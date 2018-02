Det er mange stjerner i OL. Ikke mange er større Lindsey Vonn (33). Fredag møtte den amerikanske alpinstjernen et fullspekket auditorium av journalister på hovedpressesenteret i Pyeongchang.

Vonn skal kjøre tre renn – utfor, super G og superkombi.

Hun får ikke oppfylt drømmen om å kjøre i samme renn som herrene i Pyeongchang. Men for første gang i historier kjøre menn og kvinner i samme utfortrasé.

Det betyr at hun kan regne med hjelp fra norsk hold.

– For meg blir det viktig å snakke med utøvere som Aksel Lund Svindal og Kjetil Jansrud. Jeg vil høre om det er ulike perspektiver på linje, hvordan snøen føles og hva de mener er kritiske punkter. Ofte har menn ulikt perspektiv enn kvinner, så jeg liker å snakke med dem og høre hva de synes, sier Vonn.

BESTEVENN: Hunden Lucy er med over alt hvor Lindsey Vonn reiser. OL er intet unntak. Foto: J. David Ake / AP

– Jeg er faktisk norsk

Så avslører hun at hun ser på de norske fartsfantomene som sine «life coacher».

– Jeg spør dem mye om råd, jeg trener med dem om sommeren, sier Vonn.

Og ikke nok med det:

– Jeg spør dem om menn og hva jeg bør gjøre, jeg er faktisk norsk, med norske røtter i Laudal. Jeg er et slags medlem på det norske laget. De har alltid vært venner og de har alltid støttet meg, for eksempel i kampen for å få konkurrere med herrene. Forhåpentligvis kan de finne meg en mann nå, sier hun – og ler, før hun legger til et «just kidding».

Men det var ikke bare latter. Da Vonn ble spurt om savnet av bestefaren som gikk bort i fjor, kom tårene før hun fikk begynt på svaret.

– Det er veldig vanskelig, du skulle ikke sagt det, jeg må gråte. Jeg ønsker inderlig å gjøre det bra for ham. Jeg savner ham så mye. Han har vært en så stor del av livet mitt. Jeg hadde virkelig håpet at han skulle være i live og kunne se meg. Jeg vet han ser på, og at han vil hjelpe meg. Jeg skal vinne for ham, sier Vonn.

BRAST I GRÅT: Lindsey Vonn vil vinne OL-gull for sin avdøde bestefar. Foto: J. David Ake / AP

– Var en friskere utøver

For ambisjonen er naturligvis å vinne for amerikanere med 81 verdenscupseirer. Men historien har vist at gullene ikke kommer av seg selv i mesterskap. Vonn har «bare» to VM-gull og ett OL-gull.

– Generelt i alle alpindisipliner ser du mange vinnere i OL som aldri har vunnet et verdenscuprenn. Fordi alle de beste har så mye press, og fordi det er utendørsidrett med mange værvariabler, påpeker Vonn.

Selv føler hun sterk revansjelyst etter at hun gikk glipp av Sotsji-OL for fire år siden på grunn av skade. Mye har forandret seg siden sist hun kjørte OL, i Vancouver 2010.

– Jeg har forandret meg mye, ikke minst hvordan jeg forbereder meg. Skadene mine plager meg fortsatt. Jeg må varme opp kneet 15 minutter hver morgen, jeg må sykle og tøye og gjøre mange ting jeg ikke måtte gjøre før. Jeg var en mye friskere utøver i 2010, men jeg er en mye sterkere utøver i 2018, både fysisk og ikke minst mentalt, fastslår hun.

Lindsey Vonn skal ikke konkurrere før lørdag 17. februar. Fram til da skal hun suge inn atmosfæren fra sitt siste OL. Det starter med åpningsseremonien.