Warholm frykter reisekritikk: – Vil ikke bli hakkekylling

De gjorde en nøye avveining før de, etter samråd med Norges Friidrettsforbund og helsemyndighetene, til slutt bestemte seg for å reise til Monaco selv om landet har betegnelsen «rødt» smittenivå. Foreløpig føler de det er trygt.

– Jeg tror mye handler om hva man gjør det til. Det er viktig å ha i mente at dette er vår jobb med lik linje på alle andres. Jeg anser dette som hakket viktigere enn å handle Pepsi Max på andre siden av grensen, jeg gjør det, sier Warholm.

Bager med mat og vaskeutstyr

Når NRK snakker med duoen, rundt et døgn etter ankomst fyrstedømmet, har de fortsatt ikke vært ute av leiligheten de har leid like ved stadion for unngå et utøverhotell. Forholdsreglene er mange før sesongens første skikkelige Diamond League-stevne i Monaco førstkommende fredag.

– Og Leif vasket hele leiligheten på 170 grader her i går, forteller Warholm.

– Det har sjeldent vært en hedersbetegnelse å være paranoid, men i disse tidene her er jeg stolt av det, svarer trener Alnes etterfulgt av sin sedvanlige latter.

GUTTA PÅ TUR: Karsten Warholm og Leif Olav Alnes på balkongen i leiligheten i Monaco. Foto: NRK

Og en ekstra bag med vaskemidler er ikke det eneste ekstratiltaket Warholm og Alnes har innført for å minimere all smitterisiko. De har med seg både eget treningsutstyr og matvarer.

– Leif Olav overtalte meg til å ta med en hel bag med mat, så jeg var innom sportsbutikken og kjøpte sånn «Real turmat», så nå har vi vakuumpakket lapskaus. Vi er på campingtur i Monaco vi, humrer Warholm.

– Litt redd for stigmaet

– Er du redd for å få kritikk for å reise til et «rødt land»?

– Man vil jo ikke skuffe folk, vil ikke bli hakkekylling, noe som jeg tror det er lett å bli i disse tider hvis man trår litt feil. Men det er slik at vi kan garantere at vi gjør alt vi kan for at det skal være den tryggeste mulige situasjonen.

– Man er selvfølgelig litt redd for stigmaet, men håper folk kan forstå litt og tror på at vi gjør det vi kan, legger han til.

Utenfor leiligheten må de bruke munnbind. Kun utøverne får ta disse av under trening og selve konkurransen. De er begge forberedt på 10 dagers karantene når de returnerer til Norge.

– Jeg tror det er opp til hver enkelt å gjøre det beste de kan, for å være stolt av de valgene de har tatt i ettertid. Hvis vi ikke har noe å leve for og noe å leve av så blir det også litt trist, mener Alnes.

Tror på rask tid

Warholm har ikke konkurrert siden han satt bestenotering i verden på 300 meter hekk under Impossible Games i juni. Hans argeste utfordrere stiller ikke i Monaco, men tyrkiske Yasmani Copello er blant de fem løperne på startstreken.

– Formen føles bra. Vi hadde aldri lagt ut på denne reisen om vi ikke trodde vi hadde gode sjanser for å springe fort. Men det er ingen garantier i sport, og det er vanskelig å si hva det kan bli.

Noe nytt rekordløp tør han derimot ikke å spå.

– Vi må huske at fjorårssesongen var enormt bra, så å gjøre noe lignende uten å ha hatt noen konkurranser blir vanskelig. Men det er alltids lov å gi det et forsøk.

MED AVSTAND: Warholm og trener Alnes under Impossible Games på Bislett i juni. Foto: Lise Åserud / NTB Scanpix

Planen var egentlig å løpe 400 meter flatt i det neste Diamond League-stevnet i Stockholm 23. august.

– Vi må først ta Monaco, så er det ulike opsjoner, men igjen handler det om å ha kontroll på risiko. Den endelig beslutningen er ikke fattet og ingenting er hugget i stein, forklarer Alnes.