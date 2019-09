Warholm lekte seg videre til semifinale – «jogget» over målstreken

23-åringen fra Ulsteinvik jogget nærmest over målstreken til et selvfølgelig avansement til semifinalen lørdag ettermiddag.

Kravet for å gå videre var å bli blant de fire beste. I tillegg går de fire beste tidene til semifinale. Warholm vant heatet enkelt og løp over målstreken til tiden 49.28.

– Ufattelig deilig, sier Karsten Warholm til NRK, på spørsmål om hvordan det var å endelig komme i gang med VM.

– Det har vært noen lange dager. Det var på tide å komme i gang. Runde én er alltid nervøs. Du vil at det skal gå rolig, samtidig vil du ikke gjøre noen tabber. Det er godt å være ferdig med den, sier han.

Møter rivalene senere

Warholm var satt opp i heat 1 under forsøket på 400 meter hekk på VMs åpningsdag. I det heatet var verken amerikanske Rai Benjamin eller hjemmefavoritten Abderrahman Samba fra Qatar å finne. Begge ansett for å være nordmannens aller største rivaler i VM.

Med sine 46.92 sekunder, årsbeste i verden og nest raskest gjennom tidene satt i Zürich for en snau måned siden, var Warholm heatets soleklare favoritt.

GIRET SEG OPP: Karsten Warholm gjør seg her klar før konkurransen fredag kveld.

Innfridde

Og bare for å illustrere forskjellen på Warholm og resten av feltet i heat 1: Jamaicanske Kemar Mowatt og Amere Lattin fra USA har sesongbeste som kan regnes som noe i nærheten av 23-åringen. Men begge snaue to sekunder dårligere enn Warholm.

Selve løpet var ikke noen utfordring. Etter 200 meter ble det tydelig at han hadde opparbeidet seg et solid forsprang. Han forteller at alt «svarte da han trykket til» i sin sedvanlige raske åpning. Så valgte han å ta det helt med ro de siste 200 meterne. Noe som kan være fornuftig.

For går alt som det skal i semifinalen lørdag ettermiddag (klokken 17.05), løper Warholm finale i øvelsen mandag kveld klokken 21.40.