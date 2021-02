Onsdag starter skiskyting – VM med blandet stafett i slovenske Pokljuka, altså to kvinner og to menn. NRK får bekreftet at det norske laget etter planen består av Johannes Thingnes Bø, Sturla Holm Lægreid, Tiril Eckhoff og Marte Olsbu Røiseland.

Dermed er én av herrene fra fjorårets gull-lag vraket: Tarjei Bø. Og det til tross for at han har gjort en av sine beste sesonger på lenge, med to individuelle seiere og flere pallplasser.

– Det er ikke et enkelt valg, bekrefter sportssjef Per Arne Botnan.

Men norsk tradisjon er at laget tas ut basert på best plassering i verdenscupen. Den ledes av Johannes Thingnes Bø, foran kometen Lægreid. Bø er på en tredjeplass, etterfulgt av Johannes Dale.

– Det er aldri bare verdenscup, det er en helhetsvurdering, men det er vanskelig å komme foruten Sturla, som har flere seire og andre gode plasseringer. Det er jo et luksusproblem, sier Botnan.

Medalje hver gang

Storebror Bø har gått på Norges blandet stafettlag i VM fem av de åtte gangene det er blitt arrangert. Alle gangene er det blitt medalje, tre gull (i 2011, 2013 og 2020) og to bronse (2015 og 2016).

– Jeg har jo veldig lyst til å gå. Dette er kanskje et år du skulle ønske du var fra en annen nasjon. Jeg har vunnet to løp, men har to foran som vunnet flere løp. Det er en tøff nøtt å slå seg inn da, men jeg har ganske roen på det, for jeg har gjort alt jeg kan, sier Tarjei Bø til NRK, før bekreftelsen av laget kom.

STAFETTLØPER: Tarjei Bø jubler med det norske flagget etter målgang i fjor. Det ble hans 10. gullmedalje i et VM. Foto: Matthias Schrader / AP

For første gang er det herrene som starter, og kvinnene som avslutter stafetten. Det har ikke noe å si for uttaket, forteller sportssjefen. Lægreid er da førstemann ut – i det som blir VM-debuten.

– Det er litt sjukt å åpne VM sånn, med hele Norge og verden som følger med. Da får jeg presset på skuldrene, men jeg tror jeg tåler det og kan takle det, forteller 23-åringen.

– Litt bismak

Å danke ut en lagkamerat gir derimot blandede følelser.

– Jeg er god venn med Tarjei så det er kjipt å få en plass til fordel for en annen. Det er litt bismak. Men nå er kriteriene satt på forhånd, så det er ikke fordi jeg er kulere eller noe, men at jeg har mer poeng. Sånn er reglene, og ingen tar seg nær av det, mener Lægreid.

UTROLIG SESONG: Sturla Holm Lægreid tok sin fjerde individuelle seier på jaktstarten i Oberhof i januar. Foto: TOBIAS SCHWARZ / AFP

– Det er jo en luksusvare. Og det er vel for meg som er i skjæringspunktet der det er verst for. For de hjemme spiller det vel ingen rolle, sier Bø.

NRKs ekspert, Ola Lunde, mener det også er rettferdig at Lægreid får sjansen, selv om han har langt mindre erfaring. Norge vil uansett stille som en av de største favorittene i VM-åpningen.

– Jeg synes Sturla har levert så bra at han fortjener den plassen, men jeg forstår det om Tarjei er skuffa, sier Lunde.