Vrakede Knudsen: – Overraskende navn

– Jeg har ingen teori om hvorfor annet enn at de (NFF) mener at noen andre er en bedre kandidat. Hva som ligger i det, vet jeg ikke. Men jeg må bare forholde meg til det, sier Knudsen til NRK.

Treneren var en av forhåndsfavorittene til landslagsjobben, og NFF bekreftet også samtaler med Knudsen overfor Aftenposten i slutten av november.

Knudsen, som har ledet LSK Kvinner til «the double» tre år på rad, har også fått bred støtte fra tidligere og nåværende spillere i både VG, TV 2 og NRK.

Mandag ble Martin Sjögren presentert som ny trener for kvinnelandslaget.

– Overraskende navn

– Det var overraskende fordi det ikke var et navn det har vært spekulert i. Det var min første tanke, og jeg fikk selv beskjed i dag om at det ikke endte opp med meg. Men det var et overraskende navn, sier Knudsen.

NY LANDSLAGSTRENER: Martin Sjögren. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

41-åringen understreker at hun ikke kjenner bakgrunnen til Sjögren, og hun antok selv at hun var ute av jobbkampen da NFF-samtalene ikke ble fulgt opp.

– Fikk du en begrunnelse?

– Nei, men jeg ba heller ikke om det. Jeg fikk ikke vite hvem som hadde fått jobben, så det var bare en «heads up» før offentliggjøringen, sier Knudsen.

Da Knudsen seilte opp som en av kandidatene, mente NRK-ekspert Lise Klaveness at det ville vært «en skam om vi lot den muligheten gå».

Klaveness har tidligere spilt på landslaget med Knudsen, og eksperten mener NFF går over bekken for vann når Sjögren velges foran LSK-treneren.

– Et spørsmål om «hvorfor ikke»

– Det fordi det er ingenting som taler mot henne. Jeg ser ikke at hun ikke skal ansettes. Hun har lik merittliste, hun kjenner arenaen, mekanismene og mange av spillerne, sier Klaveness.

Hun understreker at Sjögren er en god kandidat med sterk merittliste, men hun skjønner ikke hvorfor NFF har veid svensken tyngst.

– Er det for å ta noe annet? Noe helt nytt? Det er forståelig, men ikke godt nok for å la muligheten gå, mener jeg. Det er mer et spørsmål om hvorfor ikke Knudsen enn hvorfor Sjögren, sier Klaveness.

– Når jeg har vært en av kandidatene, er det vanskelig for meg å mene noe sterkt om det, sier Knudsen om Klaveness-utspillet.

Toppfotballsjef Nils Johan Semb, som satt i ansettelsesutvalget, ønsker ikke å gå i detalj når det gjelder andre kandidater.

– Det har vært mange gode kandidater, og Monica er én av dem. Jeg vil ikke snakke så mye om kandidatene som har vært vurdert. I dag er Martin valgt, og han er valgt på grunn av de kvalitetene og vurderingene vi har gitt til mediene, sier Semb.