett han mer utkjørt og sliten når han krysser målstreken enn det vi så her, mente Post.

– Det viktigste for han nå var helt sikkert og bare vise nok en gang at han er verdens beste 400 meter hekk-løper igjennom tidene, poengterte Christina Vukicevic.

OL-bronsevinner Alison dos Santos fra Brasil fikk en advarsel for tjuvstart, men tok andreplassen med 47,81, mens Yasmani Copello ble diskvalifisert for sin tjuvstart. Kyron McMaster ble nummer tre på tiden 48,24. «Rivalen» Rai Benjamin var ikke på plass i Zürich.

– Ikke en hyggelig opplevelse

Selv erkjenner Warholm at han følte på en viss usikkerhet etter løpet i Lausanne.

– Selvfølgelig. Det var ikke en hyggelig opplevelse, det. Men jeg følte vi var smarte og gjorde det vi burde. Vi tok oss litt pause og hentet inn igjen kroppen. Det var en smart avgjørelse å stå over Brussel for å ta det som var viktig, og det skjedde i dag, sier han.

ELLEVILL: Verdens beste hekkeløper avsluttet Diamond League-sesongen perfekt. Foto: ARND WIEGMANN / Reuters

– Jeg er veldig fornøyd med gjennomføringen. Det er jo stort for meg å hente den diamanten der. Det var derfor jeg klarte å ta ut det lille ekstra, legger han til.

Warholm vant også diamanten i 2019-sesongen (forrige sesong ble avlyst grunnet koronapandemien). Samtidig får han med seg en premie på 260.000 kroner.

Ingen tap på tre sesonger

Warholm har nå ikke tapt en eneste hekkekonkurranse siden Diamond League-finalen i 2018. Altså tre sesonger spekket med seire.

– Det er selvfølgelig stort. Det er en veldig spesiell måloppnåelse. Jeg er selvfølgelig kjempefornøyd med det og håper det kan vare så lenge som mulig. Men det er ikke det jeg løper for i hovedsak. Jeg løper for å ta titler sånn som i dag, forteller han.

– Det er kjekt, det. Det er morsommere å vinne enn å bli slått. Han holder et utrolig høyt nivå og har vist seg å være den beste over lang tid, sier Leif Olav Alnes.

LEKER IKKE: Karsten Warholm og trener Leif Olav Alnes valgte å varme opp på en lekeplass utenfor hotellet før finalen. Foto: Hanne Skjellum Mueller / NRK

– Hvordan skal dere bli enda bedre til EM og VM neste år?

– Det er vanskeligere å bli bedre etter hvert som du blir bedre og vi har hatt et utviklingsfokus. Det er ikke sånn at han kan stikke ned på Bislett og løpe verdensrekorder, men noe kan han bli bedre på og det skal vi jobbe med, svarer treneren.